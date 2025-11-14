หาม ธัญญ่า อาร์สยาม แอดมิตด่วน ปวดคอขยับไม่ได้ เผยสาเหตุและอาการล่าสุด

ช็อก! หามตัว “ธัญญ่า อาร์สยาม” แอดมิตรพ.ด่วน หลังปวดคอขยับไม่ได้ เผยสาเหตุและอาการล่าสุด เจ้าตัวลั่น “ถึงเวลาต้องให้ร่างกายได้พัก” คนบันเทิงร่วมส่งกำลังใจ
ทำเอาคนทั้งวงการ รวมถึงแฟนคลับอดที่จะเป็นห่วงไม่ได้ เมื่อลูกทุ่งสาว ธัญญ่า อาร์สยาม โพสต์ภาพขณะนอนแอดมิตอยู่ที่โรงพยาบาล หลังมีอาการปวดหัวลามจนถึงคออย่างหนักจนไม่สามารถขยับคอได้ ต้องรีบมาหาหมอเพื่อเข้ารับการรักษาทันที
“เมื่อร่างกายปิดสวิตซ์ คอขยับไม่ได้ เมื่อสองวันก่อน หนัก ๆ หัวปวดมาก ตอน 1 ทุ่มเมื่อคืนมีอาการปวดหัวด้านหลังหนัก ๆ สักประมาณเที่ยงคืน เริ่มปวดมาคอ เหมือนอะไรเสียบขึ้นหัว ตื่นเช้ามาขยับคอไม่ได้ หันซ้ายขวาไม่ได้ และปวดขึ้นหัวมาก ๆ ตอนนี้หมอฉีดยาให้ พักสักแป๊บ รอคอขยับได้ ปวดแบบจะขาดใจ ปวดแบบร้องไห้ อย่าให้ร่างกายต้องสักพักเอง”
ล่าสุด 14 พ.ย. 68 ธัญญ่า อาร์สยาม โพสต์อัปเดตอาการล่าสุดหลังเข้าทำ MRI ผลปรากฎว่า ‘หมอนรองกระดูกฉีกขาด’ พร้อมเผยสาเหตุที่ทำให้คอขยับไม่ได้ ระบุว่า
“อัปเดตอาการจากผล MRI หมอนรองกระดูกฉีกขาด เกิดจากการใช้งานหนักในส่วนของการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการนั่ง การทำงานต่าง ๆ และความเครียด การรักษาคุณหมอจะมีการฉีดสเตียรอยด์ให้ เพื่อความปวดบรรเทาลง หากไม่ดีขึ้น ก็ต้องรักษาตามอาการต่อไป รอแผลที่กระดูกสมาน จากนี้น่าจะได้พักเป็นอาทิตย์ เพราะหมอบอกใช้เวลาเป็นสองอาทิตย์ อยากขายของ แต่ตอนนี้ขอเอาร่างกายตัวเองก่อน”
ท่ามกลางคนในวงการบันเทิง และแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งกำลังใจ อวยพรให้ ธัญญ่า อาร์สยาม หายจากอาการป่วยครั้งนี้โดยเร็ววัน
