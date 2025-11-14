ข่าว

สุดยื้อ! ‘พังสร้อยฟ้า’ หลังติดเชื้อบาดทะยัก เผยนาทีจากไปไม่บอก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 11:18 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 11:18 น.
หมอโบว์โพสต์เศร้าพังสร้อยฟ้าเสียชีวิตหลังรักษานาน 18 วัน

หมอโบว์ โพสต์เศร้า ‘พังสร้อยฟ้า’ ล้มแล้ว หลังรักษานาน 18 วัน คาดติดเชื้อบาดทะยัก ด้านศูนย์อนุรักษ์ฯ ภูเก็ต เผยอดีตสุดบอบช้ำ ในที่สุดก็เป็นอิสระ

โซเชียลร่วมแสดงความเสียใจ หลัง หมอโบว์ สัตวแพทย์รักษาช้าง เจ้าของช่อง TikTok bowy18 มีผู้ติดตามกว่า 6.8 ล้านคน ออกมาอัปเดตว่า ‘พังสร้อยฟ้า’ ช้างที่ตนดูแลรักษามา 18 วันล้ม (เสียชีวิต) แล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 22.09 น. คาดสาเหตุมาจากการติดเชื้อบาดทะยัก

หมอโบว์ โพสต์ภาพคู่พังสร้อยฟ้า พร้อมเปิดใจถึงการรักษาในครั้งนี้ว่า “พานอนแล้วนะ สบายป่าว คงไม่อยากให้หมอเหนื่อยมากไปกว่านี้แล้วใช่มั้ย ก่อนหน้านี้ร้องเสียงดังให้หมอฟังทุกวัน แต่บทจะไปก็ไปไม่บอก ไม่ร้องให้ได้ยินสักคำ เหมือนหลับไปเฉย ๆ ไม่ทรมานแล้วนะป้าสร้อย”

“หมอคง ‘ไม่ได้รำแก้บน’ แล้วนะคะ ทุกคน เมื่อคืนนี้ เวลา 22.09 น. พังสร้อยฟ้าล้ม (เสียชีวิต)แล้ว ~ 18 วันของการรักษาพังสร้อยฟ้า ช้างป่วยที่สงสัยติดเชื้อบาดทะยัก หมอขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังกับการรักษาครั้งนี้ อยากให้รู้ว่าพวกเราพยายามมากแล้วจริง ๆ กล้าพูดเลยว่า ป้าสร้อยเป็นตัวแทนของความอดทน หมอไม่เคยพูดกับช้างเชือกไหน หรือขอร้องช้างเชือกไหนว่า ‘อย่าอดทน’ ไม่ไหวก็ให้ลงนอนเลย เป็นคำพูดที่ดูเหมือนง่ายแต่ความจริงจุกอกไปหมด

หมอขอให้ป้าสร้อยของหมอไปสู่สุติ ขอแสดงความเสียใจกับเจ้าของช้างด้วยนะคะ คิดถึงป้าสร้อยเสมอ…”

หมอโบว์ แจ้งข่าวเศร้า พังสร้อยฟ้า เสียชีวิตแล้ว
ภาพจาก Facebook : หมอโบว์

ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊กศูนย์อนุรักษ์ช้างภูเก็ต Phuket Elephant Sanctuary ออกมาโพสต์ข้อความหลังการจากไปของพังสร้อยฟ้า ระบุว่า ช้างสร้อยฟ้าจากไปอย่างสงบแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลช้างของศูนย์อนุรักษ์ฯ ทีมงานระบุว่า 2 สัปดาห์สุดท้ายเป็นช่วงเวลาที่สะเทือนใจอย่างมาก ในช่วงแรกสร้อยฟ้ามีอาการดีขึ้น แต่จู่ ๆ อาการก็ทรุดลงอย่างกะทันหัน ทีมงานต้องใช้เครนช่วยพยุงตัวให้ยืนขึ้น ขณะที่ทีมสัตวแพทย์และควาญช้างทำงานกันอย่างหนักตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อพยุงอาการ

เมื่อ 2 วันก่อน มีสัตวแพทย์จากศูนย์อนุรักษ์ช้างลำปางเดินทางมาช่วยเสริมทีม แม้ทุกคนจะพยายามอย่างเต็มที่ แต่ร่างกายของสร้อยฟ้าก็ไม่สามารถสู้ต่อได้อีกต่อไป

สำหรับพังสร้อยฟ้าเป็นช้างที่มีอายุ 50 ปีต้น ๆ ทีมงานรู้สึกว่าเป็นการจากไปเร็วเกินไป สร้อยฟ้าเป็นช้างที่ไม่เคยฟื้นฟูจิตใจให้กลับมาร่าเริงได้อย่างเต็มที่ แม้จะได้รับการดูแลและความรักอย่างดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เดิมทีสร้อยฟ้ามาจากจังหวัดสุรินทร์ และทำงานกับเจ้าของเดิมเป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งเจ้าของอายุมากเกินกว่าจะดูแลไหว เขาจึงขายให้กับปางช้างแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของภูเก็ต ด้วยนิสัยรักอิสระทำให้ควบคุมมันได้ยากมาก

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พังสร้อยฟ้าได้บ้านหลังสุดท้ายที่ Phuket Elephant Sanctuary แต่มาถึงในสภาพที่หวาดกลัวและบอบช้ำทางจิตใจอย่างหนัก ในช่วง 2 ปีแรก พังสร้อยฟ้าใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ใกล้กับที่พักของควาญช้างเพราะกลัวการเดินเข้าไปในป่า ทีมงานจึงสร้างที่พักขนาดใหญ่และเงียบสงบไว้ลึกเข้าไปในป่า เพื่อให้ได้เพลิดเพลินกับความสงบ ว่ายน้ำ และค่อย ๆ คุ้นเคยกับธรรมชาติอีกครั้ง

เมื่อเวลาผ่านไป เธอเริ่มรู้สึกสบายใจกับสภาพแวดล้อมมากขึ้น แม้จะยังคงขี้อายแต่ก็มีความอยากรู้อยากเห็นและระมัดระวัง ทั้งยังได้รับความรักและการดูแลจากควาญช้างและทีมงานมาโดยตลอด

ทีมงานระบุว่า พวกเขาดีใจที่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตสร้อยฟ้าได้อยู่อย่างอิสระจากอันตราย แวดล้อมไปด้วยคนที่รักอย่างสุดซึ้ง ความแข็งแกร่งและความอดทนของพังสร้อยฟ้าจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไป “หลับให้สบายนะ สร้อยฟ้าที่รัก ในที่สุดก็เป็นอิสระอย่างแท้จริง”

หมอโบว์ อัปเดตอาการรักษาพังสร้อยฟ้า 18 วัน
ภาพจาก Facebook : หมอโบว์
พังสร้องฟ้าเสียชีวิตแล้ว
ภาพจาก Facebook : Phuket Elephant Sanctuary

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

