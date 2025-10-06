“สกลธี” ประกาศรีเทิร์น “พรรคประชาธิปัตย์” กลับมาช่วยฟื้นฟูพรรค
สกลธี ภัททิยกุล ประกาศรีเทิร์น หวนกลับ พรรคประชาธิปัตย์ กลับมาช่วยฟื้นฟูพรรค ตั้งเป้ารวบคนทุกรุ่น ช่วยประเทศเดินไปในทางที่ดีขึ้น
นายสกลธี ภัททิยกุล อดีตรองผู้ว่ากทม. ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดเผยว่า “ผมได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เรียบร้อยแล้วครับ นับแต่วันที่ได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์จนถึงวันนี้ก็เกือบ 10 ปีพอดี…เป็นการออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งทำให้ผมเติบโตขึ้นมากในทางการเมือง มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม
ถ้าใครเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของผมย้อนหลังไปเมื่อหลายปีก่อน…ผมให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าถึงแม้ผมจะลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ แต่ซักวันหนึ่งผมตั้งใจจะกลับไปชดใช้บุญคุณของพรรค ที่เป็นจุดเริ่มต้นในชีวิตการเมืองของผม ได้ทำให้ผมได้เป็นผู้แทนราษฎรสมัยแรก
บัดนี้ผมคิดว่าถึงเวลาแล้ว…ที่ผมจะกลับไปช่วยฟื้นฟูพรรค ผมทราบดีว่าการจะไปสู่จุดเดิมของพรรคไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ผมมีความตั้งใจที่จะรวบรวมกลุ่มคนทุกรุ่น ที่มีความปรารถนาดีกับประเทศและอยากเห็นประเทศเดินไปในทิศทางที่ดีขึ้น ช่วยกันขับเคลื่อนพรรคประชาธิปัตย์ให้เป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป
ผมกราบขอบพระคุณทุกแรงใจและแรงสนับสนุนที่มีให้กับตัวผมนับแต่วันแรกที่เป็นผู้แทนราษฎร มาจนถึงวันนี้ก็เกือบ 20 ปีแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการตัดสินใจของผมในครั้งนี้จะได้รับการสนับสนุนจากทุกคนเหมือนเดิมนะครับ” นอกจากนี้ยังติดแฮชแท็คว่า กลับบ้านเรา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “มงคลกิตติ์” ยื่นลาออกพรรคประชาธิปัตย์ แสดงจุดยืนตาม “เฉลิมชัย”
- อดีตผู้สมัครสส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ มอง “อภิสิทธิ์” คืนหัวหน้าพรรค ทางแยกฟื้นฟูหรือสูญพันธุ์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: