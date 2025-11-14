ชายรัสเซียเล่นใหญ่ จัดฉากโดนขโมยรถ ไม่อยากไปช็อปปิ้งกับเมีย เสี่ยงคุก
ชายรัสเซียเล่นใหญ่ จัดฉากโดนขโมยรถ ตำรวจสอบปากคำพบความปกติ สรุปแล้ว ไม่อยากไปช็อปปิ้งกับเมีย โดนตั้งข้อหาแจ้งความเท็จ เสี่ยงคุก 2 ปี
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานเรื่องราวสุดประหลาด หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในครัสโนยาสค์ ประเทศรัสเซีย ได้รับแจ้งว่ารถยนต์ของสามีถูกขโมยไปจากที่บ้านของพวกเธอ ก่อนที่เธอจะโทรมาแจ้งซ้ำว่าเจอรถแล้ว โดยเจอที่เกาะอตดีกาใจกลางเมืองครัสโนยาสค์
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พบว่ารถยนต์คันดังกล่าวถูกงัด และพบว่าสวิตช์กุญแจมีความเสียหาย จากการสอบปากคำสามี เจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มสังเกตถึงความผิดปกติ และยิ่งสอบปากคำมากเท่าไหร่ พวกเขาก็พบว่าสิ่งที่สามีเล่าไม่สมเหตุสมผล และจากการตรวจสอบเพิ่มเติม ทำให้ตำรวจเชื่อว่าสามีเป็นคนจัดฉากการโจรกรรมครั้งนี้ เพื่อที่จะใช้เป็นข้ออ้างที่ไม่ต้องเป็นช็อปปิงกับภรรยา
เบื้องต้นตำรวจได้ตั้งข้อหาแจ้งความเท็จ ซึ่งแม้ว่าชายคนนี้ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน เขาอาจจะต้องถูกสั่งจำคุก 2 ปี
