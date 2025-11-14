สื่อมาเลฯ ขอโทษ ยอมรับแปลผิด ยืนยันคณะ AOT บอกว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่
Bernama สื่อมาเลเซีย ขอโทษยอมรับแปลผิด ยืนยันคณะ AOT บอกกับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่
จากกรณีที่สำนักข่าว Bernama รายงานว่า โมฮัมหมัด ฮัสซัน รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศมาเลเซีย ระบุว่า คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน หรือ AOT ได้รายงานมาว่า ทุ่นระเบิดนั้นไม่ใช่ทุ่นระเบิดใหม่
ก่อนที่ ทีมโฆษกกองทัพบก ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมาเลเซีย ระบุว่า ทุ่นระเบิดที่ตรวจพบในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา เป็นทุ่นระเบิดเก่า พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ได้ออกมาชี้แจงว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า
เป็นการนำเสนอข่าวที่ผิดพลาดของสำนักข่าว Bernama จนทำให้สื่อไทยและสื่อกัมพูชา นำมาเสนอข่าวจนเกิด ความผิดพลาด ซึ่งปัจจุบันได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบจากเอกสารรายงานของ AOT ก็พบว่า มีการระบุว่าเป็น ทุ่นระเบิดที่วางใหม่ จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าเหตุการณ์ผิดพลาดดังกล่าวเป็นเรื่องของการนำเสนอข่าวที่ผิดพลาดอย่างแน่นอน” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว Bernama ได้โพสต์ในบทความ ยอมรับว่าทางสำนักข่าวแปลผิด และทำให้เจตนาของถ้อยคำแถลงต่างออกไป และไม่เหมือนกับต้นฉบับในภาษามาเลฯ พร้อมขอให้สำนักข่าวอื่นที่ใช้เนื้อหาจากสำนักข่าวตนแก้ไขด้วย นอกจากนี้ยังขอโทษจากความผิดพลาดดังกล่าว อย่างไรก็ตามยังไม่มีถ้อยคำแถลงเพิ่มเติมนอกเหนือจากในบทความแต่อย่างใด
