หญิงอินโดฯ คว้ามีดตัดจ้าวโลกหนุ่ม ขณะมีเพศสัมพันธ์ แก้แค้นแทนภรรยา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 14:28 น.
51

หญิงอินโดฯ คว้ามีดตัดจ้าวโลกหนุ่ม ขณะมีเพศสัมพันธ์ แก้แค้นแทนภรรยา หลังจากที่ผู้ก่อเหตุกับผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงมีสัมพันธ์ลึกซึ้ง แม้ฝ่ายจะแต่งงานแล้ว

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน เว็บไซต์ มัสต์แชร์นิวส์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจอินโดนีเซียได้จับกุม น.ส.วินดี ซินเทีย หญิงวัย 28 ปี หลังจากที่ก่อเหตุใช้มีดตัดอวัยวะเพศคนรักของเธอ ขณะที่ทั้งสองกำลังมีเพศสัมพันธ์ หลังจากที่ชายคนดังกล่าวยังคงมีความสัมพันธ์กับเธอแม้ว่าชายคนนั้นจะแต่งงานกับหญิงอื่นแล้วก็ตาม

อ้างอิงจากสื่อท้องถิ่นระบุว่าผู้ก่อเหตุนั้นรู้จักกับผู้ได้รับบาดเจ็บหรือนายคาร์ซิลัน อูตามี ตั้งแต่ช่วงปี 2562 ก่อนที่ในปีเดียวกันนายอูตามีจะแต่งงานกับหญิงอีกคนหนึ่ง แต่ทั้งสองยังคงมีความสัมพันธ์ลับๆต่อไป โดยนายอูตามีให้เงิน น.ส.ซินเทีย ราวๆ 350 บาท (200,000 รูปี) ต่อสัปดาห์

ทว่า น.ส.ซินเทีย เริ่มได้เงินน้อยลง และเห็นว่าทางฝ่ายชายซื้อจักรยานยนต์คันใหม่ให้ภรรยาของตนเอง ทำให้เกิดความอิจฉาและออกอุบายวางแผนดังกล่าวขึ้น

สื่อท้องถิ่นระบุอีกว่าในวันที่ 19 ต.ค. 68 น.ส.ซินเทีย ได้ล่อเหยื่อมาในพุ่มไม้ มีเพศสัมพันธ์กับเหยื่อนาน 30 นาที ก่อนที่เธอจะคว้ามีดจากกระเป๋าของเธอและตัดอวัยวะเพศของฝ่ายชาย ซึ่งฝ่ายชายได้รีบวิ่งหนีในสภาพเปลือย ก่อนจะได้รับความช่วยเหลือในเวลาต่อมา เคราะห์ดีที่แพทย์ต่อจ้าวโลกของเขากลับไปได้ ขณะที่ น.ส.ซินเทีย ถูกจับกุมได้ในวันที่ 21 ต.ค. 68

น.ส.ซินเทีย กล่าวว่าเธอไม่ค่อยรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เธอรู้สึกสะใจซะมากกว่า และบอกด้วยว่าเธอทำไปเพราะเธออยากสั่งสอนฝ่ายชายให้รู้ถึงบทเรียนว่าการนอกใจเป็นอย่างไร และพฤติกรรมของนายอูตามีทำให้ภรรยาของเขาต้องอกหักและโกรธมาก

เบื้องต้น น.ส.ซินเทีย ถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายโดยเจตนาจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

