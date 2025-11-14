เกาหลีใต้ พบ โบลิเวีย ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 14 พ.ย. 68

14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร คู่ระหว่าง เกาหลีใต้ พบ โบลิเวีย The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด กระชับมิตร เกาหลีใต้ VS โบลิเวีย ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ
- แมตช์การแข่งขัน : เกาหลีใต้ พบ โบลิเวีย
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.00 น.
- สนาม : สนามกีฬาเวิลด์คัพแทจอน
- ถ่ายทอดสด : รอการอัปเดต
วิเคราะห์บอล เกาหลีใต้ – โบลิเวีย
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เกาหลีใต้
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพโสมขาว ภายใต้การคุมทีมของกุนซือ ฮง มยุง-โบ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย คิม ซึง-กิว, คิม มุน-ฮวาน, คิม มิน-แจ, อี ฮัน-บอม, อี แท-ซอก, ปาร์ค จิน-ซ็อบ, คิม จิน-กิว, อี แจ-ซุง, อี คัง-อิน, อึม จี-ซุง และ ซน ฮึง-มิน
โบลิเวีย
ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ ออสการ์ วิลเลกาส เองก็ไม่มีรายชื่อนักเตะบาดเจ็บ หรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย คาร์ลอส แลมเป, ดิเอโก้ เมดิน่า, หลุยส์ ฮาควิน, ดิเอโก้ อาร์โรโย่, โรแบร์โต้ เฟอร์นานเดซ, ร็อบสัน มนเธอุส, เออร์วิน วากา, กาเบรียล วิลลามิล, มิเกลิโต, เอ็นโซ่ มอนเตโร่ และ จอห์น การ์เซีย
สถิติการพบกันของ เกาหลีใต้ – โบลิเวีย
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 22/03/19 เกาหลีใต้ 1-0 โบลิเวีย (กระชับมิตร)
- 07/06/18 เกาหลีใต้ 0-0 โบลิเวีย (กระชับมิตร)
- 23/06/94 เกาหลีใต้ 0-0 โบลิเวีย (ฟุตบอบโลก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เกาหลีใต้
- 14/10/25 ชนะ ปารากวัย 2-0 (กระชับมิตร)
- 10/10/25 แพ้ บราซิล 0-5 (กระชับมิตร)
- 09/09/25 เสมอ เม็กซิโก 2-2 (กระชับมิตร)
- 06/09/25 ชนะ สหรัฐอเมริกา 2-0 (กระชับมิตร)
- 15/06/25 แพ้ ญี่ปุ่น 0-1 (ชิงแชมป์เอเชีย)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ โบลิเวีย
- 15/10/25 แพ้ รัสเซีย 0-3 (กระชับมิตร)
- 10/10/25 ชนะ จอร์แดน 1-0 (กระชับมิตร)
- 10/09/25 ชนะ บราซิล 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 05/09/25 แพ้ โคลอมเบีย 0-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 11/06/25 ชนะ ชิลี 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เกาหลีใต้ (4-3-3) : คิม ซึง-กิว (GK) – คิม มุน-ฮวาน, คิม มิน-แจ, อี ฮัน-บอม, อี แท-ซอก – ปาร์ค จิน-ซ็อบ, คิม จิน-กิว, อี แจ-ซุง – อี คัง-อิน, อึม จี-ซุง, ซน ฮึง-มิน
โบลิเวีย (4-3-3) : คาร์ลอส แลมเป (GK) – ดิเอโก้ เมดิน่า, หลุยส์ ฮาควิน, ดิเอโก้ อาร์โรโย่, โรแบร์โต้ เฟอร์นานเดซ – ร็อบสัน มนเธอุส, เออร์วิน วากา, กาเบรียล วิลลามิล – มิเกลิโต, เอ็นโซ่ มอนเตโร่, จอห์น การ์เซีย
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลกระชับมิตร
เกาหลีใต้ 2-0 โบลิเวีย
