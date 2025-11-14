ข่าวกีฬาฟุตบอล

เกาหลีใต้ พบ โบลิเวีย ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 14 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 10:10 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 10:03 น.
68

14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร คู่ระหว่าง เกาหลีใต้ พบ โบลิเวีย The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด กระชับมิตร เกาหลีใต้ VS โบลิเวีย ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ
  • แมตช์การแข่งขัน : เกาหลีใต้ พบ โบลิเวีย
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.00 น.
  • สนาม : สนามกีฬาเวิลด์คัพแทจอน
  • ถ่ายทอดสด : รอการอัปเดต
Credit : 대한민국 축구 국가대표팀 – Korea Football Team

วิเคราะห์บอล เกาหลีใต้ – โบลิเวีย

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เกาหลีใต้

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพโสมขาว ภายใต้การคุมทีมของกุนซือ ฮง มยุง-โบ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย คิม ซึง-กิว, คิม มุน-ฮวาน, คิม มิน-แจ, อี ฮัน-บอม, อี แท-ซอก, ปาร์ค จิน-ซ็อบ, คิม จิน-กิว, อี แจ-ซุง, อี คัง-อิน, อึม จี-ซุง และ ซน ฮึง-มิน

Credit : 대한민국 축구 국가대표팀 – Korea Football Team

โบลิเวีย

ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ ออสการ์ วิลเลกาส เองก็ไม่มีรายชื่อนักเตะบาดเจ็บ หรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย คาร์ลอส แลมเป, ดิเอโก้ เมดิน่า, หลุยส์ ฮาควิน, ดิเอโก้ อาร์โรโย่, โรแบร์โต้ เฟอร์นานเดซ, ร็อบสัน มนเธอุส, เออร์วิน วากา, กาเบรียล วิลลามิล, มิเกลิโต, เอ็นโซ่ มอนเตโร่ และ จอห์น การ์เซีย

Credit : La Verde – FBF

สถิติการพบกันของ เกาหลีใต้ – โบลิเวีย

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • 22/03/19 เกาหลีใต้ 1-0 โบลิเวีย (กระชับมิตร)
  • 07/06/18 เกาหลีใต้ 0-0 โบลิเวีย (กระชับมิตร)
  • 23/06/94 เกาหลีใต้ 0-0 โบลิเวีย (ฟุตบอบโลก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เกาหลีใต้

  • 14/10/25 ชนะ ปารากวัย 2-0 (กระชับมิตร)
  • 10/10/25 แพ้ บราซิล 0-5 (กระชับมิตร)
  • 09/09/25 เสมอ เม็กซิโก 2-2 (กระชับมิตร)
  • 06/09/25 ชนะ สหรัฐอเมริกา 2-0 (กระชับมิตร)
  • 15/06/25 แพ้ ญี่ปุ่น 0-1 (ชิงแชมป์เอเชีย)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ โบลิเวีย

  • 15/10/25 แพ้ รัสเซีย 0-3 (กระชับมิตร)
  • 10/10/25 ชนะ จอร์แดน 1-0 (กระชับมิตร)
  • 10/09/25 ชนะ บราซิล 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 05/09/25 แพ้ โคลอมเบีย 0-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 11/06/25 ชนะ ชิลี 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
Credit : 대한민국 축구 국가대표팀 – Korea Football Team

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เกาหลีใต้ (4-3-3) : คิม ซึง-กิว (GK) – คิม มุน-ฮวาน, คิม มิน-แจ, อี ฮัน-บอม, อี แท-ซอก – ปาร์ค จิน-ซ็อบ, คิม จิน-กิว, อี แจ-ซุง – อี คัง-อิน, อึม จี-ซุง, ซน ฮึง-มิน

โบลิเวีย (4-3-3) : คาร์ลอส แลมเป (GK) – ดิเอโก้ เมดิน่า, หลุยส์ ฮาควิน, ดิเอโก้ อาร์โรโย่, โรแบร์โต้ เฟอร์นานเดซ – ร็อบสัน มนเธอุส, เออร์วิน วากา, กาเบรียล วิลลามิล – มิเกลิโต, เอ็นโซ่ มอนเตโร่, จอห์น การ์เซีย

Credit : La Verde – FBF

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลกระชับมิตร

เกาหลีใต้ 2-0 โบลิเวีย

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

พรรคประชาธิปัตย์ ปลื้ม มีผู้สมัครเข้าเป็น สส. กว่า 300 คน มากสุด กทม.

8 วินาที ที่แล้ว
หมอโบว์โพสต์เศร้าพังสร้อยฟ้าเสียชีวิตหลังรักษานาน 18 วัน ข่าว

สุดยื้อ! ‘พังสร้อยฟ้า’ หลังติดเชื้อบาดทะยัก เผยนาทีจากไปไม่บอก

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เรือสำราญโร่ขอโทษ เปิดหนังโป๊ฮาร์ดคอร์ หลังสิ้นสุดถ่ายทอดสด F1

13 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ดราม่า หมอมุกกินเค้ก แจกของแลกโหวต-รีวิวร้านเชิงลบ เหมาะสมรางวัลหรือไม่?

29 นาที ที่แล้ว
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพลง &quot;Plern&quot; แจ้งยุติบริการฟังเพลงและคาราโอเกะทั้งหมด ตั้งแต่ 17 ธ.ค. 68 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป พร้อมเผยมาตรการคืนสิทธิและจัดการข้อมูลลูกค้า เทคโนโลยี

ข่าวเศร้า! แอปฯ Plern ประกาศยุติให้บริการ 17 ธ.ค. 68 นี้

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

BBC ขอโทษ ทรัมป์ ปมตัดต่อสารคดีบิดเบือน ยันไม่จ่ายค่าเสียหายให้

44 นาที ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา โพสต์ล่าสุด หลังเลิก เป๊ก เศรณี บันเทิง

ถึงใคร? เพลง ชนม์ทิดา โพสต์สตอรี่ปริศนา ความหมายเจ็บ หลังเลิก เป๊ก

51 นาที ที่แล้ว
ภาพของสำนักงานเบอร์นามา สำนักข่าวแห่งชาติมาเลเซีย ที่มีบทบาทสำคัญในข่าวสาร ข่าว

รู้จัก “เบอร์นามา” สำนักข่าวแห่งชาติ มาเลเซีย ดราม่าแปลผิด ทุ่นระเบิด เก่า-ใหม่

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดราม่าขอบสนาม แฟนบอลรุ่นจิ๋วชูป้ายขอเสื้อ ‘ชนาธิป’ เป็นของขวัญวันเกิด อาจสร้างพฤติกรรมเลียนแบบ

57 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อมาเลฯ ขอโทษ ยอมรับแปลผิด ยืนยันคณะ AOT บอกว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายรัสเซียเล่นใหญ่ จัดฉากโดนขโมยรถ ไม่อยากไปช็อปปิ้งกับเมีย เสี่ยงคุก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เกาหลีใต้ พบ โบลิเวีย ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 14 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตุรกีสลดซ้ำ! เครื่องบินดับเพลิงตกในโครเอเชีย นักบินเสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรงสิริโฉม สมเด็จพระราชินี เคียงข้าง ในหลวง เสด็จฯ เยือนจีน ฉลอง 50 ปีสัมพันธ์ ข่าวในพระราชสำนัก

ทรงสิริโฉม พระราชินี เคียงข้าง ในหลวง เสด็จฯ เยือนจีน ฉลอง 50 ปีสัมพันธ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ญี่ปุ่น พบ กานา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 14 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อารีอานา กรานเด ถูกแฟนคลับบุกขณะเดินพรมเหลืองในงาน Wicked ที่สิงคโปร์ บันเทิง

คลิปนาทีชุลมุน “อารีอานา กรานเด” เจอแฟนคลับคว้าตัว กลางงาน Wicked

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เป้ ไฮร็อก ร้อง ดร.แก้ว ถูกหนุ่มนามสกุลดัง หลอกลงทุนรถมือสอง สูญเงินล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ โพสต์ขอบคุณ TPN GLOBAL ที่ช่วยขายบัตร Miss Universe 2025 บันเทิง

พักดราม่า! ณวัฒน์ ขอบคุณ TPN ช่วยโพสต์ขายบัตร MU ลั่น จะอดทนและทำงานเต็มที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! กองทัพไทย ชี้ สื่อมาเลฯ รายงานผิด ล่าสุดแก้ไขแล้วว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด เผยคนไทยแห่ใช้ “คนละครึ่งพลัส” ผ่านเดลิเวอรี ทุบสถิติล้านออเดอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตจีน หวัง ไทย-กัมพูชา ยับยั้งชั่งใจ หลีกเลี่ยงทวีความรุนแรงมากขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระเบิดร้านอาหาร ใกล้ลาสเวกัสสตริป โชคดีไร้ผู้ได้รับบาดเจ็บ-เสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บอร์ดนโยบายคุมน้ำเมา ปลดล็อกนักดื่มนั่งต่อได้ถึงตี 1 ทดลอง 6 เดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มาเลฯ อ้าง AOT รายงานว่าทุ่นระเบิดไม่ใช่ของใหม่ วอนขอให้กลับมาเจรจา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบ 3 หญิงลาว ค้าบริการทางเพศในเชียงใหม่ อ้างเลือกแค่ลูกค้าที่ชอบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 10:10 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 10:03 น.
68
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พรรคประชาธิปัตย์ ปลื้ม มีผู้สมัครเข้าเป็น สส. กว่า 300 คน มากสุด กทม.

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568
หมอโบว์โพสต์เศร้าพังสร้อยฟ้าเสียชีวิตหลังรักษานาน 18 วัน

สุดยื้อ! ‘พังสร้อยฟ้า’ หลังติดเชื้อบาดทะยัก เผยนาทีจากไปไม่บอก

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568

เรือสำราญโร่ขอโทษ เปิดหนังโป๊ฮาร์ดคอร์ หลังสิ้นสุดถ่ายทอดสด F1

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568

ดราม่า หมอมุกกินเค้ก แจกของแลกโหวต-รีวิวร้านเชิงลบ เหมาะสมรางวัลหรือไม่?

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568
Back to top button