ศาลญี่ปุ่นสั่งจำคุก 16 ปี เสี่ยแทงไอดอล เปย์จนหมดตัว สาวไม่ยอมไปเที่ยวด้วย
ศาลญี่ปุ่นสั่งจำคุกเป็นระยะเวลา 16 ปี เสี่ยแทงคอไอดอล หลังเปย์จนหมดตัว ทำสาวไม่ยอมไปเที่ยวด้วย เจ้าตัวรับสลัดความคิดว่าฝ่ายสาวเป็นแฟนไม่ได้
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน เว็บไซต์ มาเธอร์ชิป รายงานว่า ศาลในประเทศญี่ปุ่นพิพากษาจำคุกนายอากิระ อิชิกาว่า ชายวัย 57 ปี เป็นระยะเวลา 16 ปี หลังจากที่เขาก่อเหตุใช้มีดแทง น.ส.ซานะ ฮิราบายาชิ ไอดอลสาววัย 24 ปี เสียชีวิตภายในโรงแรมม่านรูด
โดยคดีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งสองรู้จักกันในเว็บไซต์หาคู่ ซึ่งอัยการระบุว่าความสัมพันธ์แบบทั้งสองนั้นเป็นการ “คบหาเพื่อผลประโยชน์” โดยผู้ก่อเหตุได้จ่ายเงินให้ผู้ตายครั้งละ 12,500-20,000 บาท (60,000-100,000 เยน) รวมๆแล้วเขาจ่ายเงินให้ผู้ตายกว่า 4 ล้านถึง 6 ล้านบาท (20-30 ล้านเยน) ตลอดช่วงเวลา 6 เดือนที่ทั้งสองรู้จักกัน
ในวันเกิดเหตุนั้นกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพทั้งสองเข้าม่านรูดด้วยกันได้ ทว่ามีเพียงแค่นายอิชิกาว่าที่ออกมาคนเดียว พนักงานโรงแรมจึงแจ้งตำรวจว่าฝ่ายหญิงไม่ได้ออกมาจากห้องนาน 24 ชั่วโมง ก่อนจะตรวจสอบพบศพของไอดอลสาวและนำไปสู่การจับกุมในที่สุด นายอิชิกาว่าสารภาพว่าเขาได้ทำจริง โดยเขาใช้มีดแทงที่เหยื่อ 3 แผล ซึ่งเขากล่าวว่าเขาแทงเธอที่คอเพื่อทำให้มั่นใจว่าเธอตายจริงๆ
อัยการกล่าวว่า นายอิชิกาว่าหลงผู้หญิงคนดังกล่าว และฆ่าเธอด้วยความโกรธและความเศร้าหลังจากที่ น.ส.ฮิราบายาชิ ปฏิเสธที่จะไปเที่ยวกับเขา เนื่องจากเขาไม่มีเงิน จนทำให้เกิดปากเสียงกัน ก่อนที่ผู้ตายจะพูดว่า “ถ้าไม่มีเงิน ก็หางานทำซิ” และเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาฆ่าเธอในที่สุด
นายอิชิกาว่ายังกล่าวอีกด้วยว่าเขารู้ตัวว่าความสัมพันธ์ของเขาและผู้ตายเป็นความสัมพันธ์เพื่อผลประโยชน์แต่เขาไม่สามารถละทิ้งความเชื่อได้ว่าเธอเป็นแฟนสาวหรือคู่หมั้นของเขา
ทางอัยการเรียกร้องโทษจำคุก 18 ปี อย่างไรก็ตามศาลลดโทษเหลือ 16 ปี พร้อมระบุว่า สิ่งที่นายอิชิกาว่าทำนั้นเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวและยกโทษให้ไม่ได้ แต่เขาแสดงความสำนึกผิด จึงลดโทษให้
