ชายอินเดียเล่นใหญ่ แกล้งตาย อยากวัดใจมีคนมางานศพกี่คน
ชายอินเดียเล่นใหญ่ แกล้งตาย อยากวัดใจชาวบ้านมีคนมางานศพกี่คน ก่อนลุกขึ้นมาจากโลงศพเพื่อฉลอง และเลี้ยงข้าวเป็นการขอโทษ
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานว่า นาย โมฮาน ลัล ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย วัย 74 ปี ได้จัดงานศพของตัวเอง เพื่อวัดใจดูว่ามีคนรักเขามากเขาแค่ไหน
โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ทราบว่านายลัลเสียชีวิตจากอะไร แต่ก็เดินทางมาร่วมงานศพของเขา ซึ่งชาวบ้านร่วมกันขนโลงศพของเขา ก่อนที่เขาจะลุกขึ้นมาจากโลงศพ สร้างความสับสนให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก
นายลัล กล่าวว่าทั้งหมดนี้เป็นการทดสอบว่ามีคนรักเขาขนาดไหน และเขาก็พอใจว่าคนในชุมชนรักและเคารพในตัวของเขามาก เบื้องต้นในเนื้อข่าวระบุว่ามีคนเข้าร่วมพิธีกว่าเขากว่าร้อยคน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอโทษนายลัลได้จัดงานเลี้ยงฉลองให้กับผู้ร่วมงานทุกคน
