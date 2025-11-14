ระเบิดร้านอาหาร ใกล้ลาสเวกัสสตริป โชคดีไร้ผู้ได้รับบาดเจ็บ-เสียชีวิต
ระเบิดร้านอาหาร ใกล้ลาสเวกัสสตริป สถานที่ที่เที่ยวชื่อดัง โชคดีไร้ผู้ได้รับบาดเจ็บ-เสียชีวิต ตำรวจเร่งล่าตัวผู้ต้องสงสัยสองราย
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน สำนักข่าว BBC รายงานว่าเกิดเหตุระเบิดในร้านอาหารใกล้ลาสเวกัสสตริป ถนนสายหลักลาสเวกัส สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังใน รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า ระเบิดแสวงเครื่องระเบิดภายในร้านอาหารอิตาลี ช่วงเช้ามืดของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงเกิดเหตุนั้นไม่มีใครอยู่ เบื้องต้นตำรวจกำลังตามหาผู้ต้องสงสัยสองราย
ทั้งนี้ตำรวจยังไม่ได้ระบุว่าทั้งสองคือใครและอยู่ที่ไหน รวมไปถึงยังไม่ทราบด้วยว่ามูลเหตุจูงใจของเหตุการณ์ครั้งนี้คืออะไร
โดยทางการสหรัฐฯยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่พบภัยคุกคามต่อความปลอดภัยสาธารณะ และยืนยันว่าชุมชนยังคงปลอดภัย
