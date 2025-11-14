บอร์ดนโยบายคุมน้ำเมา ปลดล็อกนักดื่มนั่งต่อได้ถึงตี 1 ทดลอง 6 เดือน
บอร์ดนโยบายคุมน้ำเมา ปลดล็อกนักดื่มนั่งต่อได้ถึงตี 1 ทดลอง 6 เดือน และอนุญาตให้อนุญาตจำหน่ายได้ในระหว่างเวลา 14.00 ถึง 17.00 น.
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า ที่ประชุมมีมติให้สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในระหว่างเวลา 14.00 ถึง 17.00 น. โดยจะทดลองเป็นเวลา 6 เดือน ก่อนจะประเมินผล โดยมอบหมายคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลำดับจังหวัด ที่มีผวจ.เป็นประธาน ไปศึกษาและสรุปข้อมูลเสนอให้กรรมการรับทราบต่อไป เพื่อจะประเมินดูว่าแต่ละจังหวัดมีผลบวกหรือลบ หรือมีข้อกังวลกับมาตรการดังกล่าวอย่างไร
นายพัฒนา กล่าวว่า ส่วนการนั่งดื่มหลังจากที่ร้านปิดจำหน่ายเวลาเที่ยงคืน จะไม่สามารถจำหน่ายได้ แต่ผู้ดื่มสามารถนั่งต่อได้อีก 1 ชั่วโมง โดยกรณีจะไม่กำหนดระยะเวลาประเมินผล ทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบสถิติการเกิดอุบัติเหตุพบว่าจะเกิดช่วงหลังเวลาเที่ยงคืนสูงสุด ขณะที่พื้นที่ที่กำหนดเป็นโซนนิ่ง ยังมีการปฏิบัติตามเดิม โดยสองกรณีจะเปิดรับฟังความคิดเห็น 15 วัน ก่อนประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในต้นเดือนธ.ค.นี้ นอกจากนั้นทางกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ
“ที่ประชุมพิจารณาหลายมุมหลายด้านรวมถึงข้อกังวลและข้อเสนอแนะ ยืนยันว่าไม่ได้ละทิ้งกระบวนการทางสาธารณสุข การป้องกันต่างๆ แต่ต้องพิจารณาองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่กันไปด้วย ต้องทำให้เกิดความสมดุล ระหว่างการรักษาสุขภาพประชาชนและส่งและการส่งเสริมทางเศรษฐกิจ ที่มีผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ภาคธุรกิจที่ต้องดูแลเช่นกัน” นายพัฒนา กล่าว
