ตุรกียืนยัน 20 ทหารดับสลดยกลำ เครื่องบินพุ่งชนพื้น ก่อนระเบิดในจอร์เจีย
สื่อตุรกียืนยัน 20 ทหารเสียชีวิตยกลำ หลังเครื่องบิน C-130 ตกในจอร์เจีย ผู้นำจอร์เจีย-อาเซอร์ไบจาน-สหรัฐฯ ร่วมแสดงความเสียใจ ล็อกฮีด มาร์ติน พร้อมสนับสนุนการสอบสวน
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ เมื่อเครื่องบินขนส่งทางทหาร C-130 ของตุรกี ที่มีบุคลากร 20 นาย เดินทางออกจากประเทศอาเซอร์ไบจานมุ่งหน้ากลับประเทศตุรกี มีการเผยแพร่ภาพฟุตเทจที่บันทึกเหตุการณ์ แสดงให้เห็นเครื่องบินหมุนควงกลางอากาศ มีควันสีขาวพุ่งออกมา ก่อนที่เครื่องจะพุ่งชนพื้นและเกิดระเบิดเป็นกลุ่มควันสีดำขนาดใหญ่
หน่วยบริการเดินอากาศของจอร์เจียรายงานก่อนหน้านี้ว่า เครื่องบินหายไปจากเรดาร์โดยไม่มีการส่งสัญญาณแจ้งเหตุร้าย เพียงไม่กี่นาทีหลังจากเข้ามาในน่านฟ้าจอร์เจียส่งผลให้ทหาร 20 นายเสียชีวิตยกลำ ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สำนักข่าว Interpress รายงานว่า เครื่องบินตกในเขตเทศบาลซิกนากี (Sighnaghi) ภูมิภาคคาเคติ (Kakheti) ทางตะวันออกของจอร์เจียใกล้กับชายแดนอาเซอร์ไบจาน เจ้าหน้าที่จอร์เจียไปถึงจุดที่เครื่องบินตกเมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ขณะนี้ เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศและการสูญเสียชีวิต
NTV รายงานว่า ตุรกีได้ส่งโดรนเพื่อช่วยในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยและกำลังเตรียมทีมสอบสวนอุบัติเหตุเพื่อเดินทางไปยังจอร์เจีย
จากเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้น ผู้นำและนักการทูตจากหลายประเทศออกมาแสดงความเสียใจต่อโศกนาฏกรรมครั้งนี้ โดยประธานาธิบดี เรเจป ไตยิป เอร์โดอาน แห่งตุรกี ได้รับแจ้งข่าวหลังจากการกล่าวสุนทรพจน์ เขากล่าวแสดงความเสียใจต่อผู้พลีชีพของเรา (อ้างถึงบุคลากรบนเครื่องบิน) ระบุว่า “เราได้เรียนรู้ด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่งว่าเครื่องบินทหาร C-130 ของเราตก” ขณะที่ อิราคลี โคบาคิดเซ นายกรัฐมนตรีจอร์เจีย ต่อสายตรงแสดงความเสียใจและยืนยันว่า “จอร์เจียขอแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวอย่างเต็มที่ต่อเพื่อนชาวตุรกีของเรา”
ส่วน อิลฮัม แอลีเยฟ ประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจาน ได้โทรศัพท์แสดงความเสียใจต่อครอบครัวและผู้เป็นที่รักของผู้เสียชีวิต และประชาชนชาวตุรกี ฝั่ง นายทอม แบร์แรค เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำตุรกี กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและยืนยันว่า สหรัฐฯ ยืนหยัดเคียงข้างพันธมิตรตุรกีของเรา
ขณะเดียวกัน บริษัท ล็อกฮีด มาร์ติน (Lockheed Martin) ผู้ผลิตเครื่องบิน C-130 สัญชาติอเมริกัน ยืนยันว่ามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการสอบสวนครั้งนี้
สำหรับเครื่องบิน C-130 เฮอร์คิวลิส เป็นเครื่องบินลำเลียงทหารและขนส่งกำลังพล 4 เครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพ สามารถใช้รันเวย์ที่ไม่สมบูรณ์ในการขึ้นบินและลงจอดได้ ซึ่งตุรกีมีความสัมพันธ์ทางการทหารและการทูตที่แข็งแกร่งกับอาเซอร์ไบจาน และเมื่อเดือนที่แล้ว และเพิ่งบรรลุข้อตกลงกับสหราชอาณาจักรในการซื้อเครื่องบิน C-130J มือสอง จำนวน 12 ลำ
ข้อมูลจาก : independent
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
