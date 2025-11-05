ด่วน! เครื่องบินขนส่งพัสดุ ตกใส่ร้านค้าในสหรัฐฯ หลังเทคออฟ ตายแล้ว 3 ศพ
เครื่องบินขนส่งพัสดุ ตกหลังเทคออฟจากสนามบิน ตกใส่ร้านค้าในละแวกใกล้เคียง ยืนยันเสียชีวิตแล้ว 3 ศพ ทางการหวั่นยอดเพิ่ม
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกิดเหตุเครื่องบินขนส่งพัสดุตกหลังเทคออฟขึ้นจากท่าอากาศยานนานาชาติหลุยส์วิลล์ รัฐเคนตักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา และชนเข้ากับอาคารร้านค้าในบริเวณใกล้เคียง ส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้และมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 3 ศพ บาดเจ็บอีก 11 ราย
โดยทาง UPS ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งของสหรัฐอเมริกาและเจ้าของเครื่องบินระบุว่า ขณะนี้พวกเขายังไม่ทราบว่าพนักงานบนเครื่องจำนวน 3 คน ชะตาเป็นอย่างไร
อ้างอิงจากคณะกรรมการการบินพลเรือน หรือ FAA ระบุว่าเที่ยวบินดังกล่าวคือเที่ยวบิน 2976 และจุดหมายปลายทางที่รัฐฮาวาย ประสบอุบัติเหตุตกเมื่อเวลา 17.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น
ขณะที่ผู้ว่ารัฐกล่าวว่า ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันได้ 3 ศพ บาดเจ็บ 11 ราย โดยผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งอาการสาหัส พร้อมแสดงความกังวลด้วยว่ายอดผู้เสียชีวิตน่าจะพุ่งสูงขึ้น ทางการย้ำว่าอย่าเข้าใกล้จุดเกิดเหตุ และขณะนี้ยังไม่ทราบถึงต้นเหตุของโศกนาฎกรรมครั้งนี้ โดยทางเจ้าหน้าที่ระบุอีกด้วยว่าพวกเขาไม่สามารถระบุได้ว่าพวกเขาจะมีอัปเดตอีกครั้งเมื่อไหร่
