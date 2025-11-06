ทางการคาดสาเหตุเบื้องต้น เครื่องบิน UPS ตก ยอดตายขยับอยู่ที่ 12 ศพ
ทางการคาดสาเหตุเบื้องต้น เครื่องบิน UPS ตก พบว่าเครื่องยนต์หลุดออกจากปีกเครื่องบิน แต่ยังต้องสอบสวนเพิ่มเติมหาสาเหตุต่อไป
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน สำนักข่าว BBC รายงานความคืบหน้าเหตุเครื่องบินขนส่ง UPS ตกหลังเทคออฟขึ้นจากท่าอากาศยานนานาชาติหลุยส์วิลล์ รัฐเคนตักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา และชนเข้ากับอาคารร้านค้าในบริเวณใกล้เคียงนั้น
โดยนายแอนดี เบเชียร์ ผู้ว่าการรัฐกล่าวว่า ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้ขยับขึ้นเป็น 12 ศพ และคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นอีก ซึ่งเชื่อว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตอาจจะมีเด็กรวมอยู่ด้วย
ทั้งนี้ยังไม่ได้ระบุว่ายอดดังกล่าวรวมพนักงานบนเครื่องแล้วหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายราย ทั้งจากการถูกไฟคลอกและสะเก็ดระเบิดไปจนถึงการสูดดมควัน
ขณะนี้คณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติ กล่าวว่าเครื่องยนต์ซ้ายติดไฟ และหลุดออกจากปีกขณะเทคออฟ ทำให้เกิดไฟไหม้ใหญ่ แม้ว่าเครื่องจะพอบินขึ้นมาได้ ผ่านรั้ว แต่ไม่สูงพอที่จะพ้นอาคารร้านค้าที่อยู่รอบๆสนามบิน ทั้งนี้ยังเร็วเกินกว่าที่จะสรุปได้ว่าโศกนาฎกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นจากอะไร แต่ทางเจ้าหน้าที่สามารถกู้กล่องดำได้แล้ว และจะนำมาใช้ในการสอบสวนต่อไป
