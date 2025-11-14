ข่าว

สถานทูตจีน หวัง ไทย-กัมพูชา ยับยั้งชั่งใจ หลีกเลี่ยงทวีความรุนแรงมากขึ้น

เผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 09:06 น.
62

สถานทูตจีน หวัง ไทย-กัมพูชา ยับยั้งชั่งใจ หลีกเลี่ยงทวีความรุนแรงมากขึ้น ใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ เพื่อหาทางออกเร็วที่สุด

เพจเฟซบุ๊ก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความถึงปัญหาพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา โดยระบุว่า “โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็นไทย–กัมพูชา

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน นายหลิน เจี้ยน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็นไทย–กัมพูชาว่า ในฐานะที่เป็นมิตรและประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกัมพูชา

จีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไทยและกัมพูชาจะยับยั้งชั่งใจ เดินหน้าเข้าหากัน ยึดมั่นในการปรึกษาหารืออย่างเป็นมิตร ใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ เพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้โดยเร็วที่สุด และหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้น จีนจะยังคงมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการช่วยลดความตึงเครียดตามแนวทางของตนเองต่อไป”

Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

