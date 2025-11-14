สถานทูตจีน หวัง ไทย-กัมพูชา ยับยั้งชั่งใจ หลีกเลี่ยงทวีความรุนแรงมากขึ้น
สถานทูตจีน หวัง ไทย-กัมพูชา ยับยั้งชั่งใจ หลีกเลี่ยงทวีความรุนแรงมากขึ้น ใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ เพื่อหาทางออกเร็วที่สุด
เพจเฟซบุ๊ก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความถึงปัญหาพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา โดยระบุว่า “โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็นไทย–กัมพูชา
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน นายหลิน เจี้ยน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็นไทย–กัมพูชาว่า ในฐานะที่เป็นมิตรและประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกัมพูชา
จีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไทยและกัมพูชาจะยับยั้งชั่งใจ เดินหน้าเข้าหากัน ยึดมั่นในการปรึกษาหารืออย่างเป็นมิตร ใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ เพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้โดยเร็วที่สุด และหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้น จีนจะยังคงมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการช่วยลดความตึงเครียดตามแนวทางของตนเองต่อไป”
