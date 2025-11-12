คลิปนาทีระทึก เครื่องบินทหารตุรกี C-130 หมุนเกลียวโหม่งโลก ไร้ผู้รอดชีวิต
คลิปสยอง เผยนาทีก่อนโหม่งโลก เครื่องบินทหาร รุ่น C-130 Hercules ดิ่งหมุนลงจากอากาศ เกิดระเบิดควันโขมงหลังตกกระแทกพื้น ยืนยัน 20 กำลังพลเสียชีวิตทั้งหมด เครื่องหายจากเรดาร์ไร้สัญญาณขอความช่วยเหลือ
เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2568 สำนักข่าว INDEPENDENT รายงานยืนยันว่า ประเทศตุรกีรับทราบถึงโศกนาฏกรรมครั้งสำคัญ โดยยืนยันว่า กำลังพลทั้ง 20 นาย ที่อยู่บนเครื่องบินขนส่งทางทหาร ซึ่งประสบอุบัติเหตุตกในประเทศจอร์เจียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เสียชีวิตยกระหว่างลำ
คลิปวิดีโอจากชาวเน็ตต่างประเทศ @worldofturkiye เผยให้เห็นภาพความรุนแรงของอุบัติเหตุ เครื่องบินรุ่น C-130 Hercules ดิ่งหมุนเป็นเกลียวลงจากอากาศ พร้อมกับมีควันขาวลอยออกมา ก่อนที่เครื่องจะกระแทกพื้นอย่างรุนแรง และเกิดกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า
เครื่องบินลำดังกล่าว ซึ่งเป็นเครื่องบินบรรทุกสินค้าและกำลังพลทางทหาร กำลังเดินทางกลับตุรกี หลังเพิ่งขึ้นบินออกจากอาเซอร์ไบจานได้ไม่นาน
บริการนำร่องการบินของจอร์เจียระบุว่า หลังจากที่เครื่องบินเข้าสู่น่านฟ้าของจอร์เจียได้เพียงไม่กี่นาที เครื่องบินก็ “หายไปจากจอเรดาร์โดยไม่ได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ” แต่อย่างใด
ประธานาธิบดีตุรกี เรเจป ทายยิป แอร์โดกัน ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อผู้พลีชีพ (คำที่ใช้อ้างถึงกำลังพลที่เสียชีวิต) และสั่งการให้กองทัพตุรกีส่งโดรนและทีมสอบสวนเร่งเดินทางไปยังจอร์เจีย
สำนักข่าว Interpress รายงานว่า เครื่องบินลำดังกล่าวตกในเมืองซิกนากิ ใกล้กับพรมแดนจอร์เจีย-อาเซอร์ไบจาน ขณะที่สาเหตุของอุบัติเหตุยังคงไม่เป็นที่แน่ชัด เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนเหตุการณ์ภายใต้กฎหมายอาญาที่ครอบคลุมประเด็นการขนส่งทางอากาศและการสูญเสียชีวิต
เครื่องบินรุ่น C-130 Hercules เป็นเครื่องบินบรรทุกสินค้าและกำลังพลทางทหารแบบสี่เครื่องยนต์เทอร์โบพร็อป ซึ่งกองทัพอากาศทั่วโลกใช้งาน โดยสามารถใช้ขึ้นลงในรันเวย์ที่ไม่ได้มาตรฐานได้
#SonDakika | Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 askerî kargo uçağına ait düşüş anının farklı açısı pic.twitter.com/TLKUyGFIAw
— World of Türkiye (@worldofturkiye) November 11, 2025
