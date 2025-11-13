ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มขับแท็กซี่ วัย 25 ปี ถูกหามส่งโรงบาล ไตวายเฉียบพลัน ชี้ตัวการคือ 2 เมนูสุดโปรด

หนุ่มขับแท็กซี่ วัย 25 ปี ถูกหามส่งโรงบาล ไตวายเฉียบพลัน เพราะของกินสุดโปรด

หนุ่มคนขับแท็กซี่ชาวจีนวัย 25 ปี ถูกหามส่ง รพ. ด้วยภาวะไตวายเฉียบพลัน หลังกินของทอด และดื่มชานม-น้ำอัดลม แทนน้ำเปล่าเป็นประจำ

สื่อจีนรายงานว่า นายหยางเหว่ย ชายอายุ 25 ปี อาชีพคนขับรถแท็กซี่ ถูกหามส่งโรงพยาบาลเป็นการฉุกเฉินในเมืองฝูโจว ประเทศจีน นายหยางเหว่ยมีอาการปวดท้องรุนแรงและหายใจลำบากต่อเนื่องมานานกว่า 1 เดือน ก่อนหน้านี้มีอาการปากแห้งและกระหายน้ำอย่างมาก บางคืนต้องดื่มน้ำแร่หมดไปเป็นลัง

ทีมแพทย์เร่งยื้อชีวิตนายหยางเหว่ยอย่างเต็มที่ เพราะอาการอยู่ในขั้นวิกฤต จากการตรวจเลือดพบว่า ค่าสุขภาพพุ่งสูงผิดปกติหลายรายการ ระดับน้ำตาลในเลือดสูงถึง 31.7 mmol/L เทียบกับค่าปกติ 3.9 – 6.1

ผลการตรวจยังพบว่า ค่าไตรกลีเซอไรด์ของนายหยางเหว่ยสูงถึง 18.39 mmol/L เทียบกับค่าปกติที่ต่ำกว่า 1.7 แพทย์วินิจฉัยว่า นายหยางเหว่ยมีภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน ไตวายเฉียบพลัน ไขมันในเลือดสูง และภาวะเลือดเป็นกรดจากเบาหวาน

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลในฝูโจว ให้ข้อมูลว่า นายหยางเหว่ยมีน้ำหนักตัวกว่า 100 กิโลกรัม ทั้งที่ส่วนสูงเพียง 168 เซนติเมตร จัดอยู่ในภาวะอ้วนขั้นรุนแรง นายหยางเหว่ยยอมรับว่าไม่เคยตรวจสุขภาพประจำปี เพราะคิดว่าตัวเองยังหนุ่ม ไม่คิดว่าจะป่วยหนักขนาดนี้

นายหยางเหว่ย คนขับแท็กซี่ที่ป่วยด้วยภาวะไตวายเฉียบพลัน
หลังจากอาการดีขึ้น นายหยางเหว่ย ได้เปิดเผยถึงพฤติกรรมการกินของตนว่า ชอบกินของทอดมัน ๆ เป็นประจำ และชอบดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เช่น น้ำอัดลม หรือชานม แทนการดื่มน้ำเปล่า เพราะรู้สึกว่าตัวเองทำงานหนัก ควรจะได้กินอะไรที่สะดวกและถูกปาก

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลในฝูโจว อธิบายว่า การรับประทานอาหารไขมันสูงและน้ำตาลสูงเป็นประจำ ทำให้ร่างกายได้รับแคลอรีเกินความจำเป็น นำไปสู่การสะสมไขมันและเกิดภาวะดื้ออินซูลิน ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไขมันในเลือดสูงและเบาหวานชนิดที่ 2 หากไม่รีบรักษา อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงอย่างตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและไตวายได้

นายหยางเหว่ยใช้เวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่า 2 สัปดาห์ ค่าสุขภาพจึงกลับสู่ภาวะปกติและได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ แพทย์ย้ำ นายหยางเหว่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน เพิ่มการออกกำลังกาย และกลับมาตรวจติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอ

