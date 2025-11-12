ข่าวต่างประเทศ

ฮือฮา นักวิจัยตั้งชื่อฉลามดึกดำบรรพ์สายพันธุ์ใหม่ตาม “โปจิตะ” มาสคอตดังจาก Chainsaw Man

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 22:00 น.
51

จู่ๆ ก็ได้เป็นตำนาน เมื่อนักวิจัยได้ค้นพบฉลามดึกดำบรรพ์สายพันธุ์ใหม่ในชิลี พร้อมตั้งชื่อโดยได้แรงบันดาลใจจาก “โปจิตะ” จากอนิเมะดัง Chainsaw Man

Chainsaw Man กำลังกลายเป็นไอคอนทางวัฒนธรรมล่าสุดของวงการอนิเมะอย่างแท้จริง เมื่อมีการค้นพบฉลามสายพันธุ์ใหม่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และได้รับการตั้งชื่อตาม “โปจิตะ” (Pochita) มาสคอตปีศาจเลื่อยไฟฟ้าสุดที่รักจากอนิเมะเรื่องนี้

ฉลามโบราณที่เพิ่งถูกค้นพบนี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Pochitaserra patriciacanalesae โดยมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ในภูมิภาคอาตากามา ประเทศชิลี โดยชื่อของฉลามตัวนี้มีความหมายดังนี้

  • Pochitaserra มาจาก โปจิตะ (Pochita) ปีศาจเลื่อยไฟฟ้าผู้ทำสัญญากับเดนจิ เพื่อเปลี่ยนเขาให้กลายเป็น Chainsaw Man
  • patriciacanalesae: ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ ปาทริเซีย คานาเลส (Patricia Canales) นักบรรพชีวินวิทยาชาวชิลีผู้ล่วงลับ ที่อุทิศชีวิตให้กับการศึกษาซากดึกดำบรรพ์สัตว์ทะเลโบราณในชิลี

นักวิจัยระบุว่า การตั้งชื่อนี้มีจุดประสงค์เพื่อผสานการยอมรับทางวิทยาศาสตร์เข้ากับสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม… เพื่อเป็นการยกย่องนักบรรพชีวินวิทยาชาวชิลี และบุคคลสำคัญทางวัฒนธรรมป๊อปที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ El Diario de Atacama ฉลามสายพันธุ์ Pochitaserra patriciacanalesae ที่ค้นพบใหม่นี้เป็นฉลามชนิด ฉลามเลื่อย (Sawshark) ซึ่งมีฟันและรูปร่างที่คล้ายคลึงกับชื่อที่นำมาตั้งอย่างน่าประหลาดใจ ภาพวาดทางศิลปะของ Pochitaserra ยังแสดงให้เห็นผิวหนังที่มีสีส้ม ซึ่งคล้ายกับสีของโปจิตะอีกด้วย

ดร. มาร์ติน ชาเวซ ฮอฟฟ์ไมสเตอร์ สมาชิกในทีมวิจัยกล่าวว่า พวกเขาตั้งชื่อฉลามตามโปจิตะโดยเฉพาะ เพราะพวกเขา “ต้องการสร้างชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่น่าจดจำ ซึ่งจะเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับวัฒนธรรมปัจจุบัน”

การที่โปจิตะกลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ เพราะภาพยนตร์ Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc ประสบความสำเร็จอย่างสูงในบ็อกซ์ออฟฟิศระดับนานาชาติ และเกือบจะกลายเป็นหนึ่งในภาพยนตร์อนิเมะที่ทำรายได้สูงสุด 5 อันดับแรกในอเมริกาในทันที โดยสามารถโค่นภาพยนตร์ฮอลลีวูดใหญ่ๆ ลงได้ในสัปดาห์เปิดตัว

ความสำเร็จนี้ตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของลิขสิทธิ์ Chainsaw Man ที่ยังมีชีวิตชีวาอย่างยิ่ง แม้ว่าโปจิตะในตอนนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์และกำลังนอนหลับอยู่กับปลา ตามความหมายเชิงเปรียบเทียบไปแล้วก็ตาม

อ้างอิง : www.cbr.com , novataxa.blogspot.com

 

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 22:00 น.
51
