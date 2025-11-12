ช็อก “ออสการ์” อดีตกองกลางเชลซี ถูกหามส่งรพ. หลังล้มหมดสติระหว่างตรวจร่างกาย
แฟนบอลช็อก มีรายงานว่า ออสการ์ (Oscar) อดีตกองกลางทีมชาติบราซิล ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเป็นการด่วน หลังหมดสติระหว่างการตรวจสุขภาพ อาจจบที่การแขวนสตั๊ด
กลายเป็นข่าวที่แฟนบอลหลายคนช็อกกันไปตามๆกัน เมื่อล่าสุดวันนี้ (12 พฤศจิกายน) มีรายงานว่า ออสการ์ (Oscar) นักเตะดีกรีอดีตทีมชาติบราซิล ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเซา เปาโล อย่างเร่งด่วน หลังเจ้าตัวล้มหมดสติระหว่างการตรวจสุขภาพ รวมไปถึงมีอาการป่วย
ตามรายงานระบุว่ากองกลางวัย 34 ปีรายนี้ยังอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยผลการตรวจร่างกายเบื้องต้นพบว่าเป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะยังไม่มีการตัดสินใจออกมาอย่างเป็นทางการ แต่ปัญหาดังกล่าวอาจทำให้อดีตแข้งของเชลซีรายนี้ต้องพิจารณาถึงการอำลาวงการฟุตบอลก่อนกำหนด
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Oscar was admitted to a hospital in São Paulo today after collapsing during a medical test and falling ill.
He remains under observation, with tests revealing a heart condition.
While no official decision has been made, the issue could force Oscar to… pic.twitter.com/tQGHUVsA7V
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 12, 2025
อ้างอิง : X @DeadlineDayLive
