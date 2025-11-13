บิ๊กโจ๊ก แฉส่วยเว็บพนัน ไล่ชื่อตร.รับโอนเงิน “พิมพ์วิไล” ยาวเป็นหางว่าว!
บิ๊กโจ๊กแฉ ส่วยตำรวจรับเงินเว็บพนัน ร่ายยาวรายชื่อเป็นหางว่าวหลังเข้าให้ข้อมูล กมธ.ความมั่นคงฯ โผล่นักการเมืองเอี่ยว ! ซ้ำโยงภรรยา-พี่ชาย-น้องสาว “บิ๊กต่อ” จี้ส่ง ป.ป.ช.-ปปง. เช็กภาษีย้อนหลัง
วันนี้ (13 พ.ย.) เมื่อเวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้ร้องเรียนได้เดินทางมาพร้อม นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เกี่ยวกับเรื่องตรวจสอบเส้นทางการเงินชุดปฏิบัติการที่ 3 และชุดที่ 4 (PCT 3 และ PCT 4) ศูนย์ปฏิบัติการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น มีการเรียกรับเงินเครือข่ายพนันออนไลน์
พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ กล่าวว่า ในฐานะผู้ร้องและผู้นำข้อมูลรายละเอียดเส้นทางการเงินการโอนเงินจาก น.ส.พิมพ์วิไล ปล้องอ่อน ไปยังข้าราชการตำรวจประมาณ 30 กว่าคน รวมถึงนักการเมืองท้องถิ่น เรื่องนี้ตนไปยื่นข้อมูลกับ “ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)” เมื่อ 20 ส.ค.67 พร้อมแนบรายละเอียดหลักฐานที่เป็นข้อมูลการทำธุรกรรมทั้งหมดไปด้วย แต่จนถึง ณ บัดนี้ ผบ.ตร. ไม่ได้มีการดำเนินการอะไรทั้งสิ้น ไม่ได้มีการตรวจสอบ ต่อมาตนยังได้ไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น รัฐบาลที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 21 ส.ค.67 ก็ไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ เอกสารมีเส้นทางการเงินที่โอนไปยังภรรยาของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ รวมถึงพี่ชายและพี่สาว ถามว่าท่านนำเข้า ก.ตร. ไปตรวจสอบ ผบ.ตร. เองได้อย่างไร นายกรัฐมนตรีต้องสั่งตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนวินัยในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรี แต่กลับนำไปให้คนที่ถูกกล่าวหาไปตรวจสอบเอง เป็นตลกร้ายมาก
ผมอดทนอยู่ปีกว่าแล้วจนกระทั่งได้มีโอกาสมาชี้แจงในวันนี้ และจะเล่ารายละเอียดเต็มที่เพื่ออยากให้องค์กรที่ตนบอกว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมดีเสียที แต่ไม่ได้กล่าวหาองค์กรอาชญากรรมทั้งองค์กร ตำรวจมีดีและไม่ดี เราจะปล่อยให้ตำรวจ 200 กว่าคนมาทำให้ตำรวจ 2 แสนกว่าคนเสียหายได้อย่างไร
จากการทำงานของตนที่ผ่านมาจับผู้ต้องหาแต่ละทีดำเนินคดีตามเรามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติไม่เคยมีผู้ต้องหาถึง 100 คน แต่วันนี้มีตำรวจที่รับเว็บพนัน 230 กว่าคน รวมถึง ผบ.ตร. และยังมีเพิ่มอีก 30 กว่าคน รวมแล้ว 280-290 คน ถ้าไม่เรียกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ก็ต้องสมาคมอาชญากรรมข้ามชาติหรือเปล่า
ถ้าตนไม่มีทางที่จะปล่อยให้ตำรวจ 200 กว่าคนมาทำให้ตำรวจที่เหลือเสียหาย เพราะเขาไม่รู้เรื่อง ตำรวจที่รู้เรื่องคือที่อยู่ในสังกัดของกองบัญชาการไซเบอร์ซึ่งมีหน้าที่ในการปราบเว็บพนันและเราตั้งกองบัญชาการนี้มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ “แต่ทำไมเว็บพนันยังมีเต็มประเทศ” และในกองบัญชาการไซเบอร์ก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น
พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ซักถาม น.ส.พิมพ์วิไล ปล้องอ่อน ว่า กรณีที่พบเส้นทางการเงินรวมถึงบัญชีต่างๆ ที่มีการโอนเงินให้ตำรวจและนักการเมืองท้องถิ่น มีการโอนเงินให้
- พ.ต.อ.ธนวัต เส้งสุย ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ. จำนวน 130 ครั้ง รวม 14 ล้านกว่าบาท
- ร.ต.ต.ศักดา โพธิ์กิ่ง รอง สว.จร.สภ.หาดใหญ่ 6 ครั้ง เป็นเงิน 40,000 กว่าบาท
- พ.ต.อ.ภูวรา แก้วพารัตน์ ผกก.สภ.เมืองสงขลา ในขณะนั้น 21 ครั้ง 4 ล้านกว่าบาท
- ร.ต.ต.วิรัตน์ จันทกุล รอง สวป.ตม.ตราด 1 ครั้ง 15,000 กว่าบาท
- พ.ต.อ.ศักดา เจริญกุล รอง ผบก.สส.ภ.9 จำนวน 3 ครั้ง 100,000 บาท
- พ.ต.ท.ชัชวาลย์ ผูกพันธ์ รอง ผกก.สส.สภ.ปาดังเบซาร์ 6 ครั้ง 100,000 กว่าบาท
- พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบช.ภ.9 จำนวน 4 ครั้ง 120,000 บาท
- พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ มีแสง ผกก.สภ.คอหงส์ 8 ครั้ง 290,000 กว่าบาท
- พ.ต.ท.พรชัย เกื้อเม่ง รอง ผกก.สส.สภ.นาหม่อม 7 ครั้ง 210,000 กว่าบาท
- ร.ต.ต.บรรพต วีรสาร รอง สว.สส.สภ.บางกล่ำ 1 ครั้ง 10,000 บาท
- ร.ต.ต.ศุภกิตติ์ ปิ่นพรม รองสารวัตรทางหลวง 1 ครั้ง 3,000 บาท
- พ.ต.อ.ภคยศ ทนงศักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ระยอง 52 ครั้ง 170,000 บาท
- นายภิญโญ นวลละออง (คนขับรถ) 38 ครั้ง 5 ล้านกว่าบาท
- พ.ต.ท.ภูวดล วิริยนรางกูล รอง ผกก.สส.สภ.คลองหอยโข่ง 27 ครั้ง 2 ล้านกว่าบาท
- พ.ต.อ.สุริยา ปัญญามัง รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง 1 ครั้ง 10,000 บาท
- พ.ต.ท.ทศพล อารมณ์รัตน์ รอง ผกก.สส.2 ภ.9 จำนวน 1 ครั้ง 10,000 บาท
- ร.ต.อ.วีรวัฒน์ รองสารวัตรทางหลวง 1 ครั้ง
หลังไล่รายชื่อตำรวจที่ตนเป็นผู้กล่าวหาว่ารับส่วยเว็บพนันข้างตนเสร็จสิ้น บิ๊กโจ๊กจึงตั้งคำถามว่า เงินที่โอนไปเป็นค่าอะไร ? และโอนอย่างไร
ขณะที่ น.ส.พิมพ์วิไล แจ้งว่า หลังโดนจับกุมได้มีการสอบถามคนที่ว่าจ้างให้โอนเงินว่าทำไมตนถึงโดนจับกุม ได้คำตอบว่าเงินที่โอนไปเป็นเงินผิดกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน ถ้าพูดตรงๆ มันเป็นส่วยที่ส่งให้กับตำรวจทั้งหมดเลย นายรังสิมันต์ ถามต่อรู้หรือไม่ว่าเป็นส่วยสำหรับอะไร น.ส.พิมพ์วิไล ตอบว่าบางรายการก็รู้ บางรายการก็ไม่ทราบ ซึ่งส่วนที่ทราบเกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ ได้จากการสอบถาม
ต่อมา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ถามต่ออีกว่า ชุด PCT 4 ขณะนั้น พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ เป็นหัวหน้าชุด พบว่ามีการโอนเงินเข้าไปด้วยจึงอยากทราบว่า ได้โอนเงินเว็บพนันเข้าไปให้จริงหรือไม่ ? และโอนผ่านใครรายละเอียดเป็นอย่างไร ?
น.ส.พิมพ์วิไล ตอบว่าโอนผ่านจริง คนที่ว่าจ้างให้ติดต่อกับคนคนหนึ่งที่จะมาเรียกเก็บทุกวันที่ 5 และวันที่ 10 ของเดือน มีการแจ้งมาด้วยว่าตำรวจชุดนี้คือตำรวจ PCT 4
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ถามต่อถึงวิธีการโอนว่าโอนให้ใคร ผ่านบัญชีใคร และโอนไปยังตำรวจชื่ออะไร ?
น.ส.พิมพ์วิไล ระบุว่า เท่าที่ทราบมาจะโอนไปให้กับ พ.ต.อ.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ หรือ “รองกาโม่” โดย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ถามย้ำเป็นตำรวจในชุด PCT 4 ใช่หรือไม่ น.ส.พิมพ์วิไล ตอบว่า “ใช่!” โดยมีการแจ้งความไว้ที่สภ.หาดใหญ่ และ สน.เตาปูน
ทั้งนี้ ภายหลังโดนจับกุม น.ส.พิมพ์วิไลมองว่า ตัวเองเป็นเพียงผู้โอนเงินและคนทำบัญชีจึงรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากไม่ทราบมาก่อน แต่มาทราบภายหลังและคิดว่า ทำไมโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วจึงถูกจับกุม รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ในช่วงนี้ นายรังสิมันต์ ถามย้ำว่า น่าจะเป็นบัญชีม้าใช่หรือไม่ น.ส.พิมพ์วิไล กล่าวยอมรับว่าใช่.
จากนั้น พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ เผยต่อในส่วนของนักการเมืองท้องถิ่น ว่า มีการโอนเงินให้ นายวิชัย ชูกำเนิด สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ 1 ครั้ง 100,000 บาท และยังโอนเงินไปให้กับ นายคชาชาญ ซึ่งเป็นบัญชีม้าของดาบยาว และนายอนันตชัย บัญชีม้าของดาบยาว นายณัฐพงษ์ นาโสม บัญชีม้าของรองกวาง และบัญชีม้าเหล่านี้มีการโอนเงินไปตามเส้นเงินที่ตนได้แจ้งไปว่า มีการวิ่งต่อไปยัง นางนิภาพรรณ สุขวิมล 38 ครั้ง จำนวน 3 ล้านบาท, นายเชิดพงษ์ สุขวิมล 39 ครั้ง 600,000 บาท, น.ส.จีราภรณ์ สุขวิมล 35 ครั้ง 200,000 กว่าบาท ซึ่งเป็นภรรยา พี่ชาย และพี่สาวของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์
ขณะเดียวกันเงินนี้ยังโอนไปยัง พ.ต.ท.วีรวัฒน์ เจริญศิลป์ นายเวรของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ อีก 28 ครั้ง จำนวน 540,000 บาท มีการโอนเงินให้ ด.ต.อาคม ขาวเต็มดี ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปอท. 50 ครั้ง 3 ล้านกว่าบาท และยังโอนให้ นายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรีหาดใหญ่ 74 ครั้ง 8 ล้านกว่าบาท จ.ส.อ.ฉลอง สุวรรณะ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ 1 ครั้ง 100,000 บาท นายสิทธิพร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ 4 ครั้ง 1 ล้านบาท และ นายสมยศ พลายด้วง 2 ครั้ง 400,000 บาท
เมื่อถามว่า ถึงเส้นเงินมีโอนกลับมาคือ นายชนนพัฒน์ นาคสั้ว สส.สงขลา โดย น.ส.พิมพ์วิไล ตอบว่าใช่ แต่โอนกลับมาเพราะอะไรผู้ว่าจ้างไม่ได้แจ้ง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ระบุอีกว่า เส้นเงินและรายละเอียดที่มีได้เรียน ผบ.ตร. ไปตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2567 ซึ่งเมื่อวันนี้มาครบทุกหน่วย ขอให้ กมธ. แจ้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) ให้ส่งเรื่องนี้ชี้มูลเร่งรัดไปยัง ผบ.ตร. และส่งเรื่องนี้ชี้มูลไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
ทั้งนี้ เพื่อให้ ปปง. มีการตรวจยึดอายัดทรัพย์ของนายตำรวจทั้งหมดที่มีการรับเงินเว็บพนัน ในส่วนของ ป.ป.ช. จะได้นำเรื่องจาก ก.ร.ตร. ประกอบสำนวนการสอบสวนเพื่อดำเนินการชี้มูลหรือไม่ชี้มูลก็แล้วแต่ตามความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมกับขอให้ ก.ร.ตร. ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกรมสรรพากร เพื่อตรวจสอบภาษีย้อนหลังทั้งหมดของข้าราชการตำรวจที่รับเงินจากเว็บพนัน แต่เนื่องจาก ก.ร.ตร. ไม่มา อยากให้ กมธ. ส่งหนังสือแจ้งไปยัง พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม ประธานคณะกรรมการ ก.ร.ตร. ด้วย (ดูคลิป).
