ข่าว

อ.เจษฎา หักล้างความเชื่อ “ห้ามกินน้ำหลังกินข้าว” ชี้ ไม่ถูกต้องตามหลักการแพทย์สากล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 13:36 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 13:57 น.
50
อ.เจษฎา เคลียร์ความเชื่อ "ห้ามกินน้ำหลังกินข้าว" ยันระบบย่อยอาหารปรับตัวได้สบาย การดื่มน้ำช่วยขนส่งอาหาร ไม่ได้ทำให้กรดจางจนย่อยไม่ได้

อ.เจษฎา เคลียร์ความเชื่อ หลังพบหมอไทย เตือน “ห้ามกินน้ำหลังกินข้าว” ยัน ระบบย่อยอาหารปรับตัวได้สบาย การดื่มน้ำช่วยขนส่งอาหาร ไม่ได้ทำให้กรดจางจนย่อยไม่ได้

ความเชื่อที่ว่า “กินข้าวเสร็จแล้วอย่าเพิ่งดื่มน้ำ เพราะเดี๋ยวกรดในกระเพาะจะเจือจางทำให้อาหารไม่ย่อย” เป็นประโยคที่หลายคนโตมากับมัน และยังคงสร้างความสับสนในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ (อ.เจษฎา) ได้ออกมาให้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อสยบดราม่าดังกล่าว โดยชี้ว่า ความเชื่อนี้ไม่สอดคล้องกับหลักการแพทย์สากล

อ.เจษฎา ระบุว่า หากความเชื่อนี้เป็นจริง “อย่างนี้ กินก๋วยเตี๋ยวน้ำ กินราเมน ก็ไม่ดีต่อน้ำย่อย ต่อน้ำดีซิครับ น้ำเต็มกระเพาะเลย” ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจน โดยสรุปแล้ว หลักการแพทย์สากลกลับมองว่า การดื่มน้ำระหว่าง–หลังอาหาร “ได้” และมักจะช่วยย่อยด้วยซ้ำ

อ.เจษฎา ยืนยัน กินน้ำหลังทานข้าวได้
Jessada Denduangboripant

อ.เจษฎา สยบดราม่า “ห้ามกินน้ำหลังกินข้าว”

ในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ อ.เจษฎา ยืนยันว่า ความคิดที่ว่า “น้ำไปเจือจางกรดหรือเอนไซม์” นั้นเป็นสมมติฐานที่เกินจริง งานวิจัยในปัจจุบันชี้ชัดว่า ร่างกายมนุษย์มีกลไกที่ซับซ้อนในการปรับสมดุล โดยสามารถปรับปริมาณกรดและเอนไซม์ตามอาหารที่กินเข้าไปได้เสมอ การดื่มน้ำในปริมาณปกติจึงไม่มีผลต่อค่า pH ของน้ำย่อย สถาบันการแพทย์ชั้นนำอย่าง Mayo Clinic ยังระบุด้วยว่า การดื่มน้ำระหว่างมื้อกลับมีประโยชน์ โดยจะช่วยให้ร่างกาย “บดและขนส่งอาหาร” ไปยังลำไส้ได้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อนี้กลับขัดแย้งกับคำแนะนำของแพทย์แผนไทย อ.เจษฎา ชี้ให้เห็นว่า แนวคิดนี้สอดคล้องกับสิ่งที่ อ.พท.คมสัน ทินกร ณ อยุธยา (อาจารย์แพทย์แผนไทย) เคยกล่าวไว้ในรายการ Doctor’s Talk EP.39 โดยให้เหตุผลเชิงเปรียบเทียบว่า “ตอนหิวข้าวน้ำย่อยออกมาไหม… แล้วจะกินน้ำไปละลายน้ำดี กับ น้ำย่อยทำไม” โดยแพทย์แผนไทยแนะนำว่าควรแค่ “จิบน้ำ” หากมีอาการติดคอเท่านั้น ซึ่ง อ.เจษฎา สรุปว่านี่เป็นแนวคิดที่ “ไม่อิงตามหลักการแพทย์สากล”

ไม่ควรกินน้ำระหว่างกินข้าว
Doctor’s Talk EP.39
สำหรับคำแนะนำจากข้อมูลบนเว็บไซต์ healthline ของแพทย์สากลในปัจจุบัน สรุปได้ว่า การดื่มน้ำสามารถทำได้ทุกเวลาตามที่ร่างกายรู้สึกก่อนมื้ออาหาร 10-30 นาที อาจช่วยให้กินน้อยลง (ดีต่อการคุมน้ำหนัก) ส่วนระหว่างและหลังมื้ออาหาร ก็สามารถดื่มได้ตามปกติ หากรู้สึกกระหาย หรือเมื่อกินอาหารที่แห้งมาก

สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าการดื่มน้ำเปล่า คือ การดื่มแต่น้ำหวาน น้ำอัดลม หรือชานม ควบคู่มื้ออาหาร และพฤติกรรมการกินเร็ว เคี้ยวน้อย แล้วใช้น้ำช่วยกลืน ซึ่งเสี่ยงทำให้ท้องอืดได้ง่ายกว่า เพราะร่างกายต้องทำงานหนักในการย่อยอาหารชิ้นใหญ่ คำแนะนำที่ใช้งานได้จริงคือ หากกินข้าวเสร็จแล้วหิวน้ำ ก็ดื่มได้เลย แต่หากมีอาการแน่นท้องหรือแสบท้องเป็นประจำ ควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาโรคอื่น ๆ ต่อไป

อ.เจษฎา ยืนยัน กินน้ำหลังทานข้าวได้ เพจ Drama addict ยืนยันอีกเสียง
Drama-addict

ทางด้านของเฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict ก็ออกมาให้ข้อมูลว่า “สมัยก่อน มีความเชื่อว่า เวลากินข้าวห้ามดื่มน้ำตาม หรือดื่มขณะกินข้าว เพราะจะทำให้น้ำยอยในกระเพาะเจือจาง ทำให้ย่อยอาหารไม่ดี แน่นท้อง ท้องอืด ถ้ากินข้าวแล้วแค้นคอก็ให้ทนๆกินไปไม่ต้องกินน้ำ ไรงี้ ซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อที่ในปัจจุบันรู้แล้วว่า ไม่เป็นความจริง การดื่มน้ำระหว่างกินข้าว ไม่ทำให้น้ำย่อยในกระเพาะเจือจางลง

ในทางตรงข้าม การกินน้ำเข้าไปยังช่วยให้กระบวนการย่อยอาหาร ดูดซึมสารอาหารทำได้ดีขึ้น และยังช่วยให้ขี้นิ่ม ขี้คล่องตูด ไม่แน่นท้องด้วย ปัจจุบัน ไม่มีงานวิจัยใดๆ หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆ ที่บอกว่าการกินน้ำระหว่างมื้ออาหาร ทำให้ท้องอืดหรือย่อยอาหารได้แย่ลง

ดังนั้นสามารถดื่มน้ำได้ตามสะดวก และควรกินน้ำให้เพียงพอในแต่ละวัน ปัจจุบันที่ ตปท เขามีวัฒนธรรมการกินแบบใหม่ ที่เอาน้ำแร่ชนิดต่างๆ มาจับคู่กับอาหารต่างๆ เพื่อเสริมรสชาติด้วยนะ มาแทนที่การจับคู่ไวน์กับอาหาร ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ไม่อยากกินแอลกอฮอล์น่ะ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;พิมพ์วิไล&quot; รับสิ้น โอนส่วยเว็บพนันให้ &quot;บิ๊กตำรวจ&quot; จริงตามลิสต์ &quot;บิ๊กโจ๊ก&quot; ข่าว

“พิมพ์วิไล” รับสิ้น โอนส่วยเว็บพนันให้ “บิ๊กตำรวจ” จริงตามลิสต์ “บิ๊กโจ๊ก”

8 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เปิดใจที่มารายการโหนกระแส เคยขาดทุนหนัก 2 ปี พร้อมฝากถึงนักข่าวที่ด่า บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ฟาดนักข่าวด่าไม่เลิก ‘ผิดหน้าที่สื่อ’ สวนแรง มนุษย์ยังเป็นไม่ได้เลย

11 นาที ที่แล้ว
บิ๊กโจ๊กแฉ ข่าวอาชญากรรม

บิ๊กโจ๊ก แฉส่วยเว็บพนัน ไล่ชื่อตร.รับโอนเงิน “พิมพ์วิไล” ยาวเป็นหางว่าว!

13 นาที ที่แล้ว
อ.เจษฎา เคลียร์ความเชื่อ &quot;ห้ามกินน้ำหลังกินข้าว&quot; ยันระบบย่อยอาหารปรับตัวได้สบาย การดื่มน้ำช่วยขนส่งอาหาร ไม่ได้ทำให้กรดจางจนย่อยไม่ได้ ข่าว

อ.เจษฎา หักล้างความเชื่อ “ห้ามกินน้ำหลังกินข้าว” ชี้ ไม่ถูกต้องตามหลักการแพทย์สากล

22 นาที ที่แล้ว
เขมรแถลงเดือด ประณามไทย &quot;ป่าเถื่อน&quot; อ้างโจมตีหมู่บ้านเปรยจัน ดับ 1 เจ็บ 3 ข่าวต่างประเทศ

เขมรแถลงเดือด ประณามไทย “ป่าเถื่อน” อ้างโจมตีหมู่บ้านเปรยจัน ดับ 1 เจ็บ 3

28 นาที ที่แล้ว
ตำรวจสระแก้ว 200 นาย เตรียมพร้อม ดูแลประชาชน หนุนทัพพิทักษ์อธิปไตย ข่าว

ตำรวจสระแก้ว 200 นาย เตรียมพร้อม ดูแลประชาชน หนุนทัพพิทักษ์อธิปไตย

34 นาที ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน ทิดอลงกต เงินบุญญาติโยม 7 หมื่นล้าน ซื้อที่ดิน 7 พันไร่ รถหรู แบรนด์เนม ข่าวอาชญากรรม

เปิดทรัพย์สิน ทิดอลงกต เงินบุญญาติโยม 7 หมื่นล้าน ซื้อที่ดิน 7 พันไร่ รถหรู แบรนด์เนม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลเอกรังษี คลิปเสียงอุ๊งอิ๊ง ข่าวการเมือง

หักมุม! พลเอกรังษี เผย “คลิปเสียงอุ๊งอิ๊ง” คนปล่อยไม่ใช่ ฮุนเซน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก เชฟคนดัง Tiktok โดนตำรวจยิงตาย เพิ่งฉลองครบรอบแต่งงาน 9 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! อดีตนักร้องวงดัง ถูกส่งตัวไปอัยการ ก่อเหตุสะกดรอยอดีตแฟนสาว หลังบอกเลิก บันเทิงเกาหลี

ช็อก! อดีตนักร้องวงดัง ถูกส่งตัวไปอัยการ ก่อเหตุสะกดรอยอดีตแฟนสาว หลังบอกเลิก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มท.สั่งถอนสัญชาติ 3 ลูก &quot;ก๊ก อาน&quot; สว.เขมร พบแอบอ้าง ชื่อคนไทยเป็นพ่อแม่ ข่าว

มท.สั่งถอนสัญชาติ 3 ลูก “ก๊ก อาน” สว.เขมร พบแอบอ้าง ชื่อคนไทยเป็นพ่อแม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
TPN ช่วย ณวัฒน์ โพสต์ขายบัตร Miss Universe 2025 บันเทิง

แห่ชื่นชม TPN ช่วย ณวัฒน์ โพสต์ขายบัตร Miss Universe โชว์สปิริตคนไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา เดินเกมเร็ว ยื่นคำร้องเร่งด่วน กล่าวหาไทย โจมตีพลเรือน ทั้งบาดเจ็บ-เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ยื่นเรื่องด่วนถึง UN จี้ไทยรับผิดชอบ อ้างโจมตีพลเรือน ทั้งบาดเจ็บ-เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขื่อนภูมิพลเต็ม 100% ส่งผลกระทบต่อชุมชนในสิงห์บุรี ข่าว

ด่วน! เขื่อนภูมิพล กักเก็บน้ำแตะ 100% แล้ว สิงห์บุรี เดือดร้อนกว่า 1.6 หมื่นคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าฯ บันเตียเมียนเจย นำคณะ AOT เยี่ยมคนเจ็บ ICU โบ้ยทหารไทยยิงพลเรือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไทย พบ สิงคโปร์ ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 13 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝนตกกรุงเทพ ล่าสุด ข่าว

เปิดคลิป “ชัชชาติ” เช็กฝนถล่มกทม. น้ำท่วมขัง 58 จุด สูงสุดปทุมฯ 111 มม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่อ พรรณิการ์ ซัด นายกฯ อนุทิน ไร้สติ! ฉีกสัญญาเขมร ลั่นตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็มๆ ข่าว

ช่อ พรรณิการ์ ซัด นายกฯ อนุทิน ไร้สติ! ฉีกสัญญาเขมร ลั่นตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็มๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

อัปเดตรางวัล หวยลาว 12/11/68 เช็กทุกรางวัลย้อนหลัง ส่องสถิติ 11 งวดล่าสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เปิดใจ หลัง นาย ณภัทร ให้สัมภาษณ์ถึงรักเก่า บันเทิง

ใบเฟิร์น พูดแล้ว เข้าใจ นาย ณภัทร ร่างแหลกสลาย “ทุกอย่างที่ผ่านมาดีเสมอ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจสอบสวนกลางแถลงข่าวยึดทรัพย์คดีวัดพระบาทน้ำพุ มูลค่าหมื่นล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ตร.สอบสวนกลาง แถลงยึดทรัพย์คดีวัดพระบาทน้ำพุ โฉนด 411 ฉบับ 2,258 ไร่ รถหรู 60 คัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ Miss Universe แท็กฟิยาตา กัมพูชา ผิดเป็น Miss Universe Thailand บันเทิง

ดราม่าซ้ำ! MOU แท็กรูปผิด นางงามกัมพูชาเป็นไทย เจ้าตัวซัดเจ้าภาพไม่ให้เกียรติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โมเน่ อดแจ้งเกิด ติ๊กต็อกสายตรงหา เมย์ พรีมายา ห้ามเด็กไลฟ์ขายของ-ถือสินค้า บันเทิง

โมเน่ อดแจ้งเกิด ติ๊กต็อกสายตรงหา เมย์ พรีมายา ห้ามเด็กไลฟ์ขายของ-ถือสินค้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน เผยในหลวงพระราชินีเยือนจีน ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยือนจีนครั้งประวัติศาสตร์ ย้ำสัมพันธ์ 50 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

เปิดตัวเลขค่าตัว “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ไฟต์ชกกับ “น้องโอ๋” ศึก ONE 173 ได้น้อยกว่าเจอทาเครุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 13:36 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 13:57 น.
50
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนุ่ม กรรชัย เปิดใจที่มารายการโหนกระแส เคยขาดทุนหนัก 2 ปี พร้อมฝากถึงนักข่าวที่ด่า

หนุ่ม กรรชัย ฟาดนักข่าวด่าไม่เลิก ‘ผิดหน้าที่สื่อ’ สวนแรง มนุษย์ยังเป็นไม่ได้เลย

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
บิ๊กโจ๊กแฉ

บิ๊กโจ๊ก แฉส่วยเว็บพนัน ไล่ชื่อตร.รับโอนเงิน “พิมพ์วิไล” ยาวเป็นหางว่าว!

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
เขมรแถลงเดือด ประณามไทย &quot;ป่าเถื่อน&quot; อ้างโจมตีหมู่บ้านเปรยจัน ดับ 1 เจ็บ 3

เขมรแถลงเดือด ประณามไทย “ป่าเถื่อน” อ้างโจมตีหมู่บ้านเปรยจัน ดับ 1 เจ็บ 3

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
เปิดทรัพย์สิน ทิดอลงกต เงินบุญญาติโยม 7 หมื่นล้าน ซื้อที่ดิน 7 พันไร่ รถหรู แบรนด์เนม

เปิดทรัพย์สิน ทิดอลงกต เงินบุญญาติโยม 7 หมื่นล้าน ซื้อที่ดิน 7 พันไร่ รถหรู แบรนด์เนม

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
Back to top button