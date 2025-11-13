อ.เจษฎา หักล้างความเชื่อ “ห้ามกินน้ำหลังกินข้าว” ชี้ ไม่ถูกต้องตามหลักการแพทย์สากล
อ.เจษฎา เคลียร์ความเชื่อ หลังพบหมอไทย เตือน “ห้ามกินน้ำหลังกินข้าว” ยัน ระบบย่อยอาหารปรับตัวได้สบาย การดื่มน้ำช่วยขนส่งอาหาร ไม่ได้ทำให้กรดจางจนย่อยไม่ได้
ความเชื่อที่ว่า “กินข้าวเสร็จแล้วอย่าเพิ่งดื่มน้ำ เพราะเดี๋ยวกรดในกระเพาะจะเจือจางทำให้อาหารไม่ย่อย” เป็นประโยคที่หลายคนโตมากับมัน และยังคงสร้างความสับสนในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ (อ.เจษฎา) ได้ออกมาให้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อสยบดราม่าดังกล่าว โดยชี้ว่า ความเชื่อนี้ไม่สอดคล้องกับหลักการแพทย์สากล
อ.เจษฎา ระบุว่า หากความเชื่อนี้เป็นจริง “อย่างนี้ กินก๋วยเตี๋ยวน้ำ กินราเมน ก็ไม่ดีต่อน้ำย่อย ต่อน้ำดีซิครับ น้ำเต็มกระเพาะเลย” ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจน โดยสรุปแล้ว หลักการแพทย์สากลกลับมองว่า การดื่มน้ำระหว่าง–หลังอาหาร “ได้” และมักจะช่วยย่อยด้วยซ้ำ
อ.เจษฎา สยบดราม่า “ห้ามกินน้ำหลังกินข้าว”
ในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ อ.เจษฎา ยืนยันว่า ความคิดที่ว่า “น้ำไปเจือจางกรดหรือเอนไซม์” นั้นเป็นสมมติฐานที่เกินจริง งานวิจัยในปัจจุบันชี้ชัดว่า ร่างกายมนุษย์มีกลไกที่ซับซ้อนในการปรับสมดุล โดยสามารถปรับปริมาณกรดและเอนไซม์ตามอาหารที่กินเข้าไปได้เสมอ การดื่มน้ำในปริมาณปกติจึงไม่มีผลต่อค่า pH ของน้ำย่อย สถาบันการแพทย์ชั้นนำอย่าง Mayo Clinic ยังระบุด้วยว่า การดื่มน้ำระหว่างมื้อกลับมีประโยชน์ โดยจะช่วยให้ร่างกาย “บดและขนส่งอาหาร” ไปยังลำไส้ได้ดียิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ความเชื่อนี้กลับขัดแย้งกับคำแนะนำของแพทย์แผนไทย อ.เจษฎา ชี้ให้เห็นว่า แนวคิดนี้สอดคล้องกับสิ่งที่ อ.พท.คมสัน ทินกร ณ อยุธยา (อาจารย์แพทย์แผนไทย) เคยกล่าวไว้ในรายการ Doctor’s Talk EP.39 โดยให้เหตุผลเชิงเปรียบเทียบว่า “ตอนหิวข้าวน้ำย่อยออกมาไหม… แล้วจะกินน้ำไปละลายน้ำดี กับ น้ำย่อยทำไม” โดยแพทย์แผนไทยแนะนำว่าควรแค่ “จิบน้ำ” หากมีอาการติดคอเท่านั้น ซึ่ง อ.เจษฎา สรุปว่านี่เป็นแนวคิดที่ “ไม่อิงตามหลักการแพทย์สากล”
สำหรับคำแนะนำจากข้อมูลบนเว็บไซต์ healthline ของแพทย์สากลในปัจจุบัน สรุปได้ว่า การดื่มน้ำสามารถทำได้ทุกเวลาตามที่ร่างกายรู้สึกก่อนมื้ออาหาร 10-30 นาที อาจช่วยให้กินน้อยลง (ดีต่อการคุมน้ำหนัก) ส่วนระหว่างและหลังมื้ออาหาร ก็สามารถดื่มได้ตามปกติ หากรู้สึกกระหาย หรือเมื่อกินอาหารที่แห้งมาก
สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าการดื่มน้ำเปล่า คือ การดื่มแต่น้ำหวาน น้ำอัดลม หรือชานม ควบคู่มื้ออาหาร และพฤติกรรมการกินเร็ว เคี้ยวน้อย แล้วใช้น้ำช่วยกลืน ซึ่งเสี่ยงทำให้ท้องอืดได้ง่ายกว่า เพราะร่างกายต้องทำงานหนักในการย่อยอาหารชิ้นใหญ่ คำแนะนำที่ใช้งานได้จริงคือ หากกินข้าวเสร็จแล้วหิวน้ำ ก็ดื่มได้เลย แต่หากมีอาการแน่นท้องหรือแสบท้องเป็นประจำ ควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาโรคอื่น ๆ ต่อไป
ทางด้านของเฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict ก็ออกมาให้ข้อมูลว่า “สมัยก่อน มีความเชื่อว่า เวลากินข้าวห้ามดื่มน้ำตาม หรือดื่มขณะกินข้าว เพราะจะทำให้น้ำยอยในกระเพาะเจือจาง ทำให้ย่อยอาหารไม่ดี แน่นท้อง ท้องอืด ถ้ากินข้าวแล้วแค้นคอก็ให้ทนๆกินไปไม่ต้องกินน้ำ ไรงี้ ซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อที่ในปัจจุบันรู้แล้วว่า ไม่เป็นความจริง การดื่มน้ำระหว่างกินข้าว ไม่ทำให้น้ำย่อยในกระเพาะเจือจางลง
ในทางตรงข้าม การกินน้ำเข้าไปยังช่วยให้กระบวนการย่อยอาหาร ดูดซึมสารอาหารทำได้ดีขึ้น และยังช่วยให้ขี้นิ่ม ขี้คล่องตูด ไม่แน่นท้องด้วย ปัจจุบัน ไม่มีงานวิจัยใดๆ หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆ ที่บอกว่าการกินน้ำระหว่างมื้ออาหาร ทำให้ท้องอืดหรือย่อยอาหารได้แย่ลง
ดังนั้นสามารถดื่มน้ำได้ตามสะดวก และควรกินน้ำให้เพียงพอในแต่ละวัน ปัจจุบันที่ ตปท เขามีวัฒนธรรมการกินแบบใหม่ ที่เอาน้ำแร่ชนิดต่างๆ มาจับคู่กับอาหารต่างๆ เพื่อเสริมรสชาติด้วยนะ มาแทนที่การจับคู่ไวน์กับอาหาร ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ไม่อยากกินแอลกอฮอล์น่ะ”
