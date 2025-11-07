กมธ.มั่นคง จ่อเรียก ตำรวจ-นักการเมือง หลังเปิดหลักฐานจาก บิ๊กโจ๊ก พบเอี่ยวธุรกิจเทาเพียบ
“โตโต้ ปิยรัฐ” เผยเอกสารที่ “บิ๊กโจ๊ก” ยื่น กมธ.ความมั่นคงฯ มีรายชื่อตำรวจใหญ่-นักการเมืองดัง เอี่ยวธุรกิจเทากว่า 200 คน จ่อนัดคุย 13 พ.ย. นี้
นายปิยรัฐ จงเทพ สส.กทม. พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เปิดเผยถึงข้อมูลที่ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) นำมายื่นต่อนายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐฯ สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า
“โอ้โห หลักฐานและเส้นเงินธุรกิจเทา ๆ ที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ มอบให้ นายรังสิมันต์ โรม เมื่อวานนี้ มีบุคคลเกี่ยวข้องจำนวนมากกว่า 200 คน ทั้ง ตำรวจใหญ่น้อย ทั้งนักการเมืองดังหลายคน กมธ.มั่นคงฯ เรียกคุย พฤหัสบดีที่ 13 พ.ย. นี้”
ก่อนหน้านี้ นายรังสิมันต์ โรม ในฐานะประธาน กมธ. ได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า เอกสารที่ได้รับจาก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังบัญชีบุคคลต่าง ๆ จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบชื่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยเฉพาะในกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)
นายรังสิมันต์ ยังระบุด้วยว่า นอกจากตำรวจแล้ว เส้นทางการเงินดังกล่าวยังพบว่ามีนักการเมืองจากพรรคการเมืองอื่น นอกเหนือจากพรรคกล้าธรรม เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “บิ๊กโจ๊ก” หอบหลักฐาน ร้องกมธ. “รังสิมันต์ โรม” แฉตำรวจ PCT4 รับส่วยเว็บพนัน
- อนุทิน ท้า อัจฉริยะ-โรม เปิดชื่อนักการเมือง ช.ช้าง เอี่ยวสแกมเมอร์ อย่าพูดแค่ตัวย่อ
- รัฐบาล ร่วมลงนาม MOU ประกาศทำสงครามกับสแกมเมอร์ ปราบสิ้นซาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: