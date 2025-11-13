หนุ่ม กรรชัย ฟาดนักข่าวด่าไม่เลิก ‘ผิดหน้าที่สื่อ’ สวนแรง มนุษย์ยังเป็นไม่ได้เลย

หนุ่ม กรรชัย เผยเส้นทางดาราสู่พิธีกรข่าวโหนกระแส เล่าประสบการณ์ขาดทุนยับ 2 ปีเต็ม ฝากถึงนักข่าวที่ด่า ‘เป็นสื่อกลางไม่ได้’ ลั่น จะด่าใครต้องประสบความสำเร็จก่อน
หลังหายหน้าจากหน้าจอไปหลายวัน สำหรับ หนุ่ม กรรชัย พิธีกรคนดัง ทำเอาแฟนข่าวหลายคนคิดถึง ล่าสุด รายการ CAMPปลิ้น โดย โอ๊ต ปราโมทย์ และ ป๊อบ ปองกูล ได้โอกาสนั่งสัมภาษณ์กับเจ้าตัวเจาะลึกเส้นทางที่เปลี่ยนจากนักแสดงมาเป็นพิธีกรรายการข่าวที่ประสบความสำเร็จ ทั้งยังเปิดใจถึงนักข่าวบางคนที่มองว่าตนทำการกระทำที่ผิดหน้าที่สื่อ หากเจอหน้าอยากถามอีกฝ่ายว่าด่าทำไม
หนุ่ม กรรชัย เปิดใจ หลังจากที่เปลี่ยนจากอาชีพนักแสดงมาเป็นผู้ประกาศข่าว ในช่วงแรกมีหลายคนเข้ามาตำหนิเรื่องการอ่านข่าวแและมองว่าตน “เป็นได้แค่คนกลางแต่เป็นสื่อกลางไม่ได้” พร้อมยกตัวอย่างคดีของแพรวาขับรถยนต์ชนคนเสียชีวิต 9 รายบนทางด่วนโทลเวย์ เจ้าตัวได้ติดต่อมาหาตนเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจากับทางฝั่งผู้เสียหาย ตนเป็นคนดำเนินการเรื่องนี้ให้
แต่กลับกลายเป็นประเด็นขึ้นเพราะนักข่าวบางคนมองว่าตนจะทำหน้าที่เป็นคนกลางแบบนี้ไม่ได้ เพราะผิดหน้าที่สื่อ ซึ่ง หนุ่ม กรรชัย ได้แต่คิดในใจว่าวันหนึ่งจะทำให้อีกฝ่ายเห็นว่าสิ่งที่ตนทำลงไปมันคือจริยธรรมของมนุษย์ จะเป็นนักข่าวหรือไม่ใช่มันไม่เกี่ยว แต่เงินจำนวนนี้สามารถนำไปเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายที่เขาอาจจะไม่มีเงินได้
พร้อมฝากข้อความเดือดว่า “ถ้าคิดว่าจะเป็นแค่นักข่าว เป็นแค่สื่อแล้วนำเสนออย่างเดียว โดยการที่มีโอกาสในการช่วยเหลือคนแล้วไม่ทำ ก็ไม่มีจริยธรรมความเป็นมนุษย์ ไม่ต้องเป็นสื่อหรอก เป็นมนุษย์ยังเป็นไม่ได้เลย อันนี้คือพี่คิดในใจของพี่เองนะ แต่ก็อยากจะด่าไอคนนั้นเหมือนกันถ้าฟังอยู่ เพราะทุกวันนี้ไอเนี่ยก็ยังด่าพี่อยู่ พี่ก็ไม่ได้ชอบมันด้วย แล้วพี่เป็นคนแรง ถ้าเจอหน้าพี่จะถามมันเลยว่า ‘xึงด่าxูทำไม’ แต่ยังไม่เคยเจอกัน พี่เป็นคนชัดเจน พี่รู้สึกว่าคนที่จะด่าคนคนหนึ่งได้ คุณต้องประสบความสำเร็จให้ได้ก่อน แล้วค่อยเอาพื้นฐานนั้นไปว่าคนอื่น แต่ถ้าคุณยังไม่มีความสำเร็จในชีวิต คุณไม่มีสิทธิ์ไปว่าคนอื่นเขา”
หนุ่ม กรรชัย เผยว่า รายการโหนกระแสมีจุดเริ่มต้นมาจากรายการปากโป้ง ขณะที่เขาทำอยู่ที่ช่อง 8 และไอเดียชื่อรายการ ‘โหนกระแส’ ก็เกิดขึ้นในระหว่างที่เขานั่งอยู่ในห้องน้ำ เดิมทีรายการนี้ไม่ได้ตั้งใจจะอยู่ช่อง 3 แต่ทำขึ้นเพื่อเสนอไปที่ Line TV
ในช่วงเริ่มต้นออกอากาศทาง ช่อง 28 (SD) ราว ๆ 20:00 น. ซึ่งต้องชนกับละครและรายการอื่น ๆ ทำให้รายการขาดทุนอย่างหนักเป็นเวลาถึง 2 ปี พิธีกรคนดัง เปิดเผยว่า เขาต้องควักเงินตัวเองจ่ายค่าทีมงานกว่า 10 ชีวิต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 500,000 – 600,000 บาทต่อเดือน เพื่อให้รายการอยู่รอด เขาต้องซื้อเวลาโฆษณาของช่องคืน 3 นาที รวมกับเวลาที่เขามี 4 นาที รวมเป็น 7 นาที เพื่อนำไปขายสินค้าแบบขายตรง ซึ่งนับเป็นคนแรกที่ทำรูปแบบนี้ในช่อง 3 จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อช่อง 3 ตัดสินใจคืนช่อง 28 ให้ กสทช. แต่ผู้บริหารตัดสินใจไม่ยอมเสียรายการ จึงตัดสินใจเปลี่ยนให้รายการโหนกระแสมาออกอากาศทาง ช่อง 33 (HD) ต่อจากช่วงข่าวเที่ยง
ทั้งนี้ เจ้าตัวยังเปิดเผยถึงสไตล์การทำงานที่ไม่เหมือนใคร ยืนยันว่า จะไม่คุยกับแขกรับเชิญล่วงหน้าเลย ก่อนเข้ารายการโหนกระแส เพราะต้องการให้เกิดความรู้สึกและการตอบสนองที่เกิดขึ้นพร้อมกับผู้ชม
