เปิดตัว “Steam Machine” คอนโซลใหม่จาก Valve หวังท้าชน PlayStation – Xbox
Valve ประกาศเปิดตัว Steam Machine คอนโซล 4K คาดวางขายช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2026 หวังท้าชนทัวท็อปอย่าง PlayStation และ Xbox
Valve Corporation บริษัทเบื้องหลังแพลตฟอร์มเกมชื่อดังอย่าง Steam ได้ประกาศเปิดตัวอุปกรณ์เล่นเกมใหม่ 3 รายการ ได้แก่ Steam Machine คอนโซล, Frame VR Headset และ Steam Controller โดยมีกำหนดเปิดตัวในช่วง ฤดูใบไม้ผลิปี 2026 (Spring 2026) อุปกรณ์เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่คล้ายกับ PC ด้วยฮาร์ดแวร์ที่ทรงพลังและการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Steam
การประกาศนี้ถือเป็นความพยายามครั้งใหม่ของ Valve ในการขยายตลาดออกจากเกม PC และเสริมความแข็งแกร่งในตลาดคอนโซล เพื่อแข่งขันโดยตรงกับผู้นำในอุตสาหกรรมอย่าง Xbox ของ Microsoft, PlayStation ของ Sony, และ Nintendo
แม้ว่า Valve จะยังไม่เปิดเผยราคาอย่างเป็นทางการ แต่ชุมชนเกมและนักวิเคราะห์เทคโนโลยีได้เริ่มคาดการณ์ราคาที่เป็นไปได้แล้ว ซึ่งคอนโซลคู่แข่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วง $600 ถึง $900 (ประมาณ 19,400-29,100 บาท)
- Frame VR Headset: คาดว่าจะมีราคาราว $1,000 (ประมาณ 32,000 บาท) เนื่องจากสเปกที่คาดว่าจะอยู่ในระดับไฮเอนด์
- Steam Machine Console: คาดว่าราคาจะอยู่ระหว่าง $800 ถึง $1,000 (ประมาณ 25,800 ถึง 32,000 บาท) ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าพื้นที่เก็บข้อมูล (512GB ถึง 2TB)
- Steam Controller: หากจำหน่ายแยกต่างหาก อาจมีราคาอยู่ระหว่าง $100 ถึง $200 (ประมาณ 3,200 ถึง 6,400 บาท) แต่หากรวมอยู่ในแพ็กเกจกับคอนโซล ราคาชุดรวมอาจอยู่ระหว่าง $650 ถึง $750
Steam Machine ใหม่คาดว่าจะมอบประสิทธิภาพที่น่าประทับใจ โดยใช้ขุมพลังจาก AMD Zen 4 CPU 6 คอร์ ที่มีความเร็วสูงสุด 4.8GHz และ RDNA3 GPU ที่มี 28 Compute Units ความเร็ว 2.45GHz ทำให้สามารถรองรับการเล่นเกมระดับ 4K ที่ 60FPS พร้อมรองรับเทคโนโลยี Ray Tracing และ FSR (FidelityFX Super Resolution) Valve อ้างว่าระบบนี้จะให้พลังมากกว่า Steam Deck รุ่นก่อนถึงกว่า 6 เท่า
- หน่วยความจำ: มาพร้อม 16GB ของ DDR5 RAM และ 8GB ของ GDDR6 VRAM
- ที่เก็บข้อมูล: ตัวเลือก SSD ตั้งแต่ 512GB ถึง 2TB พร้อมช่องขยาย microSD
- ระบบปฏิบัติการ: ทำงานบน SteamOS ซึ่งช่วยให้เข้าถึงคลังเกม Steam ทั้งหมดของผู้ใช้ได้อย่างราบรื่น
- ฟีเจอร์เพิ่มเติม: มีแถบไฟ LED ที่ปรับแต่งได้ และฟังก์ชันเปิดเครื่องผ่านคอนโทรลเลอร์
การเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ของ Valve ถือเป็นก้าวที่ทะเยอทะยานในการรวมเกม PC และคอนโซลเข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดนิยามใหม่ของคอนโซลเกมและสร้างการแข่งขันครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรม
อ้างอิง : www.msn.com
