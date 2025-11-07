เทคโนโลยี

วิธีสร้างภาพวิวหิมะ ด้วย AI แอปฯ Meitu ได้รูปสวยคม เหมือนอยู่ต่างประเทศ

sukanlaya s.เผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 15:04 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 15:04 น.
54
วิธีสร้างรูปวิวหิมะแค่ใช้ AI ในแอปฯ Meitu

วิธีสร้างรูปวิวหิมะสวยดุจเจ้าหญิง เหมือนอยู่ต่างประเทศ ต้อนรับหน้าหนาว ด้วย AI ในแอปฯ Meitu เพียง 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ไม่มีความรู้เรื่องแต่งภาพก็ได้ภาพสวย ๆ ไปแชร์ได้ทันที

ใกล้ช่วงหน้าหนาวแบบนี้ คอโซเชียลหลายคนคงเคยเห็นบรรดาเซเลปหรือเพื่อน ๆ ในโซเชียลแชร์รูปวิวหิมะสวยปังบน Instagram หรือ TikTok คงจะสงสัยว่าหากอยากมีภาพสวย ๆ ไว้แชร์บ้างต้องทำอย่างไร วันนี้เราจะมาบอกต่อวิธีการสร้างรูปถ่ายวิวหิมะให้สวยปังแบบง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น Meitu ไม่ต้องมีความรู้เรื่องการแต่งภาพ เพราะ AI จะจัดการให้คุณทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชันเดียว!

วิธีสร้างรูปถ่ายวิวหิมะด้วย AI แอปฯ Meitu

การสร้างรูปถ่ายสุดอลังการนี้ทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่มีแอปพลิเคชัน Meitu และสมัครสมาชิก VIP ก่อนเริ่มใช้งาน จากนั้นทำตาม 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น Meitu

2. เข้าสู่เมนู AI : เปิดแอปฯ Meitu ขึ้นมา แล้วกดปุ่ม เอไออาร์ต หรือ AI Art (ภาพวาด AI)

3. เลือกฟิลเตอร์ : เลือกฟิลเตอร์ AI สร้างรูปภาพวิวหิมะในแบบที่คุณต้องการ มีให้เลือกมากมายได้ตามความชอบ หรือ เลือกฟิลเตอร์จากหน้าหลักเพื่อสร้างภาพก็ได้เหมือนกัน

4. เลือกรูปหน้า : เลือกรูปภาพใบหน้าของตัวเอง ควรเป็นรูปเดี่ยวที่เห็นใบหน้าตรงและคมชัด จากนั้นรอ AI สร้างภาพประมาณ 1 นาที จากนั้นกดเครื่องหมายถูก ด้านขวา และ กด เซฟรูปภาพ (Save) เพียงเท่านี้ก็ได้รูปสวย ๆ ไปอวดลงโซเชียลไม่ตกเทรนด์หน้าหนาวอย่างแน่นอน!

วิธีทำ ai meitu หิมะ - 2
ภาพจาก TikTok : meitu_th_official
วิธีทำ ai meitu หิมะ
ภาพจาก TikTok : meitu_th_official
วิธีสร้างรูปวิวหิมะแค่ใช้ AI ในแอปฯ Meitu - 2
ภาพจาก TikTok : meitu_th_official

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

