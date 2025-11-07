วิธีสร้างภาพวิวหิมะ ด้วย AI แอปฯ Meitu ได้รูปสวยคม เหมือนอยู่ต่างประเทศ
วิธีสร้างรูปวิวหิมะสวยดุจเจ้าหญิง เหมือนอยู่ต่างประเทศ ต้อนรับหน้าหนาว ด้วย AI ในแอปฯ Meitu เพียง 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ไม่มีความรู้เรื่องแต่งภาพก็ได้ภาพสวย ๆ ไปแชร์ได้ทันที
ใกล้ช่วงหน้าหนาวแบบนี้ คอโซเชียลหลายคนคงเคยเห็นบรรดาเซเลปหรือเพื่อน ๆ ในโซเชียลแชร์รูปวิวหิมะสวยปังบน Instagram หรือ TikTok คงจะสงสัยว่าหากอยากมีภาพสวย ๆ ไว้แชร์บ้างต้องทำอย่างไร วันนี้เราจะมาบอกต่อวิธีการสร้างรูปถ่ายวิวหิมะให้สวยปังแบบง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น Meitu ไม่ต้องมีความรู้เรื่องการแต่งภาพ เพราะ AI จะจัดการให้คุณทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชันเดียว!
วิธีสร้างรูปถ่ายวิวหิมะด้วย AI แอปฯ Meitu
การสร้างรูปถ่ายสุดอลังการนี้ทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่มีแอปพลิเคชัน Meitu และสมัครสมาชิก VIP ก่อนเริ่มใช้งาน จากนั้นทำตาม 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น Meitu
- ระบบปฏิบัติการ IOS >> www.apps.apple.com
- ระบบปฏิบัติการ Android >> www.play.google.com
2. เข้าสู่เมนู AI : เปิดแอปฯ Meitu ขึ้นมา แล้วกดปุ่ม เอไออาร์ต หรือ AI Art (ภาพวาด AI)
3. เลือกฟิลเตอร์ : เลือกฟิลเตอร์ AI สร้างรูปภาพวิวหิมะในแบบที่คุณต้องการ มีให้เลือกมากมายได้ตามความชอบ หรือ เลือกฟิลเตอร์จากหน้าหลักเพื่อสร้างภาพก็ได้เหมือนกัน
4. เลือกรูปหน้า : เลือกรูปภาพใบหน้าของตัวเอง ควรเป็นรูปเดี่ยวที่เห็นใบหน้าตรงและคมชัด จากนั้นรอ AI สร้างภาพประมาณ 1 นาที จากนั้นกดเครื่องหมายถูก ด้านขวา และ กด เซฟรูปภาพ (Save) เพียงเท่านี้ก็ได้รูปสวย ๆ ไปอวดลงโซเชียลไม่ตกเทรนด์หน้าหนาวอย่างแน่นอน!
