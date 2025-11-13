ข่าวต่างประเทศ

ไวรัล เจ้าของบ่อปลาชาวจีน ให้ปลากิน “พริกชี้ฟ้า” วันละ 5 ตัน อ้างช่วยให้รสชาติดีขึ้น

Photo of Bas Basเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 19:30 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 15:51 น.
58

กลายเป็นที่ถูกกล่าวถึงในโลกออนไลน์ของวจีน เมื่อเจ้าของบ่อปลารายหนึ่งตัดสินใจให้ปลากิน “พริกขี้ฟ้า” วันละ 5 ตัน เพราะเชื่อว่าจะทำให้รสชาติปลาดีขึ้น

บ่อปลาแห่งหนึ่งในเมืองฉางชา มณฑลหูหนาน ภูมิภาคที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารรสเผ็ดร้อน ได้กลายเป็นกระแสออนไลน์อย่างรวดเร็ว หลังจากเจ้าของเผยว่าพวกเขาให้อาหารปลาด้วยพริกชี้ฟ้าหลายชนิดถึงวันละ 5,000 กิโลกรัม โดยอ้างว่าวิธีนี้ทำให้ปลาดูสดใสและมีรสชาติดีกว่าเดิม

บ่อปลาขนาด 10 เอเคอร์แห่งนี้ถูกดูแลโดย เจียง เชิ่ง นักเพาะเลี้ยงปลาวัย 40 ปี และเพื่อนร่วมชั้นสมัยมัธยมของเขา ควาง เค่อ ซึ่งบ่อนี้เป็นที่อยู่ของปลามากกว่า 2,000 ตัว

ควางเปิดเผยว่า ในช่วงที่มีผลผลิตสูงสุด พวกเขาให้อาหารปลาด้วยพริกถึงวันละ 5,000 กิโลกรัม โดยใช้พริกชนิดเดียวกับที่คนรับประทาน เช่น พริกโคน (Cone Peppers) และพริกมิลเล็ต (Millet Peppers)

“ในตอนแรก ปลาลังเลที่จะกินพริก แต่ตอนนี้เมื่อเราโยนทั้งหญ้าและพริกให้ พวกมันกลับชอบพริกมากกว่า เวลาคนเรากินเผ็ด ก็ดื่มน้ำใช่ไหม? ปลาพวกนี้อยู่ในน้ำอยู่แล้ว ดังนั้นถึงแม้จะเผ็ด พวกมันก็แค่ดื่มน้ำเพิ่มเพื่อแก้เผ็ด”

เจียงอธิบายเพิ่มเติมว่า ปลาไม่มีปุ่มรับรสชาติเหมือนมนุษย์ แต่ส่วนใหญ่ใช้การรับกลิ่น ทำให้พวกมันไม่รู้สึกเผ็ดร้อน “พริกอุดมไปด้วยวิตามิน เช่นเดียวกับพืชน้ำ และปลายังชอบมันด้วย การให้พริกแก่ปลาช่วยเสริมสุขภาพลำไส้และเพิ่มความต้านทานต่อความเครียด”

เจียงกล่าวว่า สารแคปไซซิน (Capsaicin) ในพริกจะไปกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ในปลา ซึ่งช่วยส่งเสริมการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร ทำให้ปลาเติบโตเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยขับไล่ปรสิต ทำให้ปรสิตเกาะติดตัวปลาได้ยากขึ้น “เมื่อเทียบกับอาหารปลาทั่วไป ปลาที่เลี้ยงด้วยพริกจะมีเนื้อที่นุ่มและรสชาติดีกว่า” เจียงกล่าว

ควางเสริมว่า พริกที่ใช้เป็นอาหารปลานั้นได้มาจากเกษตรกรในพื้นที่ฟรี ๆ เนื่องจากเป็นผลผลิตที่ขายไม่หมดหรือใกล้เน่าเสีย ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ถูกกว่าและสะดวกกว่าการปลูกและเก็บเกี่ยวหญ้ามาเป็นอาหารปลา

บ่อปลาแห่งนี้ดึงดูดผู้สนใจตกปลาในท้องถิ่น และผู้คนในเมืองที่อยากมาลองตกปลาที่ “กินพริก” แล้ว และยังสร้างความขบขันในโลกออนไลน์ โดยชาวเน็ตรายหนึ่งบอกว่า “เมื่อเห็นว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในบ่อปลาของมณฑลหูหนานที่เผ็ดร้อน มันก็สมเหตุสมผลแล้ว น้ำในพื้นที่เลี้ยงปลาในพื้นที่”

ขณะที่อีกหนึ่งคนบอกว่า “ปลาตามทันมนุษย์แล้ว! บางพื้นที่คนยังไม่มีปัญญาซื้อพริกเยอะขนาดนี้เลย” ก่อนที่อีกหนึ่งคนจะปิดท้ายว่า “เหมือนปลาถูกปรุงรสไว้ล่วงหน้า แค่ใส่พริกเสฉวน ขิง กระเทียม และต้นหอมเพิ่มเข้าไป ก็คงอร่อยสุดๆ”

อ้างอิง : www.scmp.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เทคโนโลยี

เปิดตัว “Steam Machine” คอนโซลใหม่จาก Valve หวังท้าชน PlayStation – Xbox

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัล เจ้าของบ่อปลาชาวจีน ให้ปลากิน “พริกชี้ฟ้า” วันละ 5 ตัน อ้างช่วยให้รสชาติดีขึ้น

33 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด 3 สำนัก ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16 พฤศจิกายน 2568 เลขเด็ด

จับเทียบเลขเด็ด 3 สำนัก ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/11/68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอม ค็อกเทล แจ้งข่าว โม้ ธัญญ์นิธิ เพื่อนคนสำคัญเสียชีวิต ข่าวดารา

โอม ค็อกเทล โพสต์เศร้า สูญเสียเพื่อนคนสำคัญ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อังกฤษ พบ เซอร์เบีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 13 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้ ปฏิเสธรับนักเรียนกว่า 45 คน เข้าเรียนเพราะมีประวัติใช้ความรุนแรง เผยระบบแบ่งความรุนแรง 9 ระดับ โดยระดับ 6 ขึ้นไปจึงถูกบันทึกประวัติถาวรข้อมูลจาก ข่าว

เกาหลีใต้เอาจริง! เปิดระบบลงประวัติ นักเรียนบูลลี่ 9 ระดับ ตัดสิทธิ์เข้ามหาวิทยาลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไอร์แลนด์ พบ โปรตุเกส ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 13 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอม ค็อกเทล โพสต์อาลัยเพื่อนรัก โม้ ธัญญ์นิธิ ที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับ บันเทิง

สุดอาลัย! โอม ค็อกเทล โพสต์เศร้า สูญเสียเพื่อนคนสำคัญ แห่งวงการคอนเสิร์ต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชายิงไทย ข่าวการเมือง

กองทัพบก เปิดข้อเท็จจริงโต้ กัมพูชา สรุปไทม์ไลน์ระเบิด 17 ทุ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฝรั่งเศส พบ ยูเครน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 13 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กเล็ก เตีย เซฮา ข่าวการเมือง

บิ๊กเล็ก สายตรง “เตีย เซยฮา” ชี้กัมพูชามีแผนจัดฉาก ขอผู้รู้-ทหารเก่า ระวังสัมภาษณ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

มอลโดวา พบ อิตาลี ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 13 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล จ่อชงยกเลิก ห้ามขายสุรา ตั้งแต่บ่าย 2-5 โมงเย็น ชี้ หมดยุคข้าราชการดื่มบ่ายแล้ว ข่าว

รัฐบาล จ่อชงยกเลิก ห้ามขายสุรา ตั้งแต่บ่าย 2-5 โมงเย็น ชี้ หมดยุคข้าราชการดื่มบ่ายแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่อพรรณิการ์ กรไชย ข่าวการเมือง

“ช่อ” โต้ปมพาดหัว “ตำรวจรับส่วย” ข้อเท็จจริงชัด! โจ๊กยกคำพูดผบ.ตร.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 16 พ.ย. 68 เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 16/11/68 แนวทางเลขมงคล ส่องชัด ๆ ก่อนหวยออก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Axi เสริมศักยภาพเทรดเดอร์ไทย เปิดแหล่งเรียนรู้ใหม่ครบวงจร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝากเงินกินดอก ไม่ทันเงินเฟ้อ เปิดโลก ตราสารหนี้ ทางเลือกใหม่ของคนไม่อยากเสี่ยงเยอะ เศรษฐกิจ

ฝากเงินกินดอก ไม่ทันเงินเฟ้อ เปิดโลก “ตราสารหนี้” ทางเลือกใหม่ของคนไม่อยากเสี่ยงเยอะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลอาญา สั่งจำคุก &quot;อดีต สว.กิตติศักดิ์&quot; 9 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีบุกวัดบางคลาน ข่าว

ด่วน! ศาลอาญา สั่งจำคุก “อดีต สว.กิตติศักดิ์” 9 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีบุกปิดวัดบางคลาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แฟ้มประวัติ สันธนะ ประยูรรัตน์ จาก ตร.สันติบาล สู่การถูกจับคดีอุ้มรีดชาวไต้หวัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันชี้ชะตา! นักเรียนเกาหลีใต้ เข้าสอบ &quot;ซูนึง&quot;กว่า 5.5 แสนคน สูงสุดในรอบ 7 ปี ข่าวต่างประเทศ

วันชี้ชะตา! นักเรียนเกาหลีใต้ เข้าสอบ “ซูนึง”กว่า 5.5 แสนคน สูงสุดในรอบ 7 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พล ต อ กรไชย คล้ายคลึง ข่าว

รองผบ.ตร.ปัดของขึ้น เดือดนักข่าว! พาดหัวแรง ปมโจ๊กแฉลากไส้ส่วยเว็บพนัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน &quot;สันธนะ ประยูรรัตน์&quot; ถูกจับคาโรงแรมหรู กลางกรุง คุมตัวสอบสวน คดีอุ้มรีดค่าไถ่ ข่าว

ด่วน “สันธนะ ประยูรรัตน์” ถูกจับคาโรงแรมหรู กลางกรุง คุมตัวสอบสวน คดีอุ้มรีดค่าไถ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;พิมพ์วิไล&quot; อดีตพนักงานบัญชีโรงแรม สู่ บัญชีม้า คดี BNK MASTER ได้ค่าจ้าง 2 หมื่นบาท แต่กลายเป็นพยานสำคัญโยงเส้นเงินส่วย 34 สาย ถึงบิ๊กตำรวจ ข่าว

ประวัติ พิมพ์วิไล ต้นทาง 34 เส้นเงินส่วย บัญชีม้า โยงพนันออนไลน์ เขย่าวงการสีกากี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แหม่ม ปานามา นักร้องหญิง แจ้งข่าว น้องฟักทองเสียชีวิต บันเทิง

แหม่ม ปานามา โพสต์ช็อก ลูกชายดับสลด แม่ใจสลาย คาดสาเหตุเสียชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รังสิมันต์โรม ปลดธรรมนัส ข่าวการเมือง

โรม เปิดแผล อนุทิน จี้ “ปลดธรรมนัส” ตัวชี้วัดความจริงใจปราบทุนเทา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 19:30 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 15:51 น.
58
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฟิลเลอร์ปาก

ฟิลเลอร์ปาก ดีไหม ? เจาะลึกเรื่องที่ควรรู้ก่อนฉีด เพื่อปากสวยอวบอิ่ม ฉ่ำละมุน

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568

เปิดตัว “Steam Machine” คอนโซลใหม่จาก Valve หวังท้าชน PlayStation – Xbox

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
เลขเด็ด 3 สำนัก ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16 พฤศจิกายน 2568

จับเทียบเลขเด็ด 3 สำนัก ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/11/68

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
โอม ค็อกเทล แจ้งข่าว โม้ ธัญญ์นิธิ เพื่อนคนสำคัญเสียชีวิต

โอม ค็อกเทล โพสต์เศร้า สูญเสียเพื่อนคนสำคัญ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
Back to top button