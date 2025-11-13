ไวรัล เจ้าของบ่อปลาชาวจีน ให้ปลากิน “พริกชี้ฟ้า” วันละ 5 ตัน อ้างช่วยให้รสชาติดีขึ้น
กลายเป็นที่ถูกกล่าวถึงในโลกออนไลน์ของวจีน เมื่อเจ้าของบ่อปลารายหนึ่งตัดสินใจให้ปลากิน “พริกขี้ฟ้า” วันละ 5 ตัน เพราะเชื่อว่าจะทำให้รสชาติปลาดีขึ้น
บ่อปลาแห่งหนึ่งในเมืองฉางชา มณฑลหูหนาน ภูมิภาคที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารรสเผ็ดร้อน ได้กลายเป็นกระแสออนไลน์อย่างรวดเร็ว หลังจากเจ้าของเผยว่าพวกเขาให้อาหารปลาด้วยพริกชี้ฟ้าหลายชนิดถึงวันละ 5,000 กิโลกรัม โดยอ้างว่าวิธีนี้ทำให้ปลาดูสดใสและมีรสชาติดีกว่าเดิม
บ่อปลาขนาด 10 เอเคอร์แห่งนี้ถูกดูแลโดย เจียง เชิ่ง นักเพาะเลี้ยงปลาวัย 40 ปี และเพื่อนร่วมชั้นสมัยมัธยมของเขา ควาง เค่อ ซึ่งบ่อนี้เป็นที่อยู่ของปลามากกว่า 2,000 ตัว
ควางเปิดเผยว่า ในช่วงที่มีผลผลิตสูงสุด พวกเขาให้อาหารปลาด้วยพริกถึงวันละ 5,000 กิโลกรัม โดยใช้พริกชนิดเดียวกับที่คนรับประทาน เช่น พริกโคน (Cone Peppers) และพริกมิลเล็ต (Millet Peppers)
“ในตอนแรก ปลาลังเลที่จะกินพริก แต่ตอนนี้เมื่อเราโยนทั้งหญ้าและพริกให้ พวกมันกลับชอบพริกมากกว่า เวลาคนเรากินเผ็ด ก็ดื่มน้ำใช่ไหม? ปลาพวกนี้อยู่ในน้ำอยู่แล้ว ดังนั้นถึงแม้จะเผ็ด พวกมันก็แค่ดื่มน้ำเพิ่มเพื่อแก้เผ็ด”
เจียงอธิบายเพิ่มเติมว่า ปลาไม่มีปุ่มรับรสชาติเหมือนมนุษย์ แต่ส่วนใหญ่ใช้การรับกลิ่น ทำให้พวกมันไม่รู้สึกเผ็ดร้อน “พริกอุดมไปด้วยวิตามิน เช่นเดียวกับพืชน้ำ และปลายังชอบมันด้วย การให้พริกแก่ปลาช่วยเสริมสุขภาพลำไส้และเพิ่มความต้านทานต่อความเครียด”
เจียงกล่าวว่า สารแคปไซซิน (Capsaicin) ในพริกจะไปกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ในปลา ซึ่งช่วยส่งเสริมการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร ทำให้ปลาเติบโตเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยขับไล่ปรสิต ทำให้ปรสิตเกาะติดตัวปลาได้ยากขึ้น “เมื่อเทียบกับอาหารปลาทั่วไป ปลาที่เลี้ยงด้วยพริกจะมีเนื้อที่นุ่มและรสชาติดีกว่า” เจียงกล่าว
ควางเสริมว่า พริกที่ใช้เป็นอาหารปลานั้นได้มาจากเกษตรกรในพื้นที่ฟรี ๆ เนื่องจากเป็นผลผลิตที่ขายไม่หมดหรือใกล้เน่าเสีย ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ถูกกว่าและสะดวกกว่าการปลูกและเก็บเกี่ยวหญ้ามาเป็นอาหารปลา
บ่อปลาแห่งนี้ดึงดูดผู้สนใจตกปลาในท้องถิ่น และผู้คนในเมืองที่อยากมาลองตกปลาที่ “กินพริก” แล้ว และยังสร้างความขบขันในโลกออนไลน์ โดยชาวเน็ตรายหนึ่งบอกว่า “เมื่อเห็นว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในบ่อปลาของมณฑลหูหนานที่เผ็ดร้อน มันก็สมเหตุสมผลแล้ว น้ำในพื้นที่เลี้ยงปลาในพื้นที่”
ขณะที่อีกหนึ่งคนบอกว่า “ปลาตามทันมนุษย์แล้ว! บางพื้นที่คนยังไม่มีปัญญาซื้อพริกเยอะขนาดนี้เลย” ก่อนที่อีกหนึ่งคนจะปิดท้ายว่า “เหมือนปลาถูกปรุงรสไว้ล่วงหน้า แค่ใส่พริกเสฉวน ขิง กระเทียม และต้นหอมเพิ่มเข้าไป ก็คงอร่อยสุดๆ”
