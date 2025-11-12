แจก Prompt สร้างภาพหิมะซีรีส์เกาหลี ด้วย Gemini ต้อนรับหน้าหนาว
เปิดวิธีสร้างภาพฟีลซีรีส์เกาหลีง่าย ๆ ด้วย Gemini เพียงคัดลอก Prompt นี้ไปใช้ ได้ภาพสวยท่ามกลางหิมะได้ภาพสวยทันที ไม่ตกเทรนด์
ช่วงนี้หากใครไถฟีดโซเชียลมีเดียคงจะเห็นเพื่อน ๆ หรือเหล่าอินฟลูเอนเซอร์พร้อมใจกันแชร์รูปภาพสวย ๆ ท่ามกลางหิมะสีขาวโพลนให้ฟีลเหมือนกำลังถ่ายซีรีส์เกาหลีต้อนรับหน้าหนาวกันเต็มไปหมด แน่นอนว่าหลายคนเห็นแล้วก็คงอยากรู้ว่าทำยังไง ต้องใช้แอปฯ อะไร เพราะอยากได้รูปสวย ๆ แบบนี้เป็นของตัวเองบ้างจะได้ไม่ตกเทรนด์ วันนี้เราจึงจะมาบอกต่อวิธีสร้างรูปถ่ายวิวหิมะสุดปังที่ขอบอกเลยว่าง่ายนิดเดียว แค่เปิด Gemini ก็สามารถสร้างภาพฟีลซีรีส์ได้เลย
วิธีการสร้างภาพหิมะ ซีรีส์เกาหลี ด้วย Gemini
1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.gemini.google.com
2. กดเมนู New Chat
3. จากนั้นกดเครื่องหมาย + และ Upload files เลือกภาพที่ต้องการนำมาสร้าง
4. ใส่ Prompt เพื่อสร้างภาพสไตล์ K-Drama ดังนี้
“สร้างกรอบแนวตั้ง ขนาด 2160×3840 พิกเซล (คุณภาพ 4K) แบ่งออกเป็น 3 ภาพแนวนอนขนาดเท่ากัน ตัวละครตามภาพอ้างอิง หน้าตาแสดงความเศร้าโศก
.
เสื้อผ้าเป็นชุดกันหนาวแบบพองตัวหลวมๆ พร้อมกางเกงและผ้าพันคอสีดำ
บรรยากาศโดยรวมปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว
.
ภาพที่ 1 (ภาพบุคคล): ตัวละครถือร่มโปร่งใส หันหน้าไปด้านหลังเล็กน้อยขณะมองตรง สีหน้าเศร้าโศก ดวงตาเต็มไปด้วยความรู้สึก พื้นหลังเบลอเป็นหิมะสีขาว
ภาพที่ 2 (เต็มตัว): ตัวละครพร้อมร่ม ยืนอยู่คนเดียวในทุ่งหิมะกว้างใหญ่ ในระยะไกลมีต้นไม้ สื่อถึงความเล็กและความโดดเดี่ยวเมื่อเทียบกับความกว้างใหญ่ของธรรมชาติ
ภาพที่ 3 (โคลสอัป): ภาพซูมใกล้ดวงตาของตัวละคร ด้วยสายตาที่เหม่อลอยและเศร้าสร้อยที่ชวนให้เกิดความรู้สึกเหงาและความโหยหา”
5. จากนั้น กด Submit
6. รอ Gemini ประมวลผลและสร้างภาพของคุณ
7. เมื่อได้ภาพเรียบร้อยแล้ว กด Download เพียงเท่านี้ก็ได้ภาพสวย ๆ ไปอวดในโซเชียลกันแล้ว
