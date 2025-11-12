เทคโนโลยี

แจก Prompt สร้างภาพหิมะซีรีส์เกาหลี ด้วย Gemini ต้อนรับหน้าหนาว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 15:09 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 15:09 น.
74
แจก Prompt สร้างภาพหิมะ ซีรีส์เกาหลี ด้วย Gemini

เปิดวิธีสร้างภาพฟีลซีรีส์เกาหลีง่าย ๆ ด้วย Gemini เพียงคัดลอก Prompt นี้ไปใช้ ได้ภาพสวยท่ามกลางหิมะได้ภาพสวยทันที ไม่ตกเทรนด์

ช่วงนี้หากใครไถฟีดโซเชียลมีเดียคงจะเห็นเพื่อน ๆ หรือเหล่าอินฟลูเอนเซอร์พร้อมใจกันแชร์รูปภาพสวย ๆ ท่ามกลางหิมะสีขาวโพลนให้ฟีลเหมือนกำลังถ่ายซีรีส์เกาหลีต้อนรับหน้าหนาวกันเต็มไปหมด แน่นอนว่าหลายคนเห็นแล้วก็คงอยากรู้ว่าทำยังไง ต้องใช้แอปฯ อะไร เพราะอยากได้รูปสวย ๆ แบบนี้เป็นของตัวเองบ้างจะได้ไม่ตกเทรนด์ วันนี้เราจึงจะมาบอกต่อวิธีสร้างรูปถ่ายวิวหิมะสุดปังที่ขอบอกเลยว่าง่ายนิดเดียว แค่เปิด Gemini ก็สามารถสร้างภาพฟีลซีรีส์ได้เลย

วิธีการสร้างภาพหิมะ ซีรีส์เกาหลี ด้วย Gemini

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.gemini.google.com

2. กดเมนู New Chat

3. จากนั้นกดเครื่องหมาย + และ Upload files เลือกภาพที่ต้องการนำมาสร้าง

4. ใส่ Prompt เพื่อสร้างภาพสไตล์ K-Drama ดังนี้

“สร้างกรอบแนวตั้ง ขนาด 2160×3840 พิกเซล (คุณภาพ 4K) แบ่งออกเป็น 3 ภาพแนวนอนขนาดเท่ากัน ตัวละครตามภาพอ้างอิง หน้าตาแสดงความเศร้าโศก
.
เสื้อผ้าเป็นชุดกันหนาวแบบพองตัวหลวมๆ พร้อมกางเกงและผ้าพันคอสีดำ
บรรยากาศโดยรวมปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว
.
ภาพที่ 1 (ภาพบุคคล): ตัวละครถือร่มโปร่งใส หันหน้าไปด้านหลังเล็กน้อยขณะมองตรง สีหน้าเศร้าโศก ดวงตาเต็มไปด้วยความรู้สึก พื้นหลังเบลอเป็นหิมะสีขาว

ภาพที่ 2 (เต็มตัว): ตัวละครพร้อมร่ม ยืนอยู่คนเดียวในทุ่งหิมะกว้างใหญ่ ในระยะไกลมีต้นไม้ สื่อถึงความเล็กและความโดดเดี่ยวเมื่อเทียบกับความกว้างใหญ่ของธรรมชาติ

ภาพที่ 3 (โคลสอัป): ภาพซูมใกล้ดวงตาของตัวละคร ด้วยสายตาที่เหม่อลอยและเศร้าสร้อยที่ชวนให้เกิดความรู้สึกเหงาและความโหยหา”

5. จากนั้น กด Submit

6. รอ Gemini ประมวลผลและสร้างภาพของคุณ

7. เมื่อได้ภาพเรียบร้อยแล้ว กด Download เพียงเท่านี้ก็ได้ภาพสวย ๆ ไปอวดในโซเชียลกันแล้ว

เปิดพรอมต์ลับ Gemini สร้างภาพ AI ยืนกลางหิมะ ทำได้ฟรี ไม่ตกเทรนด์
ภาพจาก Facebook : Google
สร้างภาพสไตล์ K-Drama ผ่าน Gemini
ภาพจาก Facebook : Google

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คลิปแสดงเครื่องบินทหารตุรกี C-130 ตกลงสู่พื้นอย่างรุนแรง ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีระทึก เครื่องบินทหารตุรกี C-130 หมุนเกลียวโหม่งโลก ไร้ผู้รอดชีวิต

10 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 12/11/68 เช็กทุกรางวัล ส่องสถิติ 10 งวดล่าสุด

24 นาที ที่แล้ว
คนละครึ่งเฟส 2 ลงทะเบียน ธ.ค. นี้ เริ่มใช้ ม.ค. 69 เศรษฐกิจ

ชัดเจน! คนละครึ่งพลัส ใครตกหล่นรอเฟส 2 ทีเดียว อาจได้เงินน้อยเท่าเดิม

25 นาที ที่แล้ว
จบด้วยดี ครูขอโทษผู้ปกครอง ปมตำหนิเด็ก ป.6 ใช้เหรียญ 50 สตางค์ ยันไร้เจตนาด้อยค่า ข่าว

จบด้วยดี ครูขอโทษผู้ปกครอง ปมตำหนิเด็ก ป.6 ใช้เหรียญ 50 สตางค์ ยันไร้เจตนาด้อยค่า

31 นาที ที่แล้ว
สาวไทย ดับปริศนาในกัมพูชา คาดถูกทำร้าย แฟนหนุ่ม ติดต่อไม่ได้-ไร้ร่องรอย ข่าว

สาวไทย ดับปริศนาในกัมพูชา คาดถูกทำร้าย แฟนหนุ่ม ติดต่อไม่ได้-ไร้ร่องรอย

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! กัมพูชา อ้างทหารไทยยิงชาวบ้านเปรยจัน ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้ว บาดเจ็บ 5 ราย

55 นาที ที่แล้ว
ประวัติ หมอมุกกินเค้ก อินฟลูฯ ดัง เจ้าของรางวัล Rising star จากเวที TikTok Awards บันเทิง

ประวัติ หมอมุกกินเค้ก อินฟลูฯ ดัง เจ้าของรางวัล Rising star จากเวที TikTok Awards

56 นาที ที่แล้ว
ยอดเงินที่จะต้องส่งคืนรัฐ จากคนที่ยังไม่ใช้คนละครึ่งพลัสครั้งแรก เศรษฐกิจ

ยอดเงินรัฐต้องส่งคืน เหตุใช้คนละครึ่งพลัสครั้งแรกไม่ทัน เคลียร์ข่าวแจกเงิน 4 พัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีเฮง งวด 16/11/68 เด่น 7 ฟันเม็ดเดียว สองตัวท้าย คอหวยจดด่วน Line News

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีเฮง งวด 16/11/68 เด่น 7 ฟันเม็ดเดียว สองตัวท้าย คอหวยจดด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งจำคุก เน วัดดาว 6 เดือน ไม่รอลงอาญา แปะลิงก์เว็บพนัน กวาดเงินรายปี 7 หลัก ข่าว

ศาลสั่งจำคุก เน วัดดาว 6 เดือน ไม่รอลงอาญา แปะลิงก์เว็บพนัน ทำเงินปีละล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก 2025 โพสต์ปกป้องเพื่อนนางงามกัมพูชา บันเทิง

มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก ยืนข้างนางงามกัมพูชา ปมอ้างถูกสื่อไทยเหยียด เหตุให้ถอดรองเท้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนอ่านจดหมายรัก เป๊ก เศรณี เขียนถึง เพลง ชนม์ทิดา เอ่ยคำสัญญา &quot;จะดูแลตลอดไป&quot; บันเทิง

ย้อนอ่านจดหมายรัก เป๊ก เศรณี เขียนถึง เพลง ชนม์ทิดา เอ่ยคำสัญญา “จะดูแลตลอดไป”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ช็อก “ออสการ์” อดีตกองกลางเชลซี ถูกหามส่งรพ. หลังล้มหมดสติระหว่างตรวจร่างกาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ อนุทิน เผยกลุ่มตกหล่นจากเฟสแรกเตรียมรับ 4,000 บาท แต่ปลัดคลังย้ำ เป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้น ยังไม่เคาะวงเงินจริง เศรษฐกิจ

นายกฯ แจ้งข่าวดี คนละครึ่ง เฟส 2 เล็งอัดฉีด 4,000 กลุ่มตกหล่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
F-16 พร้อม! ผบ.คปอ. บินตรวจความพร้อม 24 ชั่วโมง พิทักษ์อธิปไตยชาติ ข่าว

F-16 พร้อม! ผบ.คปอ. บินตรวจความพร้อม 24 ชั่วโมง พิทักษ์อธิปไตยชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฌอน POEM เผยหลักฐานใหม่เกี่ยวกับพฤติกรรมของครอบครัวหมออินฟลูฯ ข่าว

ฌอน POEM งัดหลักฐานใหม่ ครอบครัวหมออินฟลูฯ ลวงโรงเรียน-ขอขนมซื้อเสียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจก Prompt สร้างภาพหิมะ ซีรีส์เกาหลี ด้วย Gemini เทคโนโลยี

แจก Prompt สร้างภาพหิมะซีรีส์เกาหลี ด้วย Gemini ต้อนรับหน้าหนาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

สุดยอดของเห็ด! เห็ดหูหนูดำ ยาอายุวัฒนะ ประโยชน์-สรรพคุณเพียบ ดีต่อร่างกาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเขมร พาดหัวจี้ไทย ทวงสัญญาส่งคืน 18 เชลยศึก อ้างจัดคนรอรับหน้าด่านปอยเปต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ส่งกำลังใจ มอบกระติกน้ำร้อน รูป &quot;ฮุนเซน-บุน รานี&quot; ให้ทหารตามแนวชายแดน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา มอบกระติกน้ำร้อน รูป “ฮุนเซน” สลักข้อความปลุกใจ ให้ทหารตามแนวชายแดน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เครื่องบินขนส่ง C-130 ตุรกี ตกในจอร์เจียหลังทะยานขึ้นจากอาเซอร์ไบจาน ข่าวต่างประเทศ

ตุรกียืนยัน 20 ทหารดับสลดยกลำ เครื่องบินพุ่งชนพื้น ก่อนระเบิดในจอร์เจีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สุชัชวีร์ ลุยน้ำท่วมอยุธยา ถามงบฯ “ล้านล้านบาท” 10 ปีทำไมไม่ช่วยอะไรเลย?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมอยุธยา รอเจออนุทิน ข่าว

น้ำท่วมอยุธยา-อ่างทอง คนพื้นที่รอเจอ “อนุทิน” เหตุคลานออกบ้านทุกวัน-ลั่นมาเอาน้ำไปบ้าง!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ของน้องการ์ตูนโพสต์ข้อความเกี่ยวกับกฎหมายที่ไม่ยุติธรรม ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? แม่ น้องการ์ตูน โพสต์ตัดพ้อ “กฎหมายห่วยแตก ต่อจากนี้ขอใช้กฎแม่”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คืบหน้า คนละครึ่งพลัส เฟส 2 กลุ่มไหนลงทะเบียนก่อน-หลัง เช็กขั้นตอนและเงื่อนไขการรับสิทธิ์ เศรษฐกิจ

คืบหน้า คนละครึ่งพลัส เฟส 2 กลุ่มไหนลงทะเบียนก่อน-หลัง เช็กขั้นตอนรับสิทธิ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 15:09 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 15:09 น.
74
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลิปแสดงเครื่องบินทหารตุรกี C-130 ตกลงสู่พื้นอย่างรุนแรง

คลิปนาทีระทึก เครื่องบินทหารตุรกี C-130 หมุนเกลียวโหม่งโลก ไร้ผู้รอดชีวิต

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568

หวยลาววันนี้ 12/11/68 เช็กทุกรางวัล ส่องสถิติ 10 งวดล่าสุด

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
คนละครึ่งเฟส 2 ลงทะเบียน ธ.ค. นี้ เริ่มใช้ ม.ค. 69

ชัดเจน! คนละครึ่งพลัส ใครตกหล่นรอเฟส 2 ทีเดียว อาจได้เงินน้อยเท่าเดิม

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
จบด้วยดี ครูขอโทษผู้ปกครอง ปมตำหนิเด็ก ป.6 ใช้เหรียญ 50 สตางค์ ยันไร้เจตนาด้อยค่า

จบด้วยดี ครูขอโทษผู้ปกครอง ปมตำหนิเด็ก ป.6 ใช้เหรียญ 50 สตางค์ ยันไร้เจตนาด้อยค่า

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
Back to top button