ศาลยกฟ้อง หมอของขวัญ คดีหมิ่น ลีน่าจัง ชี้ “เป็นการวิจารณ์โดยสุจริต”
ศาลอาญาฯ พิพากษายกฟ้อง “หมอของขวัญ” คดีหมิ่นประมาท ลีน่าจัง จากปมโพสต์ภาพคู่ “แพรรี่” ชี้ไม่เข้าองค์ประกอบความผิด ด้านหมอของขวัญจ่อฟ้องกลับ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ที่ศาลอาญา รัชดาภิเษก ศาลได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ หรือ หมอของขวัญ ในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
คดีดังกล่าวสืบเนื่องจาก นางลีนา จังจรรจา หรือ “ลีน่าจัง” ได้เป็นผู้ร้องทุกข์ จากกรณีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 หมอของขวัญ ได้โพสต์ภาพของ ลีน่าจัง คู่กับ ไพรวัลย์ วรรณบุตร (แพรรี่) พร้อมข้อความในทำนองเหน็บแนม
ล่าสุด ศาลได้มีคำพิพากษา โดยวินิจฉัยว่า ถ้อยคำที่จำเลย (หมอของขวัญ) โพสต์นั้น เป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริต มิใช่การใส่ความ พฤติการณ์ไม่เข้าองค์ประกอบความผิด ไม่ได้ทำให้ผู้เสียหาย (ลีน่าจัง) ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงตามที่ฟ้อง ศาลจึงพิพากษายกฟ้อง
ภายหลังฟังคำพิพากษา หมอของขวัญ เปิดเผยว่า ตนไม่กังวลหากฝ่ายโจทก์จะยื่นอุทธรณ์ และขอยืนยันในสิทธิการวิจารณ์โดยสุจริต นอกจากนี้ ยังเปิดเผยว่าตนอยู่ระหว่าง พิจารณาฟ้องกลับ ผู้เสียหายในคดีนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ลีน่าจัง” เตือนสติ “เบียร์ เดอะวอยซ์” ชี้ ผู้ใหญ่ยกฟ้องเพราะเมตตา แนะผูกมิตรไว้ดีกว่า
- “หมอของขวัญ” ฟันธง “เม” ชนะคดีแน่ สงสัย อดีตหุ้นส่วน อาจโดนทนายเสี้ยม
- เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟ้องอินฟลูดัง หมายศาลถึงบ้าน หมอของขวัญ เคลื่อนไหวทันที
ติดตาม The Thaiger บน Google News: