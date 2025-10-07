“หมอของขวัญ” ฟันธง “เม” ชนะคดีแน่ สงสัย อดีตหุ้นส่วน อาจโดนทนายเสี้ยม
“หมอของขวัญ” ฟันธง เมชนะคดีแน่นอน ตั้ง 3 คำถามชี้พิรุธ สวนกลับอดีตหุ้นส่วน “เม พรีมายา” ปมขายหุ้น 3 แสนบาท และท้าให้ถามใจตัวเองว่าพูดความจริงหรือไม่
“หมอของขวัญ” พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ ได้ไลฟ์สดผ่าน TikTok พูดถึงดราม่าธุรกิจคลินิกระหว่าง เม พรีมายา และอดีตหุ้นส่วนอย่างดุเดือดอีกครั้ง โดยในช่วงหนึ่งของไลฟ์ หมอของขวัญ ได้ยืนยันว่า หากเรื่องนี้ถึงชั้นศาล เม พรีมายา จะเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอน
หมอของขวัญ กล่าวว่า “มั่วสุด ๆ ถ้าเป็นอย่างที่น้องพูดจริง น้องทั้งค้าแข่ง น้องทั้งยักยอก น้องเปิดเดอร์มาเวย์ได้ยังไงในปี 2567 ในเมื่อน้องเป็นกรรมการของเดอร์มาทีจและเพิ่งปิดปี 2568 น้องบอกว่า เมรับรู้ถึงการประชุมปิดบริษัททุกอย่าง พี่บอกเลยว่าสองหมื่นกว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้(ผู้ชมในไลฟ์สด) ถามตัวเองว่าถ้าเงินคุณอยู่ในบริษัทจะให้เขาปิดไหม ถ้าคุณนั่งอยู่ตรงนั้นจริง ๆ ไม่ regardless ว่าเมพยายามจะบอกว่า หนูไม่ได้นั่งตรงนั้น ถ้านั่งอยู่ตรงนั้น แล้วมีบริษัทคุณ จะให้เขาปิดไหมถ้าเงินคุณอยู่ในนั้น
พี่ว่าพี่พูดกลางสุด เหตุและผลสุด และให้ทุกคนคิดตามสุด มีแค่ 3 คำถามที่อยากจะถามทุกคน หนึ่งในวันที่ธุรกิจหลักล้มไป อีกหนึ่งธุรกิจที่หลักเหมือนกันเราจะทิ้งไหม เราจะขายหุ้นทิ้งในราคา 3 แสนไหม ขายทำไม ถ้ามันจะเจ๊ง สมมติฉันเป็นเมที่เป็นคนเห็นแก่ตัว “กูจะถือ ยอดตกแล้วยังไง กูก็จะถือให้แดดิ้น 3 แสน ช่างมัน ก็ไม่ต้องถอดก็ได้ ถ้าหมดไปก็หมด” ฉันจะขายเอาเงิน 3 แสนมากอดเพื่ออะไรก่อน ก็คือจะถือไว้อย่างงี้ จะเจ๊งก็เจ๊งไป เจ๊งคามือดีกว่า ดีกว่าไปเจริญคามือคนอื่น
อย่างแรกหนึ่งก๊อก ก็อกที่สองคือจะไม่มีการแบ่งเงิน จะไม่มีแชตที่ออกมาแบบว่า “ใช่ เธอเรื่องอันนี้ เมกลับไปถือ 25% แต่ต้องทำงาน แต่ไม่ออกหน้า เมถือ 12.5% แต่รับปันผลเฉย ๆ แล้วก็มีก๊อกสามว่า เมจะต้องไม่ได้หุ้นในคลินิกสาขาใหม่เอยใด ถ้าเป็นการขายขาดไม่มีแบบนี้หรอก ของจริงพูดกี่ครั้งก็จริง จะให้เบลอ จะให้ร้องไห้เสียใจ แต่ก็สัมผัสได้ว่าจริง”
จากนั้น หมอของขวัญ ยืนยันในไลฟ์หลังจากที่คนตั้งข้อสงสัยว่า “คิดว่าใครจะชนะ คิดว่าถ้าเป็นสังคมเราไม่ต้องพูดกันแล้ว แต่ถ้าเป็นศาล ยังไงเมก็ชนะฉันพูดตรง ๆ ฉันพยายามจะคิดในแง่ดีนะว่าพวกน้อง ๆ เขาโดนทนายเสี้ยมหรือไม่ อย่างที่ฉันพูดว่า ถ้าเธอนอนลงไปตอนกลางคืน แล้วเธอบอกกับตัวเองได้ แบบหลับสนิทใจว่าเมไม่ได้ฝากหุ้นไว้ เมขายหุ้น ฉันก็ไม่มีอะไรจะพูด”
