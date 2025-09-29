ข่าว

“ลีน่าจัง” เตือนสติ “เบียร์ เดอะวอยซ์” ชี้ ผู้ใหญ่ยกฟ้องเพราะเมตตา แนะผูกมิตรไว้ดีกว่า

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 11:48 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 11:48 น.
“ลีน่าจัง” เตือนสติ “เบียร์ เดอะวอยซ์” ชี้ “หนุ่ม กรรชัย” ถอนฟ้องเพราะความเมตตา ไม่ใช่กลัวแพ้ แนะผูกมิตรไว้ดีกว่า

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ได้มีการถอนฟ้องให้กับ เบียร์ เดอะวอยซ์ หรือ ภัสรนันท์ อัษฎมงคล ก่อนที่ศาลจะนัดไต่สวนเนื่องจากให้เหตุผลว่าไม่ต้องการที่จะสร้างศัตรูกัน โดยก่อนหน้านี้เบียร์ได้มีการแชร์โพสต์ของหนุ่ม กรรชัย พร้อมกับแคปชั่นว่า

“ก่อนหน้านี้เบียร์โดนประกาศว่าจะโดนดำเนินคดีถึงขั้นเอาเข้าคุก… แต่คู่กรณีได้ติดต่อเบียร์เพื่อขอถอนฟ้องก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งปรากฏค่ะ” ทั้งนี้เบียร์ เดอะวอยซ์ ได้มีการโพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมาว่า “ความจริงและความยุติธรรม
ไม่ได้ต้องการความ เมตตา ขอบคุณค่ะ” พร้อมกับคอมเมนต์ว่า “พูดว่ามีมูลแน่นอนได้ไง ในเมื่อถอนก่อน”

ด้านลีน่าจัง หรือ ลีนา จังจรรจา นักเคลื่อนไหวทางสังคมชื่อดัง ซึ่งเคยมีคดีฟ้องกับหนุ่ม กรรชัย ก่อนหน้านั้น ได้โพสต์คลิปเพื่อดึงสติเบียร์ เดอะวอยซ์ว่า

“กรณีของหนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ที่ไปถอนฟ้องเบียร์ เดอะวอยซ์ ซึ่งจริง ๆ แล้วพี่หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เจ้าพ่อรายการโหนกระแสเขาเมตตาเบียร์ เดอะวอยซ์นะ เขามองว่าเบียร์ เดอะวอยซ์เป็นเด็ก เขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็เลยเมตตา ไม่อยากให้เบียร์ เดอะวอยซ์มีคดีความ เพราะว่าคดีมีมูลอยู่แล้ว เวลาฟ้องขึ้นมาถ้าเกิดโชคไม่ดีศาลท่านตัดสินก็จะมีประวัติ

ถึงแม้จะรอลงอาญาเสียแค่ค่าปรับก็ตาม แต่มีประวัติที่ไม่ดี แล้วเขาก็สามารถที่จะฟ้องร้องค่าเสียหายได้อีก เพราะฉะนั้นในกรณีเคสของแม่ลีน่าซึ่งพี่หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เจ้าพ่อรายการโหนกระแส เขาก็เคยฟ้องแม่ลีน่า โดยมีทนายตุ๋ยเป็นทนายให้ แล้วเรียกค่าเสียหาย 5 ล้านบาท แต่ว่าพอถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้อง พี่หนุ่ม กรรชัย เขาก็เมตตาแม่

ให้ทนายตุ๋ยมาถามว่าเอาอย่างไรดี แม่ก็บอกว่าไม่เป็นไร ต่างคนต่างถอนแล้วแถลงต่อศาลให้พี่หนุ่มไปทำรายการข่าว รายการโหนกระแส เพราะว่ารายการวันนึงเขามีรายได้เป็นสิบล้านแล้วเสียหาย แล้วมีประชาชนรับชมเยอะเพราะเรตติ้งอันดับ 1 ของประเทศ เหมือนกันพี่หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เจ้าพ่อรายการโหนกระแส เขาก็ถอนฟ้องแม่ลีน่าโดยที่ยังไม่ได้ไต่สวน

ด้วยความเมตตาของพี่หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย และก็ด้วยความน่ารักของทนายตุ๋ย ทนายตุ๋ยเป็นทนายของพี่หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เขาน่ารักมาก เขาเป็นทนายที่ดีมาก มีมารยาทของการเป็นทนายความให้เกียรติคน ฉันก็เลยใจอ่อน ต่างคนต่างถอนแล้วก็เงียบไปไม่เคยที่จะมาลงข่าวให้พี่หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอยเสียหาย ทางพี่หนุ่ม กรรชัยก็เงียบ ต่างคนต่างเงียบ

อันนี้ด้วยความหวังดีจากแม่นะเบียร์ เดอะวอยซ์ ผู้ใหญ่เขาเมตตาเราแล้ว เราก็อย่าเอาประเด็นนี้มาเล่นข่าวหรือว่า เขาที่ถอนฟ้องเพราะว่ากลัวแพ้สู้ไม่ได้ ผูกมิตรไว้ดีกว่า เพราะอย่างไรสักวันหนึ่งเธออาจจะได้พึ่งพารายการโหนกระแส แล้วมาออกรายการโหนกระแสของหนุ่ม กรรชัย แล้วดังเปรี้ยงขึ้นมาอีกครั้งก็ได้ เชื่อแม่ลีน่าดีกว่านะจ๊ะ”

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

