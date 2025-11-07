โอ๊ต ภาสกร อัดคลิปขอโทษ สำนึกผิดพูดไม่คิดจนทัวร์ลง วอนแฟนๆ ให้โอกาสปรับปรุงตัว

พร้อมปรับปรุง “โอ๊ต ภาสกร” อัดคลิปขอโทษสังคม – ค่าย และเพื่อนร่วมวงการ สำนึกผิดปมพูดไม่คิดจนทัวร์ลง วอนแฟนคลับให้โอกาสพิสูจน์ตัวเองใหม่
จากกรณีดราม่าร้อนในวงการซีรีส์วาย หลังหลุดคลิปนักแสดงหนุ่ม โอ๊ต ภาสกร พูดดูถูกด้อยค่าผลงานซีรีส์ที่ตัวเองแสดงและกำลังถ่ายทำอยู่ ทั้งยังมีคำพูดที่ส่อไปในทางเหยียดเพศไม่เหมาะสม นอกจากนั้นยังมีช่วงที่เจ้าตัวพูดว่า “เป็นช่วงกอบโกย” โดยพฤติกรรมทั้งหมดนี้ถูกถ่ายทอดผ่านทางไลฟ์ในช่องติ๊กต็อกของโอ๊ตเอง สร้างความไม่พอใจ และผิดหวังให้กับกลุ่มแฟนคลับเป็นอย่างมาก
จนดาราหนุ่มต้องรีบออกมาเขียนจดหมายขอโทษด้วยลายมือตัวเองในทันทีที่เกิดเป็นดราม่าใหญ่ ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับผิดในคำพูดที่ออกมาจากปากโดยไม่คิดและไตร่ตรองให้ดีก่อน หลังจากนี้จะเก็บเป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงตัวในการพูด รวมถึงการแสดงออกอย่างระมัดระวังให้มากขึ้น
ล่าสุด (6 พ.ย. 68) โอ๊ต ภาสกร ได้อัดคลิปขอโทษกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอีกครั้ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิต ตนจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุก ๆ เรื่อง พร้อมขอโอกาสจากทุกคนให้ตนได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทางค่าย MFLOW ENTERTAINMENT ก็มีการโพสต์คลิปดังกล่าวลงในแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลด้วย
“ผมโอ๊ต ภาสกร นะครับก่อนอื่นต้องขอโทษจากใจจริงกับคำพูดที่พูดไป แล้วทำให้หลาย ๆ คนรู้สึกไม่สบายใจ เสียใจ หรือว่าโกรธผม โดยเฉพาะแฟนคลับที่ติดตามมาตั้งแต่ตอนต้น จนถึงตอนนี้ ยอมรับว่าคำพูดที่พูดไปผิดจริงๆ และก็ขอโทษสำหรับคำเปรียบเทียบที่ไม่เหมาะสม และทำให้การชื่นชอบในซีรีส์วายของหลาย ๆ คน ดูเหมือนเป็นเรื่องฉาบฉวย ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะลดทอนคุณค่าของใคร หรือว่าอัตลักษณ์ทางเพศใดๆ เลย ผมไม่มีความคิดที่จะดูถูกหรือจะลดทอนเลยจริง ๆ ครับ
ขอโทษ โบ๊ท ที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีและทำให้ได้รับผลกระทบ แต่ขอบคุณที่ยังให้กำลังใจและอยู่เคียงข้าง ขอโทษค่าย m.flowentertainment ขอโทษหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจาการกระทำครั้งนี้
สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ผมก็ยอมรับในการตัดสินใจของทุกฝ่าย ผมคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนสำคัญมาก ๆ สำหรับผมในการที่จะได้ปรับปรุงตัวเอง เปลี่ยนตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทัศนคติ คำพูด การกระทำ ผมหวังว่าทุกคนจะยังให้โอกาสในการพิสูจน์ตัวเองของผมอีกครั้งหนึ่ง ยังไงก็ขอโทษจากใจจริงครับ”
บริษัท MFLOW ENTERTAINMENT ขอเผยแพร่คลิปคำขอโทษจาก โอ๊ต ภาสกร สารรัตนะ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมา#Oatpasakorn #MFlowEntertainment pic.twitter.com/NJonL5r27r
— MflowEntertainMent (@MflowTheseries) November 6, 2025
