ดาร์กกว่าที่คิด “เด็ก 12 ปี แม่หลอกค้ากามญี่ปุ่น” ต้องรับแขก 60 คน สภาพสุดเวทนา
เปิดไทม์ไลน์สลด เด็กหญิงไทย 12 ถูกแม่แท้ๆ บังคับค้าบริการในโตเกียว “รับแขก 60 คนใน 33 วัน” ก่อนถูกทิ้ง-หนีเข้า ตม. ญี่ปุ่น เงิน 1.3 แสนโอนเข้าบัญชีแม่หมด เด็กได้แค่ค่าข้าว ก่อนหนีกลับไทย ทิ้งลูกเผชิญชะตากรรมจนต้องหนีไปหา ตม. เอง
7 พ.ย. ไทยเกอร์เกาะติด ตืบหน้าคดีฉาว ตำรวจโตเกียวจับกุมเจ้าของร้านนวดวัย 51 ปี ข้อหาบังคับเด็กหญิงชาวไทยวัย 12 ปีค้าบริการ ล่าสุด ได้มีข้อมูลใหม่เผยไทม์ไลน์การเดินทางของเหยื่อ พฤติการณ์ทารุณเกินรับไหว
ข้อมูลระบุว่า เด็กหญิงมาจากจังหวัดภาคเหนือของไทย 27 มิถุนายน แม่พาเด็กหญิงเดินทางมาถึงญี่ปุ่น เด็กถูกแม่บังคับให้ รับแขกทันที ทั้งที่ไม่เข้าใจเรื่องเพศ เด็กพยายามปฏิเสธแต่ก็ถูกบังคับ และถูกสอนวิธีการให้บริการทางเพศ
28 มิถุนายน เด็กหญิงตื่นขึ้นมาพบว่าแม่หายตัวไป ถูกทิ้งให้อยู่ลำพังในห้อง ต้องนอนในห้องครัว ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม แม่แวะมาหา 1 ครั้ง 11 กรกฎาคม แม่ของเด็กหญิงตัดสินใจ หนีกลับประเทศไทย ทิ้งลูกไว้ที่ญี่ปุ่นเพียงลำพัง ระหว่างถูกทิ้ง เด็กหญิงติดต่อกับแม่ผ่านโซเชียลมีเดีย แม่ยังคงหลอกลูกว่า “จะไปรับ” ทำให้เด็กหญิงเฝ้ารอตลอดมา
ในเวลาเพียง 33 วัน เด็กหญิงถูกบังคับให้รับแขกไป 60 คน ทำเงินได้ 627,000 เยน ประมาณ 132,000 บาท แต่เงินทั้งหมด เจ้าของร้าน (ผู้ต้องหา) ได้หักค่าใช้จ่าย แล้วโอนเงินทั้งหมดเข้าบัญชีของแม่ที่ไทย ส่วนตัวเด็กหญิงได้รับเพียงค่าข้าวเล็กน้อยเพื่อประทังชีวิต
สิงหาคม เด็กหญิงออกจากร้านแรก แม่ยังคงติดต่อมาแนะนำให้ไปทำงานบริการทางเพศที่ร้านอื่นนอกโตเกียว จนกระทั่งกันยายน เด็กหญิงเริ่มตระหนักว่าแม่คงไม่มารับแล้วจึงตัดสินใจหนี เดินทางไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ที่ชินากาวะ ด้วยตัวเอง ด้วยความรู้สึกว่า อยากกลับไทย อยากเจอตายายและน้องสาว เจ้าหน้าที่ ตม. จึงรีบประสานงานกับตำรวจนครบาลโตเกียวเพื่อให้ความคุ้มครอง และนำไปสู่การสืบสวนจับกุมเจ้าของร้านนวดวัย 51 ปี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ญี่ปุ่นชี้ เป็นคดีค้ามนุษย์ ที่เหยื่ออายุน้อยที่สุด
สื่อญี่ปุ่นรายงานว่า คดีนี้สร้างความตกตะลึงให้สังคมญี่ปุ่นอย่างมาก ถือเป็นคดีค้ามนุษย์ที่เหยื่อมีอายุน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมา
หนังสือพิมพ์ Asahi Shimbun ให้ข้อมูลว่า การค้ามนุษย์ไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่เสมอไป หากเหยื่อมีอายุต่ำกว่า 18 ปี การแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือแรงงาน ถือเป็นการค้ามนุษย์ทันทีตามกฎหมายสากล ภูมิหลังของเหยื่อมักมาจากความยากจน ผู้กระทำผิดอาจเป็นได้ทั้งองค์กรอาชญากรรม หรือแม้กระทั่ง ญาติพี่น้อง หรือพ่อแม่ที่ขายลูก
ขณะนี้ ตำรวจนครบาลโตเกียวกำลังขยายผลการสืบสวน และเร่งติดตามหาตัวแม่ของเด็กหญิง เพื่อนำมาสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป
