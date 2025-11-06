ข่าวต่างประเทศ

อินเดียโฉด 3 ชาย รุมข่มขืน-ตัดหัว เด็กหญิง 5 ขวบ หลังแม่เผลอหลับในสถานีรถไฟ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 14:48 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 14:48 น.
372
อินเดียโฉด 3 ชาย รุมข่มขืน-ตัดหัว เด็กหญิง 5 ขวบ หลังแม่เผลอหลับในสถานีรถไฟ

ตำรวจอินเดียรวบ 3 ผู้ต้องสงสัย สารภาพข่มขืน รัดคอ แล้วตัดหัวเด็กหญิง ยัดศพใส่กระเป๋าไปทิ้งที่เปลี่ยว แม่เผลอหลับในสถานีรถไฟอินเดีย

สะเทือนขวัญที่เมืองจัมเชดปูร์ ประเทศอินเดีย เด็กหญิงคนหนึ่งถูกลักพาตัว ก่อนฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม ขณะนอนหลับอยู่ข้างแม่ของเธอที่สถานีรถไฟ

ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้วินาทีคนร้ายเป็นชายคนหนึ่ง ย่องเข้ามาย่อตัวอุ้มเด็กหญิงขึ้นมา ขณะที่ผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคนนั่งมองอยู่ด้านหลัง โดยที่แม่ของเด็กยังคงหลับอยู่ ไม่ล่วงรู้ถึงโศกนาฏกรรมสุดพรั่นพรึงที่จะเกิดขึ้น

หลังจากแม่ตื่นขึ้นมาไม่พบลูกสาว เธอจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ต่อมา เจ้าหน้าที่พบร่างของเด็กหญิงในสภาพถูกตัดศีรษะทิ้งไว้ในบริเวณใกล้เคียง แต่ศีรษะของเหยื่อยังหาไม่พบ

นูร์ มุสตาฟา อันซาร์ ผู้กำกับการตำรวจ กล่าวว่า “เราตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบว่าชายคนหนึ่งอุ้มเด็กหญิงไปขณะที่แม่ของเธอกำลังหลับอยู่ที่ชานชาลาหมายเลข 2 สถานีทาทานาการ์ เมื่อเวลาประมาณ 23:40 น. ของคืนวันที่ 25 กรกฎาคม แม่เข้าแจ้งความกับเราในเช้าวันที่ 26 กรกฎาคม”

ตำรวจจับกุมชาย 3 คนในข้อหาก่ออาชญากรรมโหดร้ายครั้งนี้ โดยผู้ต้องสงสัย 2 คนยอมรับสารภาพว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิง

เอห์เตชาม วาการิบ เจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ กล่าวว่า “เราจับกุมผู้ต้องสงสัย 2 คน อายุประมาณ 30 ปี พวกเขานำเราไปยังจุดที่พบศพเด็กซึ่งถูกหั่นส่วนยัดใส่กระเป๋าทิ้งไว้ในที่เปลี่ยว พวกเขาสารภาพว่าได้ข่มขืน รัดคอ ก่อนตัดศีรษะเด็ก”

ปัจจุบัน ตำรวจยังคงใช้สุนัขดมกลิ่นเพื่อค้นหาศีรษะของเด็กที่ยังสูญหาย วิกฤตการล่วงละเมิดทางเพศในอินเดีย ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จนนำไปสู่การประท้วงเรียกร้องความปลอดภัยไปทั่วประเทศ เดือนตุลาคมที่ผ่านมา เพิ่งมีข่าวหมอฆ่าตัวตาย เพราะโดนตำรวจยศใหญ่ข่มขืน แต่ไม่มีใครช่วยเหลือ หรือกรณีสะเทือนขวัญ คู่รักยูทูบเบอร์ต่างชาติ โดนชายอินเดีย 7 คนรุมโทรมและทำร้ายร่างกายน่วม ขณะนอนหลับในเต้นท์

ข้อมูลจากสำนักงานบันทึกอาชญากรรมแห่งชาติ (NCRB) ระบุว่า ช่วงปี 2564-2565 มีคดีผู้หญิงแจ้งความโดนข่มขืน 31,000 คดีต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 86 คดี ที่น่ากังวลคือเกือบ 89% ของผู้กระทำผิดเป็นคนที่เหยื่อรู้จัก และ 10% ของเหยื่อเป็นผู้เยาว์ แต่ตัวเลขจริงคาดว่าสูงกว่านี้ เพราะกว่า 71% ไม่ได้ถูกแจ้งความ เพราะเหยื่อกลัวการถูกตอบโต้ อคติทางสังคม และความอับอาย

ขณะที่อัตราการตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดในคดีข่มขืนต่ำอย่างน่าตกใจ มีเพียงประมาณ 27-28% เท่านั้นที่ได้รับโทษจริง ทำให้ผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชน และทำให้เหยื่อจำนวนมากไม่ได้รับความยุติธรรม

อินเดียโฉด 3 ชาย รุมข่มขืน-ตัดหัว เด็กหญิง 5 ขวบ หลังแม่เผลอหลับในสถานีรถไฟ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ราชกิจจาฯ เผยระเบียบ กกต. ให้อำนาจประธานและกรรมการพกปืนได้ เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ให้อำนาจ “กกต.” พกอาวุธปืนได้แล้ว เพื่อภารกิจสืบสวน ไต่สวน

9 นาที ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; ท้า &quot;อัจฉริยะ-โรม&quot; เปิดชื่อนักการเมือง ช.ช้าง เอี่ยวสแกมเมอร์ ลั่น อย่าพูดแค่อักษรย่อ ข่าวการเมือง

อนุทิน ท้า อัจฉริยะ-โรม เปิดชื่อนักการเมือง ช.ช้าง เอี่ยวสแกมเมอร์ อย่าพูดแค่ตัวย่อ

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวดี หนุ่ม กรรชัย เตรียมกลับมาจัดรายการ หลังหายดี ทนายแก้ว คาดอาจเป็นช่วงสัปดาห์หน้า บันเทิง

ข่าวดี หนุ่ม กรรชัย เตรียมกลับมาจัดรายการ หลังหายดี ทนายแก้ว คาดช่วงสัปดาห์หน้า

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” บอก “อนุทิน” พูดเอง ชิงยุบสภาก่อนถูกซักฟอก รับโทรคุยทุกคืน

32 นาที ที่แล้ว
อินเดียโฉด 3 ชาย รุมข่มขืน-ตัดหัว เด็กหญิง 5 ขวบ หลังแม่เผลอหลับในสถานีรถไฟ ข่าวต่างประเทศ

อินเดียโฉด 3 ชาย รุมข่มขืน-ตัดหัว เด็กหญิง 5 ขวบ หลังแม่เผลอหลับในสถานีรถไฟ

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวเศร้าวงการวรรณกรรม &quot;บินหลา สันกาลาคีรี&quot; นักเขียนซีไรต์ปี 2548 เสียชีวิตแล้ว เมื่อ 6 พ.ย. 68 ข่าว

วงการวรรณกรรมเศร้า “บินหลา สันกาลาคีรี” นักเขียนซีไรต์ เสียชีวิตแล้ว

42 นาที ที่แล้ว
&quot;น้ำแข็ง AF7&quot; รับผิดเอง ปมยืมเงิน &quot;ผ้าแพร&quot; เผย บอกปัญหาไม่หมด เพราะกลัวไม่ได้เงิน บันเทิง

“น้ำแข็ง AF7” รับผิดเอง ปมยืมเงิน “ผ้าแพร” เผย บอกปัญหาไม่หมด เพราะกลัวไม่ได้เงิน

53 นาที ที่แล้ว
พายุคัลแมกีเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ข่าว

ด่วน! พายุคัลแมกี ลูกแรก เข้าไทย 7 พ.ย. ฝนหนัก 150 มม. ซัด อีสาน-กทม.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แม่ทัพกุ้ง” เบรกมูลนิธิยังไม่เสร็จ เตือนประชาชนอย่างเพิ่งโอน อาจถูกหลอก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รัฐบาล ร่วมลงนาม MOU ประกาศทำสงครามกับสแกมเมอร์ ปราบสิ้นซาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กชาย 9 ขวบ ให้บริการ glory hole ในร้านอาหารไทยตามที่เล่าใน TikTok ข่าว

คลิปล้านวิว ฝรั่งใน TikTok อ้าง เจอเด็กชาย 9 ขวบ ให้บริการ glory hole ในร้านอาหารไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำแข็ง AF7 เผชิญหน้าผู้เสียหาย ยอมรับธุรกิจล่มสะสมหลายปี ทำกระทบหลายส่วน บันเทิง

น้ำแข็ง AF7 เผชิญหน้าผู้เสียหาย ยอมรับธุรกิจล่มสะสมหลายปี เพราะความใจอ่อนของภรรยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับตา! “สม รังสี” กลับกัมพูชา หลังตั้งรัฐบาลอิสระ สะพัด “ทรัมป์” คุ้มครอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาธุ 2 คัมแบ็ก งานบุญครั้งใหม่ เขย่าศรัทธา เดิมพันครั้งนี้ถึงชีวิต บันเทิง

สาธุ 2 คัมแบ็ก งานบุญครั้งใหม่ เขย่าศรัทธา เดิมพันครั้งนี้ถึงชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กหญิงไทยวัย 12 ปี ถูกแม่ทิ้งไว้ที่ญี่ปุ่นและถูกบังคับทำงานในร้านนวด ข่าวต่างประเทศ

เด็กหญิงไทย 12 ปี ถูกแม่ทิ้งอยู่คนเดียวที่ญี่ปุ่น สั่งให้ทำงานร้านนวดกาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลดวันลอยกระทง ปลาลอยตาย กระทงทำน้ำเน่า ได้บาปแทนบุญ เผยยอด 3 แสนชิ้น ยังลอยกระทงโฟม ข่าว

สลดวันลอยกระทง ปลาลอยตาย ทำน้ำเน่า ได้บาปแทนบุญ เผยยอด 3 แสนชิ้น ยังลอยกระทงโฟม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่จบ! &quot;ณวัฒน์&quot; โพสต์ &quot;เสรีภาพ&quot; กับ &quot;เรื่องโกหก&quot; ตอกกลับดราม่า MU2025 บันเทิง

ไม่จบ! “ณวัฒน์” โพสต์ “เสรีภาพ” กับ “เรื่องโกหก” ตอกกลับดราม่า MU2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ย้ำ “คนละครึ่งพลัส” ไม่ใช้ครั้งแรกภายใน 11 พ.ย. นี้ ถูกตัดสิทธิทันที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ Drama-addict โพสต์ &quot;ผวากันหมด&quot; หลังเพจการเงินเตือน &quot;ทรัมป์&quot; นัดแถลงข่าวสำคัญ 5 ทุ่มคืนนี้ ชาวเน็ตหวั่นเป็นการ &quot;ปั่นตลาด&quot; เศรษฐกิจ

“ทรัมป์” นัดแถลงข่าวสำคัญ 5 ทุ่มคืนนี้ คนเล่นหุ้น-คริปโต ผวากันหมด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผงะ! พบกระทงใช้เทียนแบตเตอรี่ ชี้สารพิษจากถ่าน สร้างพิษให้กับน้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บิ๊กโจ๊ก&quot; บุกสภา ยื่นหลักฐาน &quot;รังสิมันต์ โรม&quot; แฉตำรวจ PCT4 รับส่วยเว็บพนัน ข่าว

“บิ๊กโจ๊ก” หอบหลักฐาน ร้องกมธ. “รังสิมันต์ โรม” แฉตำรวจ PCT4 รับส่วยเว็บพนัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจภูเก็ตรวบนักท่องเที่ยวออสซี่กลางห้างดัง ข้อหาลักทรัพย์ สารภาพขโมยเสื้อบอลใช้หนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝากขัง แร็ปเปอร์ดัง พบอยู่กับ อินฟลูฯ สาว ในห้องพักเป็นคนสุดท้าย ก่อนกลายเป็นศพ ข่าวต่างประเทศ

ฝากขัง แร็ปเปอร์ดัง พบอยู่กับ อินฟลูฯ สาว ในห้องพักเป็นคนสุดท้าย ก่อนกลายเป็นศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กองกำลังญี่ปุ่น ลงพื้นที่ช่วยปราบหมี หลังอาละวาดหนัก ปชช. ตาย 12 ศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจมันได้! นร.เทพศิรินทร์ งัดสกิลว่ายน้ำ โดดคลอง ช่วยลูกแมวจมน้ำจนปลอดภัย ข่าว

ใจมันได้! นร.เทพศิรินทร์ งัดสกิลว่ายน้ำ โดดคลอง ช่วยลูกแมวจมน้ำจนปลอดภัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 14:48 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 14:48 น.
372
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ เผยระเบียบ กกต. ให้อำนาจประธานและกรรมการพกปืนได้ เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีเลือกตั้ง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ให้อำนาจ “กกต.” พกอาวุธปืนได้แล้ว เพื่อภารกิจสืบสวน ไต่สวน

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
&quot;อนุทิน&quot; ท้า &quot;อัจฉริยะ-โรม&quot; เปิดชื่อนักการเมือง ช.ช้าง เอี่ยวสแกมเมอร์ ลั่น อย่าพูดแค่อักษรย่อ

อนุทิน ท้า อัจฉริยะ-โรม เปิดชื่อนักการเมือง ช.ช้าง เอี่ยวสแกมเมอร์ อย่าพูดแค่ตัวย่อ

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
ข่าวดี หนุ่ม กรรชัย เตรียมกลับมาจัดรายการ หลังหายดี ทนายแก้ว คาดอาจเป็นช่วงสัปดาห์หน้า

ข่าวดี หนุ่ม กรรชัย เตรียมกลับมาจัดรายการ หลังหายดี ทนายแก้ว คาดช่วงสัปดาห์หน้า

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568

“ธรรมนัส” บอก “อนุทิน” พูดเอง ชิงยุบสภาก่อนถูกซักฟอก รับโทรคุยทุกคืน

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
Back to top button