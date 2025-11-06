อินเดียโฉด 3 ชาย รุมข่มขืน-ตัดหัว เด็กหญิง 5 ขวบ หลังแม่เผลอหลับในสถานีรถไฟ
ตำรวจอินเดียรวบ 3 ผู้ต้องสงสัย สารภาพข่มขืน รัดคอ แล้วตัดหัวเด็กหญิง ยัดศพใส่กระเป๋าไปทิ้งที่เปลี่ยว แม่เผลอหลับในสถานีรถไฟอินเดีย
สะเทือนขวัญที่เมืองจัมเชดปูร์ ประเทศอินเดีย เด็กหญิงคนหนึ่งถูกลักพาตัว ก่อนฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม ขณะนอนหลับอยู่ข้างแม่ของเธอที่สถานีรถไฟ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้วินาทีคนร้ายเป็นชายคนหนึ่ง ย่องเข้ามาย่อตัวอุ้มเด็กหญิงขึ้นมา ขณะที่ผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคนนั่งมองอยู่ด้านหลัง โดยที่แม่ของเด็กยังคงหลับอยู่ ไม่ล่วงรู้ถึงโศกนาฏกรรมสุดพรั่นพรึงที่จะเกิดขึ้น
หลังจากแม่ตื่นขึ้นมาไม่พบลูกสาว เธอจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ต่อมา เจ้าหน้าที่พบร่างของเด็กหญิงในสภาพถูกตัดศีรษะทิ้งไว้ในบริเวณใกล้เคียง แต่ศีรษะของเหยื่อยังหาไม่พบ
นูร์ มุสตาฟา อันซาร์ ผู้กำกับการตำรวจ กล่าวว่า “เราตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบว่าชายคนหนึ่งอุ้มเด็กหญิงไปขณะที่แม่ของเธอกำลังหลับอยู่ที่ชานชาลาหมายเลข 2 สถานีทาทานาการ์ เมื่อเวลาประมาณ 23:40 น. ของคืนวันที่ 25 กรกฎาคม แม่เข้าแจ้งความกับเราในเช้าวันที่ 26 กรกฎาคม”
ตำรวจจับกุมชาย 3 คนในข้อหาก่ออาชญากรรมโหดร้ายครั้งนี้ โดยผู้ต้องสงสัย 2 คนยอมรับสารภาพว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิง
เอห์เตชาม วาการิบ เจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ กล่าวว่า “เราจับกุมผู้ต้องสงสัย 2 คน อายุประมาณ 30 ปี พวกเขานำเราไปยังจุดที่พบศพเด็กซึ่งถูกหั่นส่วนยัดใส่กระเป๋าทิ้งไว้ในที่เปลี่ยว พวกเขาสารภาพว่าได้ข่มขืน รัดคอ ก่อนตัดศีรษะเด็ก”
ปัจจุบัน ตำรวจยังคงใช้สุนัขดมกลิ่นเพื่อค้นหาศีรษะของเด็กที่ยังสูญหาย วิกฤตการล่วงละเมิดทางเพศในอินเดีย ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จนนำไปสู่การประท้วงเรียกร้องความปลอดภัยไปทั่วประเทศ เดือนตุลาคมที่ผ่านมา เพิ่งมีข่าวหมอฆ่าตัวตาย เพราะโดนตำรวจยศใหญ่ข่มขืน แต่ไม่มีใครช่วยเหลือ หรือกรณีสะเทือนขวัญ คู่รักยูทูบเบอร์ต่างชาติ โดนชายอินเดีย 7 คนรุมโทรมและทำร้ายร่างกายน่วม ขณะนอนหลับในเต้นท์
ข้อมูลจากสำนักงานบันทึกอาชญากรรมแห่งชาติ (NCRB) ระบุว่า ช่วงปี 2564-2565 มีคดีผู้หญิงแจ้งความโดนข่มขืน 31,000 คดีต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 86 คดี ที่น่ากังวลคือเกือบ 89% ของผู้กระทำผิดเป็นคนที่เหยื่อรู้จัก และ 10% ของเหยื่อเป็นผู้เยาว์ แต่ตัวเลขจริงคาดว่าสูงกว่านี้ เพราะกว่า 71% ไม่ได้ถูกแจ้งความ เพราะเหยื่อกลัวการถูกตอบโต้ อคติทางสังคม และความอับอาย
ขณะที่อัตราการตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดในคดีข่มขืนต่ำอย่างน่าตกใจ มีเพียงประมาณ 27-28% เท่านั้นที่ได้รับโทษจริง ทำให้ผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชน และทำให้เหยื่อจำนวนมากไม่ได้รับความยุติธรรม
