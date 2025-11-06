ข่าวต่างประเทศ

เด็กหญิงไทย 12 ปี ถูกแม่ทิ้งอยู่คนเดียวที่ญี่ปุ่น สั่งให้ทำงานร้านนวดกาม

เด็กหญิงไทยวัย 12 ปี ถูกแม่ทิ้งไว้ที่ญี่ปุ่นและถูกบังคับทำงานในร้านนวด

ตำรวจเข้าจับกุมเจ้าของร้านนวดในกรุงโตเกียว หลังเด็กหญิงไทย 12 ปี ขอความช่วยเหลือ ถูกแม่ทิ้งอยู่คนเดียวที่ญี่ปุ่น สั่งให้ทำงานร้านนวดกาม

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน สำนักข่าว อาซาฮิ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้บุกจับผู้ต้องสงสัย นายมาซายุกิ โฮโซโนะ วัย 51 ปี เจ้าของร้านนวดในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ฐานความผิดกฎหมายแรงงาน พร้อมสอบสวนคดีค้ามนุษย์

โดยการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากที่เด็กหญิงไทยวัย 12 ปี ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยเด็กหญิงคนดังกล่าวเล่าว่าเธอกับแม่เดินทางมาที่ญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน และถูกพามาร้านนวดดังกล่าว ซึ่งเด็กหญิงคนนี้ถูกสอนวิธีการนวดและให้บริการทางเพศ ซึ่งแม้ว่าเธอจะไม่อยากทำแต่เธอก็ต้องยอมทำตามคำสั่งของแม่

ก่อนที่ในเดือนกรกฎาคม แม่เด็กจะบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมารับ ก่อนที่จะปล่อยให้เด็กอยู่เพียงลำพัง จากปากคำของเด็กหญิงเล่าว่าเธอต้องให้บริการลูกค้าผู้ชายกว่า 60 คน ในช่วงระยะเวลา 33 วัน โดยเธอไม่ได้เงิน ซึ่งเด็กหญิงเล่าว่า ตอนแรกเธอคิดว่าถ้าเธอไม่ทำงาน ครอบครัวจะไม่มีกิน

ต่อมากลางเดือนสิงหาคมเด็กหญิงเริ่มรู้สึกว่าทางครอบครัวจะไม่มารับ เธอจึงเข้าแจ้งกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเธอบอกว่าเธออยากกลับไทย อยากกลับไปหาปู่ย่า อยากกลับไปหาครอบครัว อยากกลับไปเรียนหนังสือ ต่อให้โดนจับก็ยอม

เบื้องต้นเด็กหญิงได้รับการคุ้มครองแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังให้ความช่วยเหลือเพื่อเตรียมการส่งตัวกลับประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการดูแลสภาพจิตใจเป็นอันดับแรก

ทั้งนี้ไม่ได้มีการรายงานว่านายโฮโซโนะยอมรับผิดหรือไม่ อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบยังพบว่านอกจากเด็กหญิงแล้ว ยังพบแรงงานไทยอายุ 30 ปี ทำงานที่ร้านนวดนั้นด้วย

หน้าผู้ต้องสงสัย

