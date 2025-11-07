“ปวีณา” ทราบเรื่องแล้ว คดีเด็กไทย 12 ปี ถูกแม่ทิ้งที่ญี่ปุ่น ทำงานร้านนวดกาม
เพจดัง เผย มูลนิธิปวีณาทราบเรื่องแล้ว คดีเด็กไทย 12 ปี ถูกแม่ทิ้งที่ญี่ปุ่น ให้ทำงานร้านนวดกาม เผยเป็นข่าวใหญ่ที่ญี่ปุ่น เพราะเป็นเหยื่อค้ามนุษย์
จากกรณีข่าวสะเทือนข่าวสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นกับกรณีที่ เด็กหญิงไทยวัย 12 ปี ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในกรุงโตเกียว โดยเด็กหญิงคนดังกล่าวเล่าว่าเธอกับแม่เดินทางมาที่ญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน และถูกพามาร้านนวดดังกล่าว ซึ่งเด็กหญิงคนนี้ถูกสอนวิธีการนวดและให้บริการทางเพศ ซึ่งแม้ว่าเธอจะไม่อยากทำแต่เธอก็ต้องยอมทำตามคำสั่งของแม่
ก่อนที่ในเดือนกรกฎาคม แม่เด็กจะบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมารับ ก่อนที่จะปล่อยให้เด็กอยู่เพียงลำพัง จากปากคำของเด็กหญิงเล่าว่าเธอต้องให้บริการลูกค้าผู้ชายกว่า 60 คน ในช่วงระยะเวลา 33 วัน โดยเธอไม่ได้เงิน ซึ่งเด็กหญิงเล่าว่า ตอนแรกเธอคิดว่าถ้าเธอไม่ทำงาน ครอบครัวจะไม่มีกิน
ต่อมากลางเดือนสิงหาคมเด็กหญิงเริ่มรู้สึกว่าทางครอบครัวจะไม่มารับ เธอจึงเข้าแจ้งกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเธอบอกว่าเธออยากกลับไทย อยากกลับไปหาปู่ย่า อยากกลับไปหาครอบครัว อยากกลับไปเรียนหนังสือ ต่อให้โดนจับก็ยอม
เบื้องต้นเด็กหญิงได้รับการคุ้มครองแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังให้ความช่วยเหลือเพื่อเตรียมการส่งตัวกลับประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการดูแลสภาพจิตใจเป็นอันดับแรก ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเพจ กิ๊ฟจังนั่งเล่า ซึ่งเป็นเพจที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข่าวสารในประเทศญี่ปุ่นระบุว่า “ทางคุณปวีณาทราบเรื่องน้อง 12 แล้วนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันประสานให้ค่ะ ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นออกข่าวทุกสื่อค่ะ เพราะถือเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ต่างชาติที่อายุน้อยที่สุด ล่ามหลายท่านตอนนี้ทีวีญี่ปุ่นน่าจะติดต่อหาล่ามกันอยู่ ข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะมีมาอีกเกี่ยวกับการขยายผลขบวนการนี้ค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เด็กหญิงไทย 12 ปี ถูกแม่ทิ้งอยู่คนเดียวที่ญี่ปุ่น สั่งให้ทำงานร้านนวดกาม
- ปวีณา เข้าช่วยเหลือ 4 หญิง โดนหลอกไปจอร์เจีย บังคับรีดไข่สืบพันธุ์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: