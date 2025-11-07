คู่มือ Line Man คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง? รวมร้านอร่อยกว่า 35000 อิ่มคุ้มได้ที่บ้าน

การเงินเศรษฐกิจ

วิธีใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัส ผ่าน Line Man เริ่มวันแรก 7 พ.ย.นี้ แจกโค้ดลดเพิ่ม-ส่งฟรี 5 กม. เปิด 6 ขั้นตอนสั่งอาหารผ่านแอปฯ อิ่มได้ง่าย ๆ ที่บ้าน

ข่าวดีสำหรับสายกิน! วันนี้ 7 พฤศจิกายน 2568 เป็นวันแรกที่แอปพลิเคชัน LINE MAN เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ใช้งานโครงการ คนละครึ่งพลัส ชูจุดเด่นว่ามีร้านค้าเข้าร่วมโครงการเยอะที่สุดกว่า 35,000 ร้าน รับส่วนลดเพิ่ม แถมแจกโค้ดให้อิ่มคุ้มอีก พร้อมเงื่อนไขส่งฟรี 5 กม. เปิดขั้นตอนการสั่งและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ที่นี่

LINE MAN จัดโปรโมชั่นกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับออเดอร์คนละครึ่งพลัส รับส่วนลดทันที 100 บาท เมื่อใส่โค้ด LM3000 ในการสั่งซื้อ และ ส่งฟรี 5 กิโลเมตร เมื่อเลือกวิธีการจัดส่งแบบประหยัด (Saver) สำหรับออเดอร์คนละครึ่งพลัสเท่านั้น รีบเข้าแอปฯ LINE MAN แล้วสั่งเลย! ตั้งแต่วันที่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 68

ทั้งนี้ อย่าลืมว่าต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์ตามเงื่อนไขโครงการ

วิธีใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัส ผ่าน LINE MAN 6 ขั้นตอน อิ่มคุ้มทันที

1. เลือกร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ คนละครึ่ง พลัส แล้วกด ‘ใช้สิทธิ’

2. ระบบจะลิงก์ไปที่แอปฯ เป๋าตัง กด ‘ฟู้ดเดลิเวอรี่’

3. เลือกแอปฯ LINE MAN

4. จากนั้นเช็กว่าสิทธิคนละครึ่ง พลัส ถูกเปิดใช้งานก่อนสั่งอาหารและยืนยันคำสั่งซื้อ

5. หลังร้านยืนยันคำสั่งซื้อจะมีให้กดชำระค่าอาหาร โดยระบบจะลิงก์ไปแอปฯ เป๋าตังอัตโนมัติ

6. ชำระเงินผ่านแอปฯ เป๋าตังแล้วรอรับความอร่อยได้เลย

คนละครึ่งพลัส line man
ภาพจาก Facebook : LINE MAN

ส่องเงื่อนไขต้องรู้ ก่อนใช้สิทธิ์แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี

สำหรับท่านที่ต้องการใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้องไป ต้องทราบก่อนว่ามีเงื่อนไขการใช้จ่ายอย่างไรไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์ในโครงการ

1. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการ

2. ผู้ที่เข้าร่วมคนละครึ่งพลัสสามารถใช้สิทธิ์ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 23.00 น.

3. ผู้ใช้สิทธิ์สามารถสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีได้ตั้งแต่ 06:00 – 21:00 น. ของทุกวัน

4. รัฐสนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

5. ย้ำเตือนว่า ห้ามมีการรับหรือเรียกเงินทอนเป็นเงินสดหรือประโยชน์รูปแบบอื่นนอกจากการสั่งอาหาร/เครื่องดื่ม ไม่ว่ากรณีใด ๆ

6. การซื้อ-ขายต้องเป็นการซื้อ-ขายจริง โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้อยู่สถานที่เดียวกันหรือเป็นบุคคลเดียวกัน

แนะนำ 6 ขั้นตอน ใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ผ่าน LINEMAN -1
ภาพจาก Facebook : LINE MAN
แนะนำ 6 ขั้นตอน ใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ผ่าน LINEMAN -2
ภาพจาก Facebook : LINE MAN
แนะนำ 6 ขั้นตอน ใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ผ่าน LINEMAN -3
ภาพจาก Facebook : LINE MAN
แนะนำ 6 ขั้นตอน ใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ผ่าน LINEMAN -4
ภาพจาก Facebook : LINE MAN

ข้อมูลจาก : LINE MAN

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

