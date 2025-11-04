พิกัดร้านค้า คนละครึ่งพลัส โรบินสันไลฟ์สไตล์-ท็อป พลาซ่า ช้อปคุ้มทั่วประเทศ

ช้อปคุ้ม ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสที่ โรบินสันไลฟ์สไตล์-ท็อปส์ พลาซ่า ได้แล้ว เปิดลิสต์ร้านค้าเช่าทุกประเภท ครบจบในที่เดียว ทั้งอาหาร-แฟชั่น
หลังเปิดให้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสไปเกือบหนึ่งสัปดาห์ หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าในห้างสรรพสินค้าอย่าง โรบินสันไลฟ์สไตล์ และ ท็อปส์ พลาซ่า สาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ใช้สิทธิ์ได้เช่นกัน เชิญชวนทุกท่านช้อป ชิม ชิล แบบคุ้มจุใจ รวมร้านค้าไว้ครบทุกสไตล์ ทั้งร้านอาหารอร่อย ๆ คาเฟ่สุดชิค ขนมและเครื่องดื่มสุดฮิต สำหรับสายแฟชั่นไม่ต้องน้อยใจไป จัดเต็มเทรนฮิตให้เลือกสรร เครื่องประดับเก๋ ๆ ไปจนถึงสินค้าไอทีและแก็ดเจ็ตสุดล้ำ
ทุกท่านสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2568 เดินช้อปเพลิน ๆ เพียงสแกนจ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง รับความคุ้มค่าได้แบบครึ่งต่อครึ่งทันที วันนี้ Robinson Lifestyle ได้เปิดลิสต์ร้านร่วมโครงการให้ทุกท่านได้ช้อปกับแบบต่อเนื่อง เช็กเลยสาขาไหนร่วมรายการบ้าง
เช็กสาขา โรบินสันไลฟ์สไตล์ – ท็อปส์ พลาซ่า ร่วมคนละครึ่งพลัส
ชลบุรี
- Cute
- Mix phone
- M-shop
- H2O
- L like
- Hello
- Wisdom
- Oservice
- A service
- ของขวัญโฟน
- N&N mobile
- T-plus
- Hi phone
- เฒอแตมป์
- Merry Cup
- The mermaid
- MELLOW store
- Together
สุพรรณบุรี
- ปลาวาฬ 2
- Big Ass Watch
- Baby Shoes
- Love eyes
- Toy&Model Story
- ปาร์ตี้ช็อป
- อุ้มชูโมบาย
- PM Mobile
- การ์ตูนเทเลคอม
- พัฒน์&พู่โมบาย
- RN Mobile
- Mercury Shop
- ตะวันออกโมบาย
- Tiida Design
- PC Time
สุวรรณภูมิ (ลาดกระบัง)
- เครปปัง
- Senorita เครื่องประดับ
- Parinya phone
- Dee one phone
- มิ้นท์&บอลโมบาย
- มันเดย์โฟน
- ฮัลโหลโฟน
สระบุรี
- D.J Kids
- N.Sliver
- คนเล่นของ
- ป้าไก่แคนดี้
- K.Nine
- A&J Shop
- กอแก้วโฟน
- ออกัสโฟน
- ทีดีโมบาย
- โมบายเอนจิเนียร์
- Goodtel
- เมย์ตุ๊กกี้โมบาย
- Ms โมบาย
- แมมมอส โมบาย
- สตรอเบอรี่
- Moss Shop
- D&F Shop
- @Dress
บ่อวัน
- N&N น้ำหอม
- น้ำหอมไออุ่น
- เล็บเทอกับฉัน
- อิงอัญแฟชั่น
- G Fix Service
- Mai Mobile
- PP Phone Service
- H2O
- TK Honey Mobile
- Friendly Phone
- R&T Phone
- G and M Service
- G Fix Service
- KK Phone
- N&N
ศรีสมาน
- Remax
- MaxxPlus
- Space it
- เคสโทรศัพท์ (B Case)
- Kanda Service
- Pj Phone
- KS โมบาย
- Np.Phone
- N Mobile Service
- A&A socks
- P to N MUSIC
- A&A Baby
ฉะเชิงเทรา
- Tee Tee House
- One Mobile
- จงธรรมโฟน
- คิงคองเทเลคอม
- มะนาวโมบาย
- เตยเตยโมบาย
- โฟลเดอร์โฟน
- Line Linen
- Paidaeng
- LinShop
- Infinity H
ตรัง
- MK ผ่อนมือถือ
- B Choice
- สเต็ปนาฬิกา
- ประดิษฐ์นาฬิกา
- สาลินี เครื่องประดับ
- Popular
- Popstar
- อารีบรา
- เพื่อนหญิง
- เรวดี
- ตังตี้
- แก้มบุ๋ม
- Khun 9
- ถุงเท้า
- ชวนพิสมัย
- Pantie’s day
- New shoe
- Wilaiwan
- ร้านนิยม 2554
- สเต็ปแฟชั่น
- เสื้อป้าสแควร์
- Pk link Mobile
- Baseus By Tnetphone
- Focus By Tnetphone
- @Phone
- แอดโฟน 2
- N Smart Shop
- Open Phone
- Nsmartshop
- แอปเปิ้ล โมบาย
- My Win Phone
- 888 Phone
- @IT
- Phone Box 1
- 999 Telephone
- 168 Shop
- MK Phone
- J&Y Mobile Phone
- ทีเน็ตโฟน
- TMPHONE
- บิวตี้แว็ก
- ตำมั่ว
- เกาะลิบง
- Fuku Matcha
- Ochaya
- ชาพะยอม
ร้อยเอ็ด
- น้ำตาลกิ๊ฟไอเดียร์
- Big Toys
- แฮร์พีช
- เหนือโทร เซอร์วิส
- ฮักร้อยเอ็ด
- อำนวยพร
- โชคอำนวย
- ร้านยาคุณหมอ
เพชรบุรี
- ช่างกุญแจนิวัติ
- ก้าวหน้าโมบาย
- PK Phone
- NP Phone
- KS Phone
- mobile by w,we
- Niyom Outlet
ปราจีนบุรี
- เปิ้ลรองเท้าเพื่อสุขภาพ
- 72 studio
- Happy toy
- วินตา
- นกโมบายโฟน
- ตัวกลม Mobile Phone
- I Boong Service
- ศูนย์บริการมือถือ ดอทโฟน
- R.A.Phone
ลพบุรี
- ตองนี่ โมบาย
- PP โมบาย
- G.N. Phone
- ไตตั้น โมบาย
- Oservice
- M.C.Phone
- I am sho
กำแพงเพชร
- ต้นไม้บ้านเรา
- Leo Mobile
- Say Sale
- UNISEX
- ไวไฟ
- โดน โดน
- วัยโดน
มุกดาหาร
- Meraki Coffee
- Key Service
- Time Zone
นครศรีธรรมราช
- จีโอสโฟน
- กันเองโฟน
- J&J โมบายโฟน
ชัยภูมิ
- จันทร์ฉายคาเฟ่
- มามาซูชิ
แม่สอด
- Riota
- ร้านลีโอโมบาย
ราชพฤกษ์
- IMOD
- Like Love Brand
- Pang Mobile
- Ying Mobile
- May Mobile
- Kanda Service
ราชบุรี
- Yoguruto
- เสี่ยแก้ง ขนมไทย
- ทำเงิน
สมุทรปราการ
- ซินซินมิวสิค
- อินเตอร์โฟน
ท็อปส์ พลาซ่า พล
- PK Phone
- เสื้อผ้าแฟชั่นคุณต่อม
ท็อปส์ พลาซ่า สิงห์บุรี
- 555 โมบาย
- คอมฯ โมบาย
- 191 Phone
- Aomsin-Phupoom
- Lek’s Bra
- J.K Boutique
- New Fashion
- Lady
ท็อปส์ พลาซ่า หนองหาน
- K&K mobie
- ดิวโมบาย
- นุ่นโมบาย
ทั้งนี้ การใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสมีเพดานจำกัดสูงสุดที่ 200 บาท/คน/วัน โดยผู้ยื่นแบบภาษี มีสิทธิใช้จ่าย 2,400 บาท/คน ส่วนผู้ไม่ยื่นแบบภาษีใช้จ่ายได้ 2,000 บาท/คน และต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์
ข้อมูลจาก : Robinson Lifestyle
