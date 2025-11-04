การเงินเศรษฐกิจ

พิกัดร้านค้า คนละครึ่งพลัส โรบินสันไลฟ์สไตล์-ท็อป พลาซ่า ช้อปคุ้มทั่วประเทศ

เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 11:16 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 11:16 น.
66
เช็กสาขา โรบินสันไลฟ์สไตล์-ท็อป พลาซ่า ร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส

ช้อปคุ้ม ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสที่ โรบินสันไลฟ์สไตล์-ท็อปส์ พลาซ่า ได้แล้ว เปิดลิสต์ร้านค้าเช่าทุกประเภท ครบจบในที่เดียว ทั้งอาหาร-แฟชั่น

หลังเปิดให้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสไปเกือบหนึ่งสัปดาห์ หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าในห้างสรรพสินค้าอย่าง โรบินสันไลฟ์สไตล์ และ ท็อปส์ พลาซ่า สาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ใช้สิทธิ์ได้เช่นกัน เชิญชวนทุกท่านช้อป ชิม ชิล แบบคุ้มจุใจ รวมร้านค้าไว้ครบทุกสไตล์ ทั้งร้านอาหารอร่อย ๆ คาเฟ่สุดชิค ขนมและเครื่องดื่มสุดฮิต สำหรับสายแฟชั่นไม่ต้องน้อยใจไป จัดเต็มเทรนฮิตให้เลือกสรร เครื่องประดับเก๋ ๆ ไปจนถึงสินค้าไอทีและแก็ดเจ็ตสุดล้ำ

ทุกท่านสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2568 เดินช้อปเพลิน ๆ เพียงสแกนจ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง รับความคุ้มค่าได้แบบครึ่งต่อครึ่งทันที วันนี้ Robinson Lifestyle ได้เปิดลิสต์ร้านร่วมโครงการให้ทุกท่านได้ช้อปกับแบบต่อเนื่อง เช็กเลยสาขาไหนร่วมรายการบ้าง

เช็กสาขา โรบินสันไลฟ์สไตล์ – ท็อปส์ พลาซ่า ร่วมคนละครึ่งพลัส

ชลบุรี

  • Cute
  • Mix phone
  • M-shop
  • H2O
  • L like
  • Hello
  • Wisdom
  • Oservice
  • A service
  • ของขวัญโฟน
  • N&N mobile
  • T-plus
  • Hi phone
  • เฒอแตมป์
  • Merry Cup
  • The mermaid
  • MELLOW store
  • Together

สุพรรณบุรี

  • ปลาวาฬ 2
  • Big Ass Watch
  • Baby Shoes
  • Love eyes
  • Toy&Model Story
  • ปาร์ตี้ช็อป
  • อุ้มชูโมบาย
  • PM Mobile
  • การ์ตูนเทเลคอม
  • พัฒน์&พู่โมบาย
  • RN Mobile
  • Mercury Shop
  • ตะวันออกโมบาย
  • Tiida Design
  • PC Time

สุวรรณภูมิ (ลาดกระบัง)

  • เครปปัง
  • Senorita เครื่องประดับ
  • Parinya phone
  • Dee one phone
  • มิ้นท์&บอลโมบาย
  • มันเดย์โฟน
  • ฮัลโหลโฟน

สระบุรี

  • D.J Kids
  • N.Sliver
  • คนเล่นของ
  • ป้าไก่แคนดี้
  • K.Nine
  • A&J Shop
  • กอแก้วโฟน
  • ออกัสโฟน
  • ทีดีโมบาย
  • โมบายเอนจิเนียร์
  • Goodtel
  • เมย์ตุ๊กกี้โมบาย
  • Ms โมบาย
  • แมมมอส โมบาย
  • สตรอเบอรี่
  • Moss Shop
  • D&F Shop
  • @Dress

บ่อวัน

  • N&N น้ำหอม
  • น้ำหอมไออุ่น
  • เล็บเทอกับฉัน
  • อิงอัญแฟชั่น
  • G Fix Service
  • Mai Mobile
  • PP Phone Service
  • H2O
  • TK Honey Mobile
  • Friendly Phone
  • R&T Phone
  • G and M Service
  • G Fix Service
  • KK Phone
  • N&N

ศรีสมาน

  • Remax
  • MaxxPlus
  • Space it
  • เคสโทรศัพท์ (B Case)
  • Kanda Service
  • Pj Phone
  • KS โมบาย
  • Np.Phone
  • N Mobile Service
  • A&A socks
  • P to N MUSIC
  • A&A Baby

ฉะเชิงเทรา

  • Tee Tee House
  • One Mobile
  • จงธรรมโฟน
  • คิงคองเทเลคอม
  • มะนาวโมบาย
  • เตยเตยโมบาย
  • โฟลเดอร์โฟน
  • Line Linen
  • Paidaeng
  • LinShop
  • Infinity H

ตรัง

  • MK ผ่อนมือถือ
  • B Choice
  • สเต็ปนาฬิกา
  • ประดิษฐ์นาฬิกา
  • สาลินี เครื่องประดับ
  • Popular
  • Popstar
  • อารีบรา
  • เพื่อนหญิง
  • เรวดี
  • ตังตี้
  • แก้มบุ๋ม
  • Khun 9
  • ถุงเท้า
  • ชวนพิสมัย
  • Pantie’s day
  • New shoe
  • Wilaiwan
  • ร้านนิยม 2554
  • สเต็ปแฟชั่น
  • เสื้อป้าสแควร์
  • Pk link Mobile
  • Baseus By Tnetphone
  • Focus By Tnetphone
  • @Phone
  • แอดโฟน 2
  • N Smart Shop
  • Open Phone
  • Nsmartshop
  • แอปเปิ้ล โมบาย
  • My Win Phone
  • 888 Phone
  • @IT
  • Phone Box 1
  • 999 Telephone
  • 168 Shop
  • MK Phone
  • J&Y Mobile Phone
  • ทีเน็ตโฟน
  • TMPHONE
  • บิวตี้แว็ก
  • ตำมั่ว
  • เกาะลิบง
  • Fuku Matcha
  • Ochaya
  • ชาพะยอม

ร้อยเอ็ด

  • น้ำตาลกิ๊ฟไอเดียร์
  • Big Toys
  • แฮร์พีช
  • เหนือโทร เซอร์วิส
  • ฮักร้อยเอ็ด
  • อำนวยพร
  • โชคอำนวย
  • ร้านยาคุณหมอ

เพชรบุรี

  • ช่างกุญแจนิวัติ
  • ก้าวหน้าโมบาย
  • PK Phone
  • NP Phone
  • KS Phone
  • mobile by w,we
  • Niyom Outlet

ปราจีนบุรี

  • เปิ้ลรองเท้าเพื่อสุขภาพ
  • 72 studio
  • Happy toy
  • วินตา
  • นกโมบายโฟน
  • ตัวกลม Mobile Phone
  • I Boong Service
  • ศูนย์บริการมือถือ ดอทโฟน
  • R.A.Phone

ลพบุรี

  • ตองนี่ โมบาย
  • PP โมบาย
  • G.N. Phone
  • ไตตั้น โมบาย
  • Oservice
  • M.C.Phone
  • I am sho

กำแพงเพชร

  • ต้นไม้บ้านเรา
  • Leo Mobile
  • Say Sale
  • UNISEX
  • ไวไฟ
  • โดน โดน
  • วัยโดน

มุกดาหาร

  • Meraki Coffee
  • Key Service
  • Time Zone

นครศรีธรรมราช

  • จีโอสโฟน
  • กันเองโฟน
  • J&J โมบายโฟน

ชัยภูมิ

  • จันทร์ฉายคาเฟ่
  • มามาซูชิ

แม่สอด

  • Riota
  • ร้านลีโอโมบาย

ราชพฤกษ์

  • IMOD
  • Like Love Brand
  • Pang Mobile
  • Ying Mobile
  • May Mobile
  • Kanda Service

ราชบุรี

  • Yoguruto
  • เสี่ยแก้ง ขนมไทย
  • ทำเงิน

สมุทรปราการ

  • ซินซินมิวสิค
  • อินเตอร์โฟน
เช็กสาขา โรบินสันไลฟ์สไตล์-ท็อป พลาซ่า ร่วมคนละครึ่งพลัส
ภาพจาก Facebook : Robinson Lifestyle

ท็อปส์ พลาซ่า พล

  • PK Phone
  • เสื้อผ้าแฟชั่นคุณต่อม

ท็อปส์ พลาซ่า สิงห์บุรี

  • 555 โมบาย
  • คอมฯ โมบาย
  • 191 Phone
  • Aomsin-Phupoom
  • Lek’s Bra
  • J.K Boutique
  • New Fashion
  • Lady

ท็อปส์ พลาซ่า หนองหาน

  • K&K mobie
  • ดิวโมบาย
  • นุ่นโมบาย

ทั้งนี้ การใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสมีเพดานจำกัดสูงสุดที่ 200 บาท/คน/วัน โดยผู้ยื่นแบบภาษี มีสิทธิใช้จ่าย 2,400 บาท/คน ส่วนผู้ไม่ยื่นแบบภาษีใช้จ่ายได้ 2,000 บาท/คน และต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์

เงื่อนไข โรบินสันไลฟ์สไตล์-ท็อป พลาซ่า ร่วมคนละครึ่งพลัส
ภาพจาก Facebook : Robinson Lifestyle

ข้อมูลจาก : Robinson Lifestyle

