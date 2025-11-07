จับตา เขื่อนภูมิพล ปรับแผนระบายน้ำ เตรียมรับพายุ “คัลแมกี” ยันไม่ซ้ำรอยปี 54
สทนช. ยันไม่ซ้ำรอยปี 54 เขื่อนภูมิพล (98%) ทยอยเพิ่มพร่องน้ำแตะ 45 ล้าน ลบ.ม./วัน 8 พ.ย. นี้ รับมือพายุคัลแมกี
เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก รายงานว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ปรับแผนการระบายน้ำ เพื่อเตรียมรับมือพายุ “คัลแมกี” ที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในวันนี้ (7 พ.ย.)
นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง รองเลขาธิการ สทนช. ยืนยันว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล จะไม่ซ้ำรอยเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 อย่างแน่นอน
สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล (ข้อมูล ณ เวลา 08.00 น. วันที่ 6 พ.ย. 68) พบว่ามีปริมาณน้ำกักเก็บ 13,195.08 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็น 98.02% ของความจุเก็บกัก โดยมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำได้อีกเพียง 266.92 ล้าน ลบ.ม. (1.98%)
แผนปรับเพิ่มการระบายน้ำ เขื่อนภูมิพล
เพจ สำนักงานเทศบาลเมืองตาก ได้รายงานแผนการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพล เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนจากพายุ ดังนี้
- วันที่ 6 พ.ย. 68 : ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 30 ล้าน ลบ.ม./วัน
- วันที่ 7 พ.ย. 68 : ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 40 ล้าน ลบ.ม./วัน
- วันที่ 8 พ.ย. 68 เป็นต้นไป : จะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 45 ล้าน ลบ.ม./วันทั้งนี้ การระบายน้ำจะปรับเพิ่มสูงสุดไม่เกิน 60 ล้าน ลบ.ม./วัน เพื่อควบคุมสถานการณ์
