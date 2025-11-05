วิธีใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัส ผ่าน Grab ลดสูงสุด 200 บาท/วัน เตรียมอิ่มคุ้ม 7 พ.ย.นี้

เปิดขั้นตอนสั่งอาหารอร่อยเด็ดผ่าน GrabFood ง่าย ๆ ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัส ลดค่าอาหารสูงสุด 200 บาท/วัน เริ่ม 7 พ.ย. นี้ พร้อมคำถามที่พบบ่อย เช็กที่นี่
ข่าวดีสำหรับสายกินและสายดีลิเวอรี เตรียมตัวให้พร้อมรับความอร่อยแบบประหยัด เพราะโครงการ คนละครึ่งพลัส กำลังจะเริ่มใช้สิทธิ์สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วในวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ หนึ่งในแอปพลิเคชันรายใหญ่ยอดนิยมที่เข้าร่วมโครงการคือ GrabFood มีร้านอาหารให้เลือกหลากหลาย วันนี้เราจะมาเปิดขั้นตอนการสั่งอาหารผ่าน GrabFood อย่างไรให้คุ้ม
วิธีใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัส ผ่าน Grab
การสั่งอาหารผ่านสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส จะต้องเริ่มต้นจากแอปพลิเคชันเป๋าตัง และทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
1. เลือกร้านคนละครึ่งพลัส กดแถบด้านบนร้านค้าเพื่อเริ่มส่ง
2. ลิงก์ไปที่แอปฯ เป๋าตัง จากนั้นกดฟู้ดเดลิเวอรี่ (Food Delivery)
3. เลือก Grab Food
4. สั่งร้านอาหารที่ต้องการ
5. กดแจ้งเตือนเพื่อไปชำะค่าอาหาร ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายใน 5 นาที โดยแอปฯ เป๋าตังจะแสดงยอดค่าอาหารที่หักส่วนลดสิทธิ์คนละครึ่งแล้ว ตรวจสอบยอดเงินและกดยืนยันเพื่อชำระเงิน
6. ชำระค่าอาหารผ่านแอปฯ เป๋าตัง เมื่อชำระเสร็จสิ้นแล้ว ออเดอร์ใน GrabFood จะยืนยันทันที จากนั้นรอรับความอร่อยได้เลย
รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคนละครึ่งพลัส Grab
ก่อนจะเริ่มใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสผ่าน Grab หลายคนอาจจะยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ วันนี้เรารวบรวมคำถามที่พบบ่อยมาให้แล้วที่นี่
- สั่งคนละครึ่งพลัสผ่าน Grab ได้อย่างไร?
ลูกค้าต้องลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส กับรัฐให้สำเร็จ และเริ่มการสั่งซื้อบนแอปฯ เป๋าตัง ก่อน จากนั้นจึงทำตามขั้นตอนข้างต้น
สั่งคนละครึ่งพลัสผ่าน Grab ต้องชำระเงินอย่างไร?
- ลูกค้าสามารถชำระ ค่าอาหาร ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ส่วนค่าส่งและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สามารถชำระผ่านแอปฯ Grab
ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสได้ถึงเมื่อไหร่?
- สามารถใช้สิทธิ์ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสได้วันละกี่บาท?
- สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสลดค่าอาหารได้สูงสุด 200 บาท/วัน
หากออเดอร์ถูกยกเลิกจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่?
- ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าแอปเป๋าตังทันที หลังจากออเดอร์ถูกยกเลิก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พิกัดร้านค้า คนละครึ่งพลัส โรบินสันไลฟ์สไตล์-ท็อป พลาซ่า ช้อปคุ้มทั่วประเทศ
- คนละครึ่งพลัส ซื้อมือถือ-คอมได้ไหม? เปิดลิสต์สินค้าห้ามซื้อ
- เช็กสาขา โลตัส-แม็คโคร คนละครึ่งพลัส ช้อปจุใจ หมื่นร้านค้าทั่วไทย ถึง 31 ธ.ค.นี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: