การเงินเศรษฐกิจ

วิธีใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัส ผ่าน Grab ลดสูงสุด 200 บาท/วัน เตรียมอิ่มคุ้ม 7 พ.ย.นี้

92
วิธีใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัส ผ่าน Grab

เปิดขั้นตอนสั่งอาหารอร่อยเด็ดผ่าน GrabFood ง่าย ๆ ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัส ลดค่าอาหารสูงสุด 200 บาท/วัน เริ่ม 7 พ.ย. นี้ พร้อมคำถามที่พบบ่อย เช็กที่นี่

ข่าวดีสำหรับสายกินและสายดีลิเวอรี เตรียมตัวให้พร้อมรับความอร่อยแบบประหยัด เพราะโครงการ คนละครึ่งพลัส กำลังจะเริ่มใช้สิทธิ์สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วในวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ หนึ่งในแอปพลิเคชันรายใหญ่ยอดนิยมที่เข้าร่วมโครงการคือ GrabFood มีร้านอาหารให้เลือกหลากหลาย วันนี้เราจะมาเปิดขั้นตอนการสั่งอาหารผ่าน GrabFood อย่างไรให้คุ้ม

วิธีใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัส ผ่าน Grab

การสั่งอาหารผ่านสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส จะต้องเริ่มต้นจากแอปพลิเคชันเป๋าตัง และทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1. เลือกร้านคนละครึ่งพลัส กดแถบด้านบนร้านค้าเพื่อเริ่มส่ง

2. ลิงก์ไปที่แอปฯ เป๋าตัง จากนั้นกดฟู้ดเดลิเวอรี่ (Food Delivery)

3. เลือก Grab Food

4. สั่งร้านอาหารที่ต้องการ

5. กดแจ้งเตือนเพื่อไปชำะค่าอาหาร ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายใน 5 นาที โดยแอปฯ เป๋าตังจะแสดงยอดค่าอาหารที่หักส่วนลดสิทธิ์คนละครึ่งแล้ว ตรวจสอบยอดเงินและกดยืนยันเพื่อชำระเงิน

6. ชำระค่าอาหารผ่านแอปฯ เป๋าตัง เมื่อชำระเสร็จสิ้นแล้ว ออเดอร์ใน GrabFood จะยืนยันทันที จากนั้นรอรับความอร่อยได้เลย

รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคนละครึ่งพลัส Grab

ก่อนจะเริ่มใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสผ่าน Grab หลายคนอาจจะยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ วันนี้เรารวบรวมคำถามที่พบบ่อยมาให้แล้วที่นี่

  • สั่งคนละครึ่งพลัสผ่าน Grab ได้อย่างไร?

ลูกค้าต้องลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส กับรัฐให้สำเร็จ และเริ่มการสั่งซื้อบนแอปฯ เป๋าตัง ก่อน จากนั้นจึงทำตามขั้นตอนข้างต้น

สั่งคนละครึ่งพลัสผ่าน Grab ต้องชำระเงินอย่างไร?

  • ลูกค้าสามารถชำระ ค่าอาหาร ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ส่วนค่าส่งและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สามารถชำระผ่านแอปฯ Grab

ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสได้ถึงเมื่อไหร่?

  • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสได้วันละกี่บาท?

  • สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสลดค่าอาหารได้สูงสุด 200 บาท/วัน

หากออเดอร์ถูกยกเลิกจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่?

  • ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าแอปเป๋าตังทันที หลังจากออเดอร์ถูกยกเลิก
ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสผ่าน Grab
ภาพจาก : Grab
ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสผ่าน Grab - 2
ภาพจาก : Grab

92
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

