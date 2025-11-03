การเงินเศรษฐกิจ

เช็กสาขา โลตัส-แม็คโคร คนละครึ่งพลัส ช้อปจุใจ หมื่นร้านค้าทั่วไทย ถึง 31 ธ.ค.นี้

เผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 15:13 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 15:23 น.
เช็กสาขา โลตัส-แม็คโคร ทั่วประเทศกว่า 10,000 ร่วมคนละครึ่งพลัส

เช็กพิกัด โลตัส-แม็คโคร ร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส รวม 361 สาขาทั่วประเทศ กว่า 10,000 ร้านค้า ช้อปจุใจตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 68

หลังจาก โครงการคนละครึ่งพลัส เปิดให้ประชาชนเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา หลายคนเกิดข้อสงสัยว่า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่อย่าง โลตัส (Lotus’s) และ แม็คโคร (Makro) เข้าร่วมโครงการหรือไม่ ล่าสุด มีการยืนยันแล้วว่าผู้มีสิทธิ์สามารถนำสิทธิ์มาจับจ่ายซื้อสินค้าได้ แต่มีเงื่อนไขสำคัญที่ต้องรู้ โดยจำกัดเฉพาะร้านค้าเช่าและร้านค้าในศูนย์อาหารของทั้งสองห้างเท่านั้น ไม่ใช่การใช้จ่ายในโซนซูเปอร์มาร์เก็ตหรือส่วนขายหลัก

ส่องเงื่อนไข รู้ก่อนใช้สิทธิ์ในโลตัส-แม็คโคร

สำหรับร้านค้าที่ใช้สิทธิ์ได้ คือ ร้านค้าเช่า (Tenant) และร้านค้าในศูนย์อาหาร (Food Court) ภายในโลตัสและแม็คโครที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะมีป้ายแสดงการรับสิทธิ์อยู่ด้านหน้า แต่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในโซนซูเปอร์มาร์เก็ตหรือส่วนขายสินค้าหลักของโลตัสและแม็คโครได้ ใช้จ่ายได้ตั้งแต่ วันนี้ 3 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2568 กว่า 10,000 ร้านค้า ภายใน 361 สาขาที่ร่วมรายการ ครอบคลุมทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป

เช็กพิกัดโลตัส 253 สาขาที่ร่วมรายการ

1 ซีคอน
2 มหาชัย
3 ขอนแก่น1
4 พัทยาใต้
5 สระบุรี
6 พิษณุโลก
7 สุพรรณบุรี
8 นครศรีธรรมราช
9 พระราม 2
10 มีนบุรี
11 เชียงใหม่ หางดง
12 สุขาภิบาล1
13 สุราษฎร์ธานี
14 อยุธยา
15 ฟอร์จูน ทาวน์
16 ศรีนครินทร์
17 ภูเก็ต
18 รามอินทรา
19 บางแค
20 พระราม4
21 แจ้งวัฒนะ
22 สุขุมวิท 50
23 หลักสี่
24 โคราช1
25 ชลบุรี
26 อุบลราชธานี
27 รัตนาธิเบศร์
28 พระราม 3
29 อุดรธานี
30 ประชาชื่น
31 หาดใหญ่
32 บางนา-ตราด
33 พัทยาเหนือ
34 เชียงใหม่-คำเที่ยง
35 ตรัง
36 บางปะกอก
37 รังสิต
38 บางกะปิ
39 ระยอง
40 ลาดพร้าว
41 สมุย
42 กาญจนบุรี
43 นครปฐม
44 จันทบุรี
45 บางใหญ่
46 หนองคาย
47 ราชบุรี
48 จรัญสนิทวงศ์
49 พระราม1
50 รังสิตนครนายก
51 วังหิน
52 ปทุมธานี
53 ชัยภูมิ
54 บางพลี
55 บ้านฟ้าลำลูกกา
56 ลพบุรี อินน์
57 รังสิตคลอง7
58 สามพราน
59 นวนคร
60 ซิตี้พาร์ค บางพลี
61 ฝาง
62 นครชัยศรี
63 กระบี่
64 บางปู
65 ปากช่อง
66 บางปะอิน
67 ปิ่นเกล้า
68 นวนคร
69 ศาลายา
70 บ้านฉาง
71 เสนา
72 เพชรบูรณ์
73 สิงห์บุรี
74 ระนอง
75 ศรีสะเกษ
76 ทุ่งสง
77 บ้านโป่ง
78 ปราณบุรี
79 พัทลุง
80 แหลมฉบัง
81 ลำลูกกาคลอง 2
82 ละไม 5082
83 อมตะนคร
84 นาดี
85 สตูล
86 อรัญประเทศ
87 สุขาภิบาล 3
88 ชุมพร
89 เลย 2
90 บ่อวิน
91 ชุมแพ
92 กาฬสินธุ์
93 ตราด
94 หาดใหญ่
95 ถลาง
96 ตาก
97 โคราช2
98 ขอนแก่น2
99 ท่ายาง
100 ปราจีนบุรี
101 ไชยา
102 บ้านบึง
103 วารินชำราบ
104 นครอินทร์
105 หนองเรือ
106 สะเดา
107 กุมภวาปี
108 เสริมไทยมหาสารคาม
109 หนองบัวลำภู
110 พิษณุโลก-ท่าทอง
111 แม่สอด
112 พัฒนาการ
113 นครสวรรค์
114 บางปะกง
115 เชียงของ
116 รวมโชค
117 แกลง
118 เวียงสระ
119 บัวใหญ่
120 สงขลา
121 ฉลอง
122 หล่มสัก
123 โรจนะ
124 The walk
125 นครนายก
126 แม่ขรี
127 มหาชัย2
128 จะนะ
129 บางเลน
130 คลองหลวง
131 สังขะ
132 จันดี
133 สิชล
134 ปราสาท
135 ท่าตูม
136 จัตุรัส
137 เชียงยืน
138 บึงสามพัน
139 แก้งคร้อ
140 ตาคลี
141 โชคชัย
142 พิมาย
143 สตึก
144 พยัคฆภูมิพิสัย
145 นิคมพัฒนา
146 จอหอ
147 นางรอง
148 หนองฉาง
149 กุฉินารายณ์
150 ยโสธร
151 ประโคนชัย
152 ลำปลายมาศ
153 ปักธงชัย
154 ด่านขุนทด
155 บ้านตาขุน
156 ท่าหลวง
157 โกสุมพิสัย
158 โพนทอง
159 อู่ทอง
160 สมเด็จ
161 พนัสนิคม
162 บางกรวย-ไทรน้อย
163 พิบูลมังสาหาร
164 ประทาย
165 โนนไทย
166 อู่ตะเภา
167 มาบตาพุด
168 บรบือ
169 บ้านสวน
170 จอมทอง
171 อ่างทอง
172 วาปีปทุม
173 ศรีเทพ
174 องครักษ์
175 บางกะดี
176 สมุทรปราการ
177 ลาดกระบัง
178 แก่งคอย
179 บางบ่อ
180 ชะอำ
181 เลียบคลองสอง
182 ติวานนท์ – ปากเกร็ด
183 นอร์ธราชพฤกษ์
184 สีคิ้ว
185 ยะลา
186 ลำนารายณ์
187 ร้อยเอ็ด
188 อุตรดิตถ์
189 แพร่
190 ลำปาง
191 ชัยนาท
192 มุกดาหาร
193 น่าน
194 สุรินทร์
195 นครพนม
196 สมุทรสงคราม
197 สกลนคร
198 แม่สาย
199 พะเยา
200 สัตหีบ
201 สว่างแดนดิน
202 ท่าศาลา
203 ท่าบ่อ
204 เดชอุดม
205 แม่จัน
206 ศรีมหาโพธิ
207 กันทรลักษ์
208 สามชุก
209 พนมสารคาม
210 เชียงคำ
211 กำแพงแสน
212 ธาตุพนม
213 หลังสวน
214 ขุขันธ์
215 อุทุมพรพิสัย
216 กระทุ่มแบน
217 หนองจอก
218 ประจวบ
219 ขาณุวรลักษบุรี
220 บึงกาฬ
221 กบินทร์บุรี
222 พงษ์เพชร
223 ไชน่าทาวน์
224 พนัสนิคม
225 บ้านแพ้ว
226 ปากเกร็ด
227 พล
228 บ้านเพ
229 ตระการพืชผล
230 โคกสำโรง
231 บ้านผือ
232 พระนั่งเกล้า
233 เลิงนกทา
234 ยูดีทาวน์
235 บางน้ำเปรี้ยว
236 บางบัวทอง
237 ป่าติ้ว
238 กุดชุม
239 พานทอง
240 ประชาอุทิศ
241 จอมเทียน
242 น้ำพอง
243 วังน้ำเย็น
244 กันทรารมย์
245 บุญฑริก
246 เซกา
247 อ่อนนุช 80
248 จรัญสนิทวงศ์ 15
249 สุทธิสาร
250 ประชาอุทิศ 90
251 สุขุมวิทพัทยา 53
252 โลตัสมอลล์ แม็คโคร ชัยนาท
253 โลตัสมอลล์ แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์

โลตัสเข้าร่วมคนละครึ่งพลัส
ภาพจาก : corporate.lotuss

สาขาแม็คโคร 108 ที่ร่วมรายการ

1 นครราชสีมา1
2 รังสิต
3 อุดรธานี
4 ขอนแก่น
5 อุบลราชธานี
6 ศรีสะเกษ
7 กาญจนบุรี
8 ลพบุรี
9 หนองคาย
10 เพชรบูรณ์
11 มุกดาหาร
12 ชุมแพ
13 นครพนม
14 บึงกาฬ
15 ปากช่อง
16 ระนอง
17 วารินชำราบ
18 นครราชสีมา3
19 อุดรธานี 2 (บ้านเลื่อม)
20 ขอนแก่น 3 (บ้านโนนม่วง)
21 สงขลา
22 จอหอ
23 โลตัสมอลล์ แม็คโคร ชัยนาท
24 แจ้งวัฒนะ
25 พัทยา
26 ลาดพร้าว
27 ศรีนครินทร์1
28 ชลบุรี
29 เชียงใหม่1
30 สุราษฎร์ธานี
31 ระยอง
32 นครสวรรค์
33 แม็คโครจรัญสนิทวงศ์
34 นครปฐม
35 สุรินทร์
36 นครศรีธรรมราช
37 เชียงราย
38 สุพรรณบุรี
39 ภูเก็ต
40 ร้อยเอ็ด
41 ตรัง
42 สระแก้ว
43 เกาะสมุย
44 บุรีรัมย์
45 ลำพูน
46 ฉะเชิงเทรา
47 ชุมพร
48 พัทยา
49 กำแพงเพชร
50 ราชบุรี
51 ราชบุรี
52 แม่ริม
53 ลำปาง
54 หัวหิน
55 คลองหลวง
56 เลย
57 บางพลี
58 สตูล
59 ตราด
60 แม่สาย
61 ศาลายา
62 พัทลุง
63 แม่สอด
64 ถลาง
65 ละไม
66 ละไม
67 มหาสารคาม
68 ฝาง
69 นครนายก
70 นครอินทร์
71 บ้านเพ
72 ศรีนครินทร์ 2
73 พะเยา
74 พิษณุโลก2
75 แพร่
76 นครราชสีมา2
77 อ่าวนาง
78 หนองบัวลำภู
79 หนองจอก
80 พิษณุโลก 1
81 ประจวบคีรีขันธ์
82 สิงห์บุรี
83 บางบัวทอง
84 กาฬสินธุ์
85 กาฬสินธุ์
86 อุดมสุข
87 พิจิตร
88 สาขาประชาอุทิศ
89 ประชาอุทิศ
90 นวมินทร์ 70
91 ชะอำ
92 อ่อนนุช
93 สุขสวัสดิ์
94 บ่อวิน
95 สัตหีบ
96 บางคอแหลม
97 เหม่งจ๋าย
98 ถนนจันทน์
99 ประดิษฐ์มนูธรรม
100 อุตรดิตถ์
101 เมืองทอง
102 เลียบคลอง2
103 สนามบินน้ำ
104 ปิ่นเกล้า
105 เชียงใหม่ (จอมทอง)
106 พังงา
107 โลตัสมอลล์แม็คโครสาทร
108 แม็คโครโลตัสมอลล์อำนาจเจริญ

ข้อมูลจาก : corporate.lotuss

