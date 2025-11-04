ปริศนา น้องมิ้นต์ สาววัย 28 จบชีวิตที่เขมร ข้อความสุดท้ายส่งหาแฟน “เงินเก็บหายหมด”
ตามต่อคดี น้องมิ้นต์ สาววัย 28 ปี ผูกคอจบชีวิตตัวเองที่ประเทศกัมพูชา สามีเผยข้อความสุดท้าย ก่อนแฟนสาวลาโลก ชี้ผู้ตายเงินเก็บหายหมด ก่อนตัดพ้อชีวิตไม่ได้กลับมาลอยกระทงกับลูก
กรณีศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน (IMF) แจ้งเหตุเสียชีวิตของหญิงไทยผูกคอเสียชีวิต ภายในห้องพักแห่งหนึ่งของเมืองปอยเปต จ.บ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ประเทศกัมพูชา โดยหญิงคนดังกล่าวผูกคอกับหน้าต่างห้องพักแต่ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นการผูกคอเสียชีวิตเองหรือฆาตกรรม
เบื้องต้นทราบชื่อ น.ส.สุธาทิพย์ (สงวนนามสกุล) หรือ “มินต์” อายุ 28 ปี บ้านเกิดอยู่ที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายสมพงษ์ อายุ 32 ปี สามีของผู้เสียชีวิต และน.ส.ส้ม อายุ 78 ปี ย่าของผู้เสียชีวิตซึ่งทั้งสองเดินทางติดต่อขอศพที่ด่านชายแดนไทย-กัมพูชา อ.อรัญประเท จ.สระแก้ว ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (3 พ.ย.) แต่ได้รับแจ้งว่า ร่างของน.ส.สุธาทิพย์ ถูกนำไปผ่าชันสูตรที่รพ. ในเมืองปอยเปต หากผ่าชันสูตรเสร็จสิ้นแล้วจะติดต่อให้ญาติมาดำเนินการอีกครั้ง
นายสมพงษ์ สามีผู้ตายกล่าวด้วยความจุกอกว่า ภรรยาไปทำงานเป็นพีอาร์ (PR) สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเมืองปอยเปต โดยเดินทางเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เดินทางไปเมื่อ 15 ต.ค.68 สัญญาจะกลับมาลอยกระทงกับลูกสาววัย 3 ขวบ ในวันที่ 5 พ.ย.นี้
นายสมพงษ์ยังบอกด้วยว่า ภรรยาตนเองนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่อยู่ที่ไทย ส่วนสาเหตุที่ต้องเดินทางไปทำงานต่างแดนนั้น เพราะปัญหาหนี้สินภรรยาจึงตัดสินใจเดินทางไปทำงาน เก็บเงินมาใช้หนี้และส่งเงินกลับมาเลี้ยงลูกสาว
อย่างไรก็ตามสาเหตุของการเสียชีวิตด้วยการผูกคอนั้น สามีของน้องมิ้นต์และย่าของผู้ตายไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต เพราะทราบดีว่าผู้ตายป่วยด้วยอาการซึมเศร้าอยู่ก่อน โดยข้อความสุดท้ายที่ได้คุยกัน ภรรยา (น้องมิ้นต์) ส่งข้อความทักมาบอกว่า เธอบังเอิญไปดื่มเหล้าจนเมามายแล้วต่อมาเงินที่เก็บไว้ทั้งหมดซึ่งเตรียมสำรองไว้เดินทางกลับไทยหาลูกสาวได้หายไปทั้งหมด
ภรรยาบ่นตัดพ้อชีวิต “ทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้” จากนั้น นายสมพงษ์ระบุว่า ตนไม่สามารถติดต่อกับภรรยาได้อีกเลยกระทั่งมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาว่า น้องมิ้นต์ผูกคอเสียชีวิตที่ฝั่งกัมพูชา ทั้งนี้สิ่งที่อยากร้องขอตอนนี้คืออยากนำร่างของภรรยากลับมาที่เมืองไทยให้ได้เร็วที่สุด เพราะเมื่อวานนี้ไปติดต่อขอรับร่างแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการชันสูตรที่กัมพูชา.
อ่านข่าวอาชญากรรมประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ได้ที่นี่
- เกาหลีใต้เผยผลชันสูตร ศพน.ศ.ที่เสียชีวิตในกัมพูชา ไม่พบร่องรอยถูกตัดอวัยวะภายใน
- กัมพูชา แถลงปม เชฟไทยเสียชีวิต โต้ไม่ได้ถูกโรงพยาบาลปฏิเสธ
- เปิดสาเหตุการเสียชีวิต น้องใบหม่อน หญิงไทยพลัตตกอาคารในปอยเปต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: