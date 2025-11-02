เปิดสาเหตุการเสียชีวิต “น้องใบหม่อน” หญิงไทยพลัตตกอาคารในปอยเปต
เปิดสาเหตุการเสียชีวิต “น้องใบหม่อน” หญิงไทยพลัตตกอาคารในปอยเปต ด้านแม่เชื่อถูกฆาตกรรม ยืนยันไม่มีสารเสพติดในร่างกาย
จากกรณีที่ น.ส.กนกวรรณ ฉลวยแสง หรือ น้องใบหม่อน หญิงไทยที่ถูกพบว่าพลัดตกเสียชีวิต ในปอยเปต ประเทศกัมพูชา ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พลตำรวจตรีวิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยผลการชันสูตรน้องใบหม่อน ในเบื้องต้นว่า สาเหตุการเสียชีวิต เกิดจากมีอาการบาดเจ็บที่กระดูกแขนและขาหัก กระดูกซี่โครงหักจากการกระทบกระแทกกับของแข็งอย่างแรง ซึ่งเข้ากันได้กับการตกจากที่สูง ส่วนผลการชันสูตรอย่างละเอียดยังต้องรอรายงานผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
ขณะที่ น.ส.วรรณา ฉลวยแสง อายุ 55 ปี แม่ของน้องใบหม่อน ให้สัมภาษณ์ว่า น้องใบหม่อนหวงตุ๊กตาเป็นอย่างมากไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้หรือถ่ายภาพ และขอให้แก้ข่าวเรื่องที่น้องถูกใส่ร้ายในข่าวว่าเสพยาเสพติด จริงๆ แล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่อย่างใด โดยผลชันสูตรก็ยืนยันว่าไม่มีสารเสพติดในร่างกาย ก็อยากจะขอความเป็นธรรมในส่วนนี้ให้น้องใบหม่อนด้วย
ด้านนายจารุวัฒน์ จิณห์มรรคา รองประธานกรรมการมูลนิธิอิมมานูเอล กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้นนั้นได้พูดคุยกับแม่น้องใบหม่อน และเชื่อว่าน้องใบหม่อนถูกฆาตกรรม โดยถูกแก๊งสแกมเมอร์ลวงไปและขังไว้ ก่อนจะใช้โทรศัพท์น้องใบหม่อนมาหลอกแม่เพื่อขอเงิน 20,000 บาท โดยแม่โอนให้ 12,000 บาท ซึ่งแม่มาจับพิรุธได้หลังจากติดต่อน้องไม่ได้
“เรื่องการถูกหลอกเราได้ไปดูข้อมูลที่คอนโดมิเนียมที่น้องอาศัย ซึ่งพบว่าค้างชำระ 2 เดือน รวมถึงแชตข้อความที่น้องส่งข้อความหาแม่ในโทรศัพท์ โดยแม่พยายามติดต่อหาน้องมาโดยตลอด ก่อนจะดูข้อความแล้วเป็นคนอื่นส่งข้อความมาซึ่งแปลกไปจากการใช้คำพูดของลูกสาว ซึ่งมั่นใจว่าถูกฆาตกรรมอย่างแน่นอน ทั้งมีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ เขียนข้อความแคปชั่นในไลน์ก็มีความผิดปกติ โดยแม่จะสนิทกับลูกสาวมากแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกัน มีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันตลอด ซึ่งน้องใบหม่อนไม่เคยทำลักษณะแบบนี้ ขณะนี้ได้ประสานกับทางตำรวจในการสืบสวนสอบสวนดำเนินการต่อ ซึ่งทางตำรวจรับปากว่าจะจัดการให้เด็ดขาด ก่อนที่แม่จะร้องไห้ขอความเป็นธรรมให้น้อง โดยไม่อยากจะพูดอะไรแล้ว อยากบอกใบหม่อนว่าแม่รักลูกมาก”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พบคนไทยเสียชีวิตอีกแล้ว ตกตึกในปอยเปต เจ้าหน้าที่เร่งหาข้อมูลผู้ตาย
- เชฟมีน ร่างกลับถึงไทยแล้ว พี่สาวติดใจการตาย รับมีหมายจับมาบ้านจริง
- เกาหลีใต้ เอาจริง สั่งห้ามไป “ปอยเปต” ใครละเมิด โดนกฎหมายลงโทษ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: