เปิดภาพ น้องวานิลลา สกาย ลูกสาว ปุ้มปุ้ย-กวินท์ ตากลมแก้มยุ้ย น่ารักเกินต้าน

เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 13:39 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 13:39 น.
ปุ้มปุ้ย-กวินท์ เปิดหน้าลูกสาว น้องวานิลลา สกาย ครั้งแรก

เซอร์ไพรส์ที่แรก ปุ้มปุ้ย-กวินท์ เปิดตัวลูกสาวคนเล็ก ‘น้องวานิลลา สกาย’ ในงานเปิดร้านใหม่ แฟน ๆ แห่ชมหนูน้อยวัย 5 เดือน ตากลมโตแก้มยุ้ยน่ารัก แม่ยกให้เป็น CEO สาวของร้าน

เป็นการเปิดตัวที่ทำเอาแฟน ๆ แห่กดไลก์และคอมเมนต์ชมความน่ารักกันสนั่นโซเชียล สำหรับครอบครัวของ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา และนักร้องหนุ่ม กวินท์ ดูวาล ได้ถือฤกษ์ดีเปิดตัวธุรกิจใหม่ Vanilla Salon & Spa พร้อมกับเผยโฉมหน้าของลูกสาวคนเล็ก น้องวานิลลา สกาย (Vanilla Sky) ให้ชาวเน็ตได้เห็นกันอย่างเป็นทางการครั้งแรก

ก่อนหน้านี้ ปุ้มปุ้ยและกวินท์ยังไม่เคยเปิดเผยใบหน้าของลูกสาวคนเล็กแบบชัด ๆ แต่จะมีการเผยภาพให้เห็นลูกสาวคนสวยที่อยู่พร้อมหน้าครอบครัว โดยจะเห็นแค่มุมข้างของหน้าหรือหลังเท่านั้น แต่ในงานเปิดตัวธุรกิจร้านเสริมสวยความงาม ทั้งคู่ได้น้องวานิลลา สกายมาปรากฏตัวด้วย ลูกสาวคนเล็กในวัย 5 เดือน มีใบหน้าที่น่ารัก ตากลมโตใสแป๋ว และแก้มยุ้ยน่าเอ็นดู จนใครเห็นเป็นต้องหลงรัก

น้องวนิลา ลูกสาวปุ้มปุ้ย
ภาพจาก Instagram : pantipa.a

ปุ้มปุ้ยได้โพสต์ภาพลูกสาว ผ่านอินสตาแกรม pantipa.a พร้อมระบุแคปชั่นสุดภูมิในว่า “เปิดตัว CEO สาว วัย 5 เดือน เจ้าของ @vanillasalon.bkk ร้านนี้เกิดจากความเชื่อว่า ความสวยไม่ใช่เรื่องต้องพยายาม แต่แค่กลับมาดูแลตัวเอง ด้วยความอ่อนโยนและความตั้งใจ

ปุ้ยอยากสร้างพื้นที่เล็ก ๆ ที่ทุกคนจะได้พัก ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เพศไหน หรืออายุเท่าไร การดูแลตัวเองไม่ใช่ความฟุ่มเฟือย แต่มันคือความสุขเล็ก ๆ ที่เราควรได้รับเสมอ

ชื่อ Vanilla มาจากชื่อลูกสาวของปุ้ย นั่นหมายความว่าทุกท่านที่ก้าวเข้ามาในร้านนี้ คือคนที่เราตั้งใจจะดูแล ด้วยความใส่ใจ และจริงใจที่สุด”

ปุ้มปุ้ยอุ้มน้องวานิลลา สกาย
ภาพจาก Instagram : pantipa.a
ปุ้มปุ้ยอุ้มน้องวานิลลา สกาย -1
ภาพจาก Instagram : pantipa.a
ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา
ภาพจาก Instagram : pantipa.a
น้องวานิลลา สกาย ลูกสาว ปุ้มปุ้ย-กวินท์
ภาพจาก Instagram : pantipa.a
ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา และ กวินท์ ดูวาล
ภาพจาก Instagram : pantipa.a
ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา และ กวินท์ ดูวาล-2
ภาพจาก Instagram : pantipa.a
เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 13:39 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 13:39 น.
