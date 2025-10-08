กัมพูชา แถลงปม เชฟไทยเสียชีวิต โต้ไม่ได้ถูกโรงพยาบาลปฏิเสธ
กัมพูชา แถลงปม เชฟไทยเสียชีวิต โต้ไม่ได้ถูกโรงพยาบาลปฏิเสธ ระบุเสียชีวิตเพราะหัวใจวาย ยืนยันแพทย์กัมพูชาไม่เลือกปฏิบัติ
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน โพสต์ข้อความญาติตามหา นายเมธาชาญ หรือ มีน ยอแสง อายุ 24 ปี ชาว อ.พระพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเคยเป็นเชฟบนเรือ อยู่ในสภาพเร่รอนนอนอยู่หน้าอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในประเทศกัมพูชา ซึ่งทางโรงพยาบาลในกัมพูชาปฏิเสธที่จะรักษา และมีรายงานว่าเชฟหนุ่มคนดังกล่าวเสียชีวิตไปแล้วนั้น
ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขของประเทศกัมพูชา ได้แถลงถึงประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่า “ขอชี้แจงต่อประชาชนชาวกัมพูชาและนานาชาติให้ทราบว่า ข้อมูลข่าวสารที่สื่อมวลชนและเครือข่ายสังคมออนไลน์บางแห่งได้เผยแพร่ว่า “เชฟชาวไทยเสียชีวิตหลังจากโรงพยาบาลในพื้นที่ปฏิเสธการรักษา” นั้น ไม่เป็นความจริง
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจและผลการชันสูตรศพ พบว่า ชายชาวไทยรายดังกล่าวเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวาย โดยไม่ได้มารับบริการรักษาพยาบาล และไม่ได้ถูกโรงพยาบาลในพื้นที่ปฏิเสธการรักษาแต่อย่างใดก่อนเสียชีวิต
กระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ขอปฏิเสธและยืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิง ต่อข่าวลือที่กล่าวถึงการเสียชีวิตของชายชาวไทยอายุ 24 ปี จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเกิดเหตุในหมู่บ้านกบาลสะพาน 1 แขวงออจรูว์ เมืองปอยเปต จังหวัดบันทายมีชัย
การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อเกียรติและศักดิ์ศรีของบุคลากรทางการแพทย์กัมพูชา รวมทั้งสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในอดีตที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ของกัมพูชาทุกระดับ ได้ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ในการช่วยชีวิตและดูแลรักษาผู้ป่วยโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อทางการเมืองใด ๆ
กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ที่ไม่มีใครถูกทอดทิ้งโดยไม่ได้รับบริการทางการแพทย์”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดภาพสุดท้าย เชฟหนุ่ม ใส่กางเกงตัวเดียวเดินไปขอเจ้าหน้าที่กลับไทย
- เตรียมรับร่าง “เชฟไทย” กลับจากกัมพูชาวันนี้ พบมีหมายจับติดตัว 2 คดี
- เปิดคำพูดประโยคสุดท้ายสุดเศร้า เชฟไทยพูดกับพี่สาว ก่อนเสียชีวิตในเขมร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: