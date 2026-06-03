สาวแสบ หนีค่าเช่าห้อง 2 เดือน ทิ้งหมา-กองขยะล้นห้อง ให้ดูต่างหน้า
นายหน้าอสังหาฯ ลมแทบจับ! หลังเปิดห้องสาวสวย เจอขยะท่วม แถมทิ้งสุนัขหิวโซไว้ดูต่างหน้า ก่อนหลบหนี เหตุค้างค่าเช่าร่วม 2 เดือน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีน เมื่อนายหน้าอสังหาริมทรัพย์รายหนึ่ง ได้เข้าตรวจสภาพห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ หลังได้รับข้อมูลว่า ผู้เช่าหญิงค้างค่าเช่ามานานถึง 2 เดือน
เมื่อนายหน้าเปิดห้องเข้าไปแทบจะกลั้นอาเจียนเอาไว้ไม่อยู่ เพราะสภาพที่เห็นนั้นคือ กองขยะขนาดมหึมา ถูกทิ้งเกลี้ยงไปทั่วบริเวณภายในห้องจนแทบไม่มีที่ยืน แถมส่งกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้ง ทางนายหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องนั้นถึงขั้นอุทานออกมาว่า “กลิ่นเหม็นเหมือนนรก”
นอกจากกองขยะที่เต็มทุกตารางนิ้วของห้องเช่าแห่งนี้ ยังพบกับ สุนัขพันธุ์อลาสกัน มาลามิวต์ 1 ตัว ถูกทิ้งให้อยู่ในห้อง สภาพผอมโซจากการขาดอาหารหลายวัน นายหน้าเปิดเผยว่า ผู้เช่าหญิงรายนี้ภายนอกดูแต่งตัวดีมาก จึงไม่คาดคิดว่าจะใช้ชีวิตได้สกปรกถึงขนาดนี้
ความคืบหน้าล่าสุด สุนัขตัวดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือและนำไปตรวจสุขภาพแล้ว โดยพบว่าไม่มีอาการป่วยร้ายแรงและเตรียมส่งต่อให้ผู้อุปการะคนใหม่ที่พร้อมรับมันไปดูแลต่ออย่างอบอุ่น ส่วนค่าประกันความเสียหาย นายหน้าระบุว่าไม่เพียงพอต่อค่าทำความสะอาดห้องแน่นอน
เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในจีน โดยก่อนหน้านี้มีรายงานคดีลักษณะเดียวกัน ทั้งกรณีสตรีมเมอร์สาวที่กุ้ยหลินทำลายข้าวของจนพังพินาศ และกรณีที่นครฉงชิ่งที่พบซากแมวตายภายในห้อง ซึ่งกระตุ้นให้ชาวเน็ตเรียกร้องให้ทางการจีนบังคับใช้มาตรการจัดการกับผู้เช่าที่ขาดจิตสำนึกให้เข้มงวดมากขึ้น
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อ้างอิงจาก : scmp
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