ข่าวต่างประเทศ

สาวแสบ หนีค่าเช่าห้อง 2 เดือน ทิ้งหมา-กองขยะล้นห้อง ให้ดูต่างหน้า

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 17:29 น.
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นายหน้าอสังหาฯ ลมแทบจับ! หลังเปิดห้องสาวสวย เจอขยะท่วม แถมทิ้งสุนัขหิวโซไว้ดูต่างหน้า ก่อนหลบหนี เหตุค้างค่าเช่าร่วม 2 เดือน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีน เมื่อนายหน้าอสังหาริมทรัพย์รายหนึ่ง ได้เข้าตรวจสภาพห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ หลังได้รับข้อมูลว่า ผู้เช่าหญิงค้างค่าเช่ามานานถึง 2 เดือน

เมื่อนายหน้าเปิดห้องเข้าไปแทบจะกลั้นอาเจียนเอาไว้ไม่อยู่ เพราะสภาพที่เห็นนั้นคือ กองขยะขนาดมหึมา ถูกทิ้งเกลี้ยงไปทั่วบริเวณภายในห้องจนแทบไม่มีที่ยืน แถมส่งกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้ง ทางนายหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องนั้นถึงขั้นอุทานออกมาว่า “กลิ่นเหม็นเหมือนนรก”

นอกจากกองขยะที่เต็มทุกตารางนิ้วของห้องเช่าแห่งนี้ ยังพบกับ สุนัขพันธุ์อลาสกัน มาลามิวต์ 1 ตัว ถูกทิ้งให้อยู่ในห้อง สภาพผอมโซจากการขาดอาหารหลายวัน นายหน้าเปิดเผยว่า ผู้เช่าหญิงรายนี้ภายนอกดูแต่งตัวดีมาก จึงไม่คาดคิดว่าจะใช้ชีวิตได้สกปรกถึงขนาดนี้

สาวสวยหนีค่าเช่าห้อง 2 เดือน ทิ้งหมา-กอ งขยะล้นห้อง ให้ดูต่างหน้า-2

ความคืบหน้าล่าสุด สุนัขตัวดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือและนำไปตรวจสุขภาพแล้ว โดยพบว่าไม่มีอาการป่วยร้ายแรงและเตรียมส่งต่อให้ผู้อุปการะคนใหม่ที่พร้อมรับมันไปดูแลต่ออย่างอบอุ่น ส่วนค่าประกันความเสียหาย นายหน้าระบุว่าไม่เพียงพอต่อค่าทำความสะอาดห้องแน่นอน

เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในจีน โดยก่อนหน้านี้มีรายงานคดีลักษณะเดียวกัน ทั้งกรณีสตรีมเมอร์สาวที่กุ้ยหลินทำลายข้าวของจนพังพินาศ และกรณีที่นครฉงชิ่งที่พบซากแมวตายภายในห้อง ซึ่งกระตุ้นให้ชาวเน็ตเรียกร้องให้ทางการจีนบังคับใช้มาตรการจัดการกับผู้เช่าที่ขาดจิตสำนึกให้เข้มงวดมากขึ้น

สาวสวยหนีค่าเช่าห้อง 2 เดือน ทิ้งหมา-กอ งขยะล้นห้อง ให้ดูต่างหน้า-1

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อ้างอิงจาก : scmp

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ข่าวต่างประเทศ

สาวแสบ หนีค่าเช่าห้อง 2 เดือน ทิ้งหมา-กองขยะล้นห้อง ให้ดูต่างหน้า

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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