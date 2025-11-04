เปิดฐานปฏิบัติการใหม่ “อินทุมาน” สดุดี ส.อ. จิรายุส ผู้สละชีพพิชิตภูมะเขือ
ตั้งชื่อฐานปฏิบัติการบนยอดภูมะเขือ เพื่อรำลึก “ส.อ. จิรายุส อินทุมาน” สังกัดกองพันจู่โจม ที่เสียชีวิตขณะเข้าตีที่หมาย ยิงปะทะฝ่ายกัมพูชา
เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ได้โพสต์รายงานว่า กองทัพได้ตั้งฐานปฏิบัติการแห่งใหม่บนยอดภูมะเขือ โดยใช้ชื่อว่า ฐานปฏิบัติการอินทุมาน
การตั้งชื่อฐานในครั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึง ส.อ. จิรายุส อินทุมาน สังกัดกองพันจู่โจม ซึ่งสละชีวิตในภารกิจเข้าตีที่หมายยอดภูมะเขือ
เพจ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ได้เล่าย้อนถึงวีรกรรมของ ส.อ. จิรายุส ว่า เมื่อเช้าวันที่ 25 กรกฎาคม กองร้อยจู่โจมได้รับคำสั่งให้เข้าตีที่หมายยอดภูมะเขือ
ส.อ. จิรายุส อินทุมาน ซึ่งเป็นนายสิบทำลาย หมวดจู่โจมที่ 1 ได้รับภารกิจในการทำลายเสาสัญญาณ สะพาน และกระเช้า และได้ร่วมทีมเข้าตีที่หมาย
ในระหว่างการเข้าตี เกิดการปะทะกับปืนเล็กของฝ่ายกัมพูชา ส.อ. จิรายุสฯ ได้ทำการยิงตอบโต้ และเมื่อทีมที่ 2 วางตัวเป็นฐานยิงสนับสนุน ส.อ. จิรายุสฯ จึงได้ลุกขึ้นโผไปข้างหน้าเพื่อวางตัวเป็นฐานยิงใหม่
ทันใดนั้น ฝ่ายกัมพูชาได้ยิงปืนเล็กสวนออกมา กระสุนถูก ส.อ. จิรายุสฯ จนล้มลงต่อหน้าเพื่อนร่วมทีม และเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที
ทางเพจฯ ได้ระบุข้อความว่า “เพื่อนของเราสละชีวิต เพื่อพิชิตภูมะเขือ” และชื่อของฐานปฏิบัติการอินทุมาน จะเป็นเกียรติประวัติ สดุดี แด่นักรบผู้กล้าที่ยอมสละชีพเพื่อพิชิตภูมะเขือแห่งนี้ไว้ตลอดกาล
