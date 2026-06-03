ข่าวต่างประเทศ

คนญี่ปุ่นเดือด นทท.อินเดีย พกอาหารล้อมวงกิน ในโตเกียวดิสนีย์ ทั้งที่มีกฎห้าม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 22:15 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 13:27 น.
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คนญี่ปุ่นเดือด นทท.อินเดีย พกอาหารล้อมวงกิน ในโตเกียวดิสนีย์ ทั้งที่มีกฎห้าม

ชาวเน็ตญี่ปุ่นเดือด! จวกยับกลุ่มนักท่องเที่ยวพกอาหารจากภายนอกเข้ามา นั่งล้อมวงกินอาหาร ในโตเกียวดิสนีย์ซี ทั้งที่มีกฎห้ามชัดเจน

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ของญี่ปุ่น บัญชีผู้ใช้เอ็กซ์โพสต์ภาพ เผยให้เห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั่งล้อมวงรับประทานอาหารบนพื้นภายในโตเกียวดิสนีย์ซี กลุ่มคนคาดว่าเป็นชาวอินเดีย นำของกินจากภายนอกเข้ามาปิกนิกขวางทางเดินในพื้นที่สวนสนุก

เจ้าของโพสต์ตำหนิพฤติกรรมอย่างรุนแรง สวนสนุกมีกฎห้ามนำของกินจากภายนอกเข้ามา ถือเป็นการละเมิดข้อบังคับ ขาดมารยาทอย่างมาก

โตเกียวดิสนีย์ซีมีกฎขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวไม่ให้นำอาหารกับเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามารับประทานด้านในพื้นที่สวนสนุก นักท่องเที่ยวสามารถพกขวดน้ำดื่มเข้ามาได้ ส่วนอาหารที่นำมาเองสามารถเก็บไว้ในกระเป๋าหรือภาชนะที่มิดชิดระหว่างเดินเที่ยวเล่น หากต้องการรับประทานอาหารที่นำมาเอง ทางสวนสนุกจัดเตรียมพื้นที่ปิกนิกพร้อมโต๊ะเก้าอี้ไว้ให้บริการบริเวณด้านนอกประตูทางเข้า

ข้อยกเว้นมีเพียงผู้ที่มีอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง หรือเด็กทารกที่ต้องรับประทานอาหารเสริมเท่านั้นที่สามารถนำอาหารเข้ามาทานในร้านของสวนสนุกได้ โดยผู้ที่เดินทางมาด้วยกันจะต้องสั่งอาหารจากทางร้าน

ภายในโตเกียวดิสนีย์ซีมีร้านอาหารให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบบริการที่โต๊ะ จุดสั่งอาหารที่เคาน์เตอร์ ซุ้มขายขนมทานเล่น ไฮไลต์เด่นคือป๊อปคอร์นหลากรสชาติ เช่น กุ้งกระเทียม แกงกะหรี่ บลูเบอร์รี ช็อกโกแลตนม นอกจากนี้ยังมีอาหารอิตาเลียน พิซซ่า พาสต้า อาหารจีน แกงกะหรี่สไตล์อาหรับ แซนด์วิชคอร์นบีฟชีส ขนมอบ ไอศกรีม สวนสนุกยังมีเมนูอาหารแบบ Plant-based รวมถึงเมนูสำหรับคนแพ้อาหารคอยให้บริการในหลายร้านอาหาร

โพสต์ต้นทางมียอดเข้าชมทะลุหลักล้านวิว ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก กระแสสังคมแตกออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายแรกเห็นด้วยกับเจ้าของโพสต์ กฎกติกาคือสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม หากปล่อยให้ทำตามใจชอบจะทำให้พื้นที่ส่วนรวมเกิดความวุ่นวาย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 22:15 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 13:27 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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