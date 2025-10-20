ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้เผยผลชันสูตร ศพน.ศ.ที่เสียชีวิตในกัมพูชา ไม่พบร่องรอยถูกตัดอวัยวะภายใน

เผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 16:55 น.
56

ตำรวจเกาหลีใต้เปิดเผยผลชันสูตรเบื้องต้น ยืนยันว่านักศึกษามหาวิทยาลัยที่เสียชีวิตที่กัมพูชา ไม่มีร่องรอยการถูกตัดอวัยวะภายใน เร่งหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง

วันนี้ (20 ตุลาคม) ตำรวจเกาหลีใต้เปิดเผยว่า จากการชันสูตรพลิกศพนักศึกษามหาวิทยาลัยชายวัย 20 ปี ที่ถูกทรมานและฆาตกรรมในพื้นที่อาชญากรรมของกัมพูชาไม่พบร่องรอยการถูกทำลายหรือตัดอวัยวะภายใน ตามที่มีการสอบถามถึงก่อนหน้านี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ได้ออกแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชน โดยระบุว่า “จากการชันสูตรพลิกศพร่วมกัน ยืนยันว่าไม่พบการทำลายศพตามที่มีการสอบถามกันมาอย่างมากก่อนหน้านี้”

ตำรวจเผยว่า สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงจะถูกสรุปอีกครั้งหลังจากการตรวจทางเนื้อเยื่อ, การตรวจหาสารพิษและยาเสพติดในประเทศเกาหลีใต้ รวมถึงการพิจารณาจากผลการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ในทั้งสองประเทศ โดยในขั้นตอนการชันสูตรมีการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ รวมถึงร่องรอยการทำร้ายจากภายนอกและสภาพของอวัยวะภายในด้วย

คณะเจ้าหน้าที่จากเกาหลีใต้ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ 3 คน, เจ้าหน้าที่สืบสวน และอัยการ รวม 6 คน ได้เข้าร่วมชันสูตรพลิกศพของ นายปาร์ค (นามสมมติ) วัย 22 ปี ที่ศาลาตั้งศพภายในวัดท็อกทลา ในกรุงพนมเปญ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์จากกัมพูชา 6 คน โดยใช้เวลาร่วม 3 ชั่วโมง

หลังจากการชันสูตรพลิกศพ ตำรวจเกาหลีใต้และกัมพูชาได้ตกลงที่จะดำเนินการส่งศพของนายปาร์คกลับประเทศอย่างรวดเร็ว โดยศพของเขาถูกเก็บรักษาไว้ที่วัดแห่งนี้มานานกว่า 2 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม

นายปาร์คเดินทางไปกัมพูชาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม โดยบอกกับครอบครัวว่าจะไป “เยี่ยมชมงานแสดงสินค้า” แต่เขาถูกกักขังและทรมานในพื้นที่อาชญากรรม หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘เวนช์’ ก่อนจะถูกพบเป็นศพภายในรถยนต์ บริเวณภูเขาโบโค ในจังหวัดกำปอต เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม (น้อยกว่าหนึ่งเดือนหลังจากเดินทางไปถึง) โดยตำรวจท้องถิ่นพบร่องรอยการถูกทรมาน เช่น รอยฟกช้ำและบาดแผลบนร่างกายของเหยื่อ

อ้างอิง : www.yna.co.kr

 

Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

