ทลาย “ปาร์ตี้เหมืองทอง” รวบกลุ่มชายรักชาย เช่าโรงแรมหรูกลางกรุงเสพยา-มั่วสวาท
“ปาร์ตี้เหมืองทอง” สิ้นท่า หลังตำรวจบุกรวบทั้งแก๊งคาห้องพักหรูโรงแรมดังใจกลางกรุงเทพมหานคร พฤติกรรมสวาทหนักกลุ่มชายรักชาย เสพยา-ถุงยางเกลื่อนยึดไวอากร้า ยาป๊อบเปอร์เพียบ
วานนี้ (2 พ.ย.) เมื่อเวลา 00.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเจ้าหน้าที่ศอ.ปส.ตร., ศอ.ปส.บช.น., บก.สส.บช.น., บก.น.5 และ บช.ปส. บุกประตูหลัง เปิดปฏิบัติการ “ทลายปาร์ตี้เหมืองทอง” รวบกลุ่มชายรักชาย โดยผู้ต้องหาทั้งหมดมีพฤติการณ์ดังนี้
1.นายทวีพล อายุ 35 ปี ถูกแจ้งข้อหา “มีไว้ในความครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน,ยาบ้า,ยาไอซ์ และยาอี) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย, มีไว้ในความครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (เคตามีน) เพื่อเสพโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย, จำหน่ายหรือจัดหาสารระเหยให้แก่ผู้ซึ่งตนรู้หรือควรรู้ว่าเป็นผู้ติดสารระเหย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย”
2.นายพงศกรณ์ อายุ 34 ปี ถูกแจ้งข้อหา “มีไว้ในความครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย”
3.นายกฤตยชญ์ อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ 34/9 ม.8 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี ถูกแจ้งข้อหา “มีไว้ในความครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์ ) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และ จูงใจ ชักนำ ยุยง ส่งเสริมใช้อุบายหลอกลวง หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 และสารระเหย” ตามมาตรา 171 และ 173 และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย”
4.นายสติวณิตย์ อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12 ม.2 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ถูกแจ้งข้อหา “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย”
ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกจับกุมได้ภายในห้องสูทของโรงแรมหรูชื่อดังแห่งหนึ่ง แขวงวัฒนา เขตคลองตันเหนือ กรุงเทพฯ พร้อมตรวจยึดของกลางซึ่งประกอบด้วย
- ยาไอซ์ 1.11 กรัม
- ยาบ้า 2 เม็ด
- ยาอีน้ำ 1 ขวด
- เคตามีน 0.75 กรัม
- ยาไวอากร้า 2 กล่อง
- ยาป๊อปเปอร์ (สารระเหย ใช้ลดความปวดทวารหนัก) จำนวน 30 ขวด
- เข็มฉีดยา 10 เข็ม
- อุปกรณ์การเสพยาเสพติด
- ถุงยางอนามัย
- เจลหล่อลื่น
สำหรับ “ปาร์ตี้เหมืองทอง” วิมานสวรรค์กลุ่มชายรักชาย LGBTQ+ รวมตัวเปลือยกาย “เสพยา-มั่วสวาท” การแพร่ระบาดยาเสพติด ก่อนหน้านี้ได้มีการแจ้งเบาะแสจากประชาชนผ่านชุดลาดตระเวนออน์ไลน์ และตามนโยบาย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ “ใช้มาตการเด็ดขาด” สแกนแหล่งท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. หัวหน้าด้านยาเสพติด บช.น. ส่งสายสืบแฝงตัวไปในวงการมั่วสวาทของ ชาย LGBTQ+ จนทราบว่ามีการนัดหมายเพื่อมั่วสุมเสพยา
กระทั่งวันที่ 2 พ.ย. ภายในปาร์ตี้เหมืองทองได้เริ่มมั่วสุมยาเสพติด จึงมีคำสั่งเปิดปฏิบัติการ “ทลายปาร์ตี้เหมืองทอง” นำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 50 นาย “บุกเข้าทางประตูหลังของโรงแรมทลายจุดมั่วสุม พบกลุ่ม ชาย LGBTQ+ กว่า 29 คน มีชาวไทย 28 คน ชายฟิลิปปินส์ 1 คน สวมกางเกงในตัวเดียว
เมื่อเข้าไปตามห้องเล็กพบการมั่วสุมสวาทกันอยู่หลายห้อง และพบของจำนวนมากเช่น ยาไอซ์, ยาบ้า, เคตามีน, ยาอี, ยาอี (แบบน้ำ), เข็มฉีดยาจำนวนมาก, ไวอากร้า, ยาป๊อปเปอร์, อุปกรณ์การเสพ, ถุงยางอนามัยใช้แล้วถอดเกลื่อนกลาด, เจลหล่อลื่น และพบจุดสีเหลืองเปรอะตามเตียงมั่วสุม จึงทำการควบคุมตัวไว้ทั้งหมด
ตรวจสอบพบว่า มีผู้ครอบครองยาเสพติด 3 คน และตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด 4 คน นำส่งพนักงานสอบสวน สน.ลุมพินี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ในส่วนของ 25 รายขณะนี้ พ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโณ ผกก.สน.ลุมพินี ได้ดำเนินการจัดทำประวัติและอยู่ระหว่างการซักถามขยายผลเพิ่มเติม
ด้าน พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผบช.น. กล่าวว่า ขอเตือนภัยเรื่องของยาป๊อปเปอร์ (Popper) หรือเอมิลไนไตรท์ เดิมทีเป็นสารที่ใช้ในทางการแพทย์ แต่ปัจจุบันกลับถูกในมาใช้ในทางที่ผิด โดยกลุ่มชายรักชายมักจะใช้เพื่อลดอาการเจ็บปวดจากการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักซึ่งเป็นการกระทำที่ผิด เพราะการใช้สารระเหยดังกล่าวต้องใช้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น และจากการขยายผลทราบว่า กลุ่มผู้จัดกิจกรรมมั่วสุมยาเสพติดครั้งนี้คือกลุ่มเดียวกับที่เคยถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.67 พื้นที่ สน.ทองหล่อ เห็นได้ชัดว่าไม่ได้สำนึกในการกระทำ โดย พล.ต.ท.สยาม ได้สั่งการให้บูรณาการร่วมกับ พล.ต.ท.อาชยนในการขยายผลให้ถึงที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประชาชน ตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ.
