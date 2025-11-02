ข่าวการเมือง

โฆษกรัฐบาล เผย โอนช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทย-กัมพูชา แล้ว 3 แสนครัวเรือน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 พ.ย. 2568 11:28 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2568 11:28 น.
55

โฆษกรัฐบาล เผย โอนช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทย-กัมพูชา แล้ว 3 แสนครัวเรือน โอนมาแล้ว 10 ครั้ง รอบต่อไปวันที่ 5 พ.ย.

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศ ระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา ตามที่ ครม. เห็นชอบวงเงิน 315,476 ครัวเรือน จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,515.967 ล้านบาท ว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ให้การช่วยเหลือ

โดยเป็นการรับลงทะเบียนค่าเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีอพยพตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป ครัวเรือนละ 5,000 บาท กรณีอพยพไม่เกิน 7 วัน ครัวเรือนละ 2,000 บาท มีจำนวนครัวเรือนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 325,347 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ผ่านคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 297,368 ครัวเรือน และจำนวนครัวเรือนที่ส่งออมสิน 296,569 ครัวเรือน

ปัจจุบันได้โอนเงินช่วยเหลือแล้วทั้งหมด 10 ครั้ง (วันที่ 6, 7, 8, 9, 10, 17, 20, 22, 27, 30 ตุลาคม 2568) โอนสำเร็จ 294,658 ครัวเรือน เป็นเงิน 1,316.075 ล้านบาท ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากไม่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ หรือบัญชีไม่ปกติ 1,167 ครัวเรือน และจะโอนเงินครั้งต่อไป ครั้งที่ 11 จ.อุบลราชธานี สระแก้ว วันที่ 5 พ.ย.นี้ จำนวน 744 ครัวเรือน

“เน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์ ให้เรียบร้อย หากยังไม่เรียบร้อยขอให้ติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือโดยเร็ว ทั้งนี้ยังได้กำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยสามารถตรวจสอบสถานะรับเงินช่วยเหลือผ่านช่องทาง http://relief68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister” นายสิริพงศ์ กล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

รวบคนขับรถพยาบาลอินเดีย หยุดดูเสือดาว สุดท้ายคนป่วยเสียชีวิต

7 นาที ที่แล้ว
วิฑูรย์นามบุตรสสพรรคอะไร ข่าวการเมือง

วิฑูรย์ นามบุตร เจอคุก 3 ปี เซ่นพิษเรียกรับเงิน 30 ล้าน แลกรับงานรัฐ

10 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง ยกเคสเตือนภัยคนชอบกินผักสด เจอพยาธิไส้เดือนในหลอดอาหาร

37 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

จับตา “ไท เนียรี โสเจียตา” เดินหน้ามาไทย ร่วมประกวด Miss Universe

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตลาดนัดร้านค้าคนละครึ่งพลัส โลตัส เศรษฐกิจ

ตลาดนัดร้านค้าคนละครึ่ง เริ่มแล้ววันนี้! ช้อปที่โลตัสทั่วประเทศ-เช็กสาขาร่วมรายการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกรัฐบาล เผย โอนช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทย-กัมพูชา แล้ว 3 แสนครัวเรือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปาร์ตี้เหมืองทอง ข่าวอาชญากรรม

ทลาย “ปาร์ตี้เหมืองทอง” รวบกลุ่มชายรักชาย เช่าโรงแรมหรูกลางกรุงเสพยา-มั่วสวาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มขอความช่วยเหลือ ต้องไปเป็นทหาร 2 ปี ไม่มีคนดูแลพ่อ กลัวพ่อรอไม่ไหว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เผยประชุมเอเปค ประสบความสำเร็จ เสนอแนวทางปราบสแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สยบลือ เพจดังกางตำราใหม่ เตือนสูงวัยอย่าหลงเชื่อ “ห้ามเดินขึ้น-ลงบันได”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่ออังกฤษแฉซ้ำ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” จ้างหญิงค้าบริการ 40 คน ขณะมาเยือนไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่วยเด็ก 4 ขวบจมน้ำ ฉะเชิงเทรา ข่าว

“ถ้าไม่มีเขาก็หมดกัน” ดราม่า CPR ช่วยเด็ก 4 ขวบ แม่จุกอกเล่าปั๊มแรงแต่เด็กรอด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เวโรน่า พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงมะกันสยอง สั่งยาออนไลน์ เปิดพัสดุมาเจอนิ้วมือกับแขนแทน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นิด้าโพล เผยผลสำรวจภาคอีสาน หนุน “พรรคประชาชน” แต่เชียร์ “อนุทิน” นายก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดินถล่มเคนยา หลังฝนตกหนักหลายวัน ยอดตาย 21 ศพ สูญหายหลายสิบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.พรรคประชาชน ถาม ผู้บริหารสมาคมกีฬาคนตาบอด ทำไมเงินเข้าเดือนละ 10-20 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งง! ปชช. ร้องผ่านเพจดัง อยู่ดีชื่อโผล่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง สอนวิธีเช็ก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดสาเหตุการเสียชีวิต “น้องใบหม่อน” หญิงไทยพลัตตกอาคารในปอยเปต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษระทึก! ผู้โดยสารถูกแทงบนรถไฟ เจ็บหลายราย จับคนร้ายได้แล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ขอโทษสื่อสารผิดพลาด ลั่นไม่มีทางไทยจะเสียดินแดน-อธิปไตย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ยันไม่ขาดแคลน แต่ไม่ปฏิเสธความมีน้ำใจของคนไทย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายแก้ว” เล่าถึง “พี่หนุ่ม” ทำงานหนักมาก เคยถอดใจจนอยากเลิกจัด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ บาเลนเซีย ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เครโมเนเซ่ พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 พ.ย. 2568 11:28 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2568 11:28 น.
55
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวบคนขับรถพยาบาลอินเดีย หยุดดูเสือดาว สุดท้ายคนป่วยเสียชีวิต

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568

เพจดัง ยกเคสเตือนภัยคนชอบกินผักสด เจอพยาธิไส้เดือนในหลอดอาหาร

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568

จับตา “ไท เนียรี โสเจียตา” เดินหน้ามาไทย ร่วมประกวด Miss Universe

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568
ตลาดนัดร้านค้าคนละครึ่งพลัส โลตัส

ตลาดนัดร้านค้าคนละครึ่ง เริ่มแล้ววันนี้! ช้อปที่โลตัสทั่วประเทศ-เช็กสาขาร่วมรายการ

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568
Back to top button